Βράβευση του CEO Clubs Greece στο 11ο Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards

Στο CEO Clubs Greece απονεμήθηκε το Special Award «Seven Stars Icon of Business Clubs» κατά τη διάρκεια του 11ου Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards (SSLHLA) που φέτος έλαβε χώρα στις 28 Οκτωβρίου στο Wyndham Grand Crete Mirabello Bay, στην Κρήτη, παρουσία διακεκριμένων εκπροσώπων από τον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας και του lifestyle.

Αφορμή για την διάκριση αυτή στάθηκε η ίδρυση του ClubHouse: ενός premium ιδιωτικού χώρου υψηλής αισθητικής στη Μαρίνα Φλοίσβου, εξοπλισμένου με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, ο οποίος όχι μόνο φιλοξενεί τις περισσότερες δράσεις του οργανισμού και πολλές ιδιωτικές συναντήσεις των μελών του, αλλά, κυρίως, χάρη στην ενέργειά του, τις σύγχρονες παροχές του, και το loft-style design του, έχει μετατραπεί στην κυρίαρχη έδρα Ηγεσίας και Συν-δημιουργίας του οργανισμού.

Τα Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards, είναι μία ετήσια διεθνούς φήμης τελετή, στη διάρκεια της οποίας τιμώνται και βραβεύονται οι πλέον αξιόλογοι εκπρόσωποι του luxury και lifestyle κλάδου, καθώς και ιδιαίτερα αξιοσημείωτες επιτυχίες των ηγετών του. Τα βραβεία αυτά λειτουργούν ως σύμβολο αναγνώρισης και επιβεβαίωσης εξαιρετικών υποδομών, εταιρικών ταυτοτήτων και υπηρεσιών, και υπογραμμίζουν την αξία του αστείρευτου πάθους, της συνεχούς αφοσίωσης, της ανθεκτικότητας και της επιμονής που οδηγούν στην παροχή απαράμιλλων εμπειριών οι οποίες ξεπερνούν και τις πιο απαιτητικές προσδοκίες, ιδιαίτερα εν μέσω συνεχών διεθνών πολιτικο-οικονομικών προκλήσεων. Κατά την φετινή, 11η τελετή τιμήθηκαν 50 νικητές προερχόμενοι από 16 χώρες.

Η κατηγορία των Special Awards είναι ξεχωριστή, καθώς το κάθε βραβείο είναι μοναδικό και δεν απονέμεται σε κανέναν άλλον οργανισμό παγκοσμίως. Η επιλογή γίνεται από την SSLHLA απευθείας ως αναγνώριση των εταιριών και των οργανισμών που ανταποκρίνονται στο υψηλό επίπεδο και τις προϋποθέσεις που θέτει το Luxury Panel of Award και ξεχωρίζουν για την προσφορά τους, ακόμα και αν δεν ανήκουν αμιγώς στον χώρο Luxury & Lifestyle.

«Η βράβευση αυτή μας τιμά, καθώς μας τοποθετεί ανάμεσα στους stars ενός κλάδου που είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη χώρα μας» αναφέρει η κα Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. «Μπορεί οι υποδομές και η πολυτέλεια του ClubHouse μας να απετέλεσαν το έναυσμα του βραβείου, στην ουσία όμως αναγνωρίζεται η δυναμική του οράματός μας και της υπόσχεσης που έχουμε δώσει στα μέλη μας από την ίδρυσή μας όσον αφορά στην προαγωγή της ποιότητας ζωής τους καθώς και στην ενίσχυση γνώσης, ουσιαστικής δικτύωσης, και καινοτόμου ηγεσίας, συμβάλλοντας έτσι στη συν-δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος».