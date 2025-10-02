Wolt Local Commerce Survey: 6 στις 10 επιχειρήσεις στην Ελλάδα διευρύνουν το πελατολόγιό τους με τη Wolt

Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις δηλώνουν αύξηση εσόδων και νέων πελατών μέσω της Wolt, το 52% αναγνωρίζει την πλατφόρμα ως μοχλό ψηφιοποίησης, ενώ 6 στους 10 καταναλωτές επιλέγουν τη Wolt για να στηρίξουν τοπικά καταστήματα.

Η Wolt δημοσίευσε τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας «Local Commerce Survey 2025», που πραγματοποιήθηκε από την Copenhagen Economics σε 23 αγορές. Στην Ελλάδα συμμετείχαν περισσότερες από 700 επιχειρήσεις και 800 καταναλωτές, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον ρόλο της πλατφόρμας στην τοπική οικονομία.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν τον ουσιαστικό αντίκτυπο της Wolt τόσο στις τοπικές επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές: το 56% των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δηλώνει αύξηση εσόδων, το 74% των καταναλωτών επιλέγει τη Wolt για να στηρίξει μικρές τοπικές επιχειρήσεις, ενώ 9 στους 10 χρήστες ανακαλύπτουν νέες επιχειρήσεις μέσα από την εφαρμογή.

Η εικόνα των εμπόρων

Το προφίλ των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δείχνει ότι η Wolt ενισχύει την ανάπτυξη κυρίως μικρών, τοπικών επιχειρήσεων: το 53% των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στην εστίαση και το 46% στη λιανική, με το 78% να διαθέτει μόνο ένα κατάστημα, ενώ το 64% να απασχολεί λιγότερα από δέκα άτομα. Πρόκειται για το κομμάτι της αγοράς που παραδοσιακά δυσκολεύεται περισσότερο να κάνει το ψηφιακό άλμα, όμως η Wolt τους δίνει την τεχνογνωσία και εργαλεία ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί και να διαγράφουν πορεία ανάπτυξης.

Η πλειοψηφία των συνεργαζόμενων καταστημάτων αναγνωρίζουν τη Wolt ως στρατηγικό συνεργάτη: το 58% θεωρεί την πλατφόρμα πολύ σημαντική για τη λειτουργία τους, το 56% δηλώνει αύξηση εσόδων, το 63% αύξηση πελατολογίου, ενώ το 30% επιβεβαιώνει ότι χάρη στην εφαρμογή μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες delivery που διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιμες.

Η Wolt δεν υποκαθιστά τις φυσικές πωλήσεις αλλά τις συμπληρώνει, με το 89% των συνεργατών να αναφέρει ότι η επισκεψιμότητα στα καταστήματά τους παρέμεινε σταθερή ή αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας. Τέλος, η πλατφόρμα λειτουργεί ως μοχλός ψηφιακού μετασχηματισμού, με το 42% των εμπόρων να δηλώνει ότι η πλατφόρμα τους βοήθησε να ψηφιοποιήσουν την επιχείρηση και το 32% να αναφέρει ότι χωρίς αυτήν δεν θα είχε online κατάστημα.

Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν πως η Wolt δίνει φωνή και δύναμη στις μικρές επιχειρήσεις, βοηθώντας τες να παραμείνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές στη νέα ψηφιακή εποχή.

Η εικόνα των καταναλωτών

Ταυτόχρονα, το κομμάτι της έρευνας που αφορά στους καταναλωτές, επιβεβαιώνει τον ρόλο της Wolt ως γέφυρα ανάμεσα στους χρήστες και το τοπικό εμπόριο. Έξι στους δέκα χρήστες δηλώνουν ότι προτιμούν να αγοράζουν μέσω της εφαρμογής από τοπικά καταστήματα αντί για μεγαλύτερους online retailers, ενώ για το 74% η στήριξη τοπικών επιχειρήσεων αποτελεί βασικό λόγο που επιλέγουν την εφαρμογή.

Η πλατφόρμα λειτουργεί, επίσης, και ως σημαντικό κανάλι ανακάλυψης νέων επιλογών: μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών έχει γνωρίσει νέα καταστήματα μέσω της εφαρμογής, από τα οποία έχει παραγγείλει ξανά, ενώ περίπου 1 στους 4 έχει επισκεφθεί στη συνέχεια και το φυσικό κατάστημα.

Οι συνήθειες χρήσης δείχνουν πόσο εδραιωμένη έχει γίνει η Wolt στην καθημερινότητα, με την πλειονότητα (63%) να χρησιμοποιεί την εφαρμογή για περισσότερο από δύο χρόνια. Κύρια κίνητρα των χρηστών είναι η ευκολία (67%) και η πρόσβαση σε εστιατόρια ή καταστήματα που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να επισκεφθούν (54%).

Ο Δημήτρης Καρέλος, Περιφερειακός Γενικός Διευθυντής της Wolt για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία δήλωσε σχετικά: «Η έρευνα επιβεβαιώνει αυτό που βλέπουμε καθημερινά: η Wolt έχει εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι του οικοσυστήματος, βοηθώντας μικρές, οικογενειακές αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις να αυξήσουν τα έσοδά τους και να κάνουν το ψηφιακό άλμα που χρειάζονται. Την ίδια στιγμή, φέρνουμε εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές πιο κοντά στα αγαπημένα τους εστιατόρια και καταστήματα, ενισχύοντας τη σύνδεσή τους με την τοπική αγορά. Με παρουσία πλέον σε περισσότερες από 72 πόλεις και νησιά, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα, χτίζοντας μαζί με τους συνεργάτες μας ένα πιο βιώσιμο και δυναμικό εμπορικό μέλλον – πιστοί στη δέσμευση μας να φέρνουμε χαρά, ευκολία και ευκαιρίες εισοδήματος στις τοπικές κοινωνίες».