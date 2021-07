12 μεγάλες σειρές για έναν αυγουστιάτικο μαραθώνιο

Είναι φορές που θες να είσαι στην αιχμή των εξελίξεων, να μαθαίνεις κάθε τι καινούριο κυκλοφορεί και συζητιέται, να έχεις γνώμη για κάθε σειρά που βγάζει όλη μαζί το Netflix ή βδομάδα-βδομάδα το ΗΒΟ, που θες να τσεκάρεις τι είναι το Ted Lasso που οι πάντες λατρεύουν ή το Succession που σχολιάζεται εμμονικά όποτε προβάλλεται.

Και μετά είναι οι φορές που τα πάντα μοιάζουν ατελείωτα, είναι καλοκαίρι, έχεις δύο βδομάδες στη διάθεσή σου για να ξεκουραστείς και να μη χρειάζεται ούτε να ψάχνεις, ούτε να διαβάζεις, ούτε να αγχώνεσαι. Θες απλά να χαλαρώσεις πλήρως και, σε αυτό το πλαίσιο, να διαλέξεις μια σειρά να σου κρατάει παρέα (όταν δεν έχεις όρεξη ούτε για μια βουτιά να πας).

Αλλά κρίσιμο: Μια σειρά. Μια καλή επιλογή. Όχι ένα χαοτικό σερί από σειρές που βγήκαν πριν λίγες μέρες και θα συνεχιστούν του χρόνου, όχι μίνι σειρές των 5 επεισοδίων που μετά θα σε υποχρεώσουν να βρεις κάτι άλλο. Γι’αυτό λοιπόν εκτιμάμε την ύπαρξη των μεγάλων σειρών, με τα πολλά τα επεισόδια, που μας έχουν αποχαιρετίσει εδώ και καιρό και βρίσκονται τώρα κάπου, ολοκληρωμένες.

Μπορεί να είναι σίτκομ ή προκλητικά anime ή αστυνομικά procedurals ή δικαστικά δράματα ή κατασκοπικές περιπέτειες. Από όλα έχουμε διαλέξει. Για κάθε γούστο και για κάθε κυβικό, αυτή είναι μια ενδεικτική λίστα: α) μεγάλων β) ολοκληρωμένων σειρών, που μπορούν να σου κρατήσουν τέλεια παρέα το φετινό καλοκαίρι.

ΟΙ ΚΩΜΩΔΙΕΣ

Schitt’s Creek

Η χιπ επιλογή κωμωδίας, με τις πρώτες σεζόν να ακούγονται ψιθυριστά ανάμεσα σε λίγους φανς ως κρυφό διαμαντάκι αλλά την τελευταία να φτάνει να σαρώνει στα Έμμυ κερδίζοντας και τις 7 μεγάλες κατηγορίες. Κλασικό σε δομή αλλά εντελώς φρέσκο σε πρόσωπα, σε ύφος και σε εκτέλεση, το σίτκομ ακολουθεί μια κακομαθημένη νεόπτωχη οικογένεια που αναγκάζεται να μετακομίσει σε μια κωμόπολη που κάποτε είχαν αγοράσει για πλάκα. Εκεί μαθαίνουν από την αρχή πώς να είναι άνθρωποι, ερωτεύονται, ξανανιώθουν, χτίζουν νέες ζωές και καριέρες.

Αν πρέπει να το δεις για ένα λόγο: Η υστερικά αστεία, άμεσα iconic ερμηνεία της Κάθριν Ο’Χάρα ως Μόιρα Ρόουζ, μια γυναίκα για την οποία η εκφορά κάθε μίας συλλαβής είναι και μια νέα περιπέτεια.

Πόσο είναι: 6 σεζόν, 80 ημίωρων επεισοδίων

The Office COLLECTION CHRISTOPHEL VIA AFP

The Office

To σίτκομ των ‘00s που τα άλλαξε όλα, καθορίζοντας λίγο πολύ το ρυθμό και την αισθητική της κωμωδίας για τα επόμενα χρόνια. Η καθημερινότητα μιας ομάδας εργαζομένων σε ένα corporate γραφείο της περιφέρειας αποτυπώνεται με γλύκα, συναίσθημα, χιούμορ αλλά και με ένα ελαφρύ σπάσιμο του τέταρτου τοίχου, που μίλησε στην καρδιά μιας γενιάς βουτηγμένης μες στον μεταμοντερνισμό. Τίμιου μεγέθους επιτυχία στην εποχή του, έχει γιγαντωθεί στα χρόνια που ακολούθησαν και πλέον θεωρείται απόλυτο classic.

Αν πρέπει να το δεις για ένα λόγο: Όλο το καστ είναι γεμάτο διαμάντια, από τους πρωταγωνιστές μέχρι τους περιφερειακούς παίχτες που παίρνουν ένα αστείο ανά επεισόδιο (Κριντ!), αλλά πραγματικά η δουλειά του Στιβ Καρέλ ως Μάικλ Σκοτ είναι κάτι που πολλοί ζήλεψαν, πολλοί μιμήθηκαν, κανείς δεν κατάφερε να αναπαράγει.

Πόσο είναι: 9 σεζόν, 201 ημίωρων επεισοδίων (αλλά οι 3 τελευταίες κόβονται εύκολα αν δεν έχεις όρεξη για κάτι τόσο μεγάλο)

Seinfeld

To αδιαφιλονίκητο classic της τηλεοπτικής κωμωδίας, ένα σίτκομ για το απόλυτο τίποτα. Τέσσερις φίλοι και η πλήρως ασήμαντη καθημερινότητά τους, βασισμένη αρχικά σε αστεία από τη σταντ-απ ρουτίνα του Τζέρι Σάινφελντ, και που εξελίχθηκε τελικά ως κάτι τέτοιο: «Ξέρετε πώς κάποιες φορές δε βρίσκεις με τίποτα το αμάξι σου στο πάρκινγκ;» ή «Σας έχει τύχει φυσικά να περιμένετε στην ουρά στο εστιατόριο και να μην σας βάζουν να κάτσετε». Είναι η αποθέωση της παρατήρησης των ελάχιστων λεπτομερειών της καθημερινότητας, φτιαγμένη ως ένα 20λεπτο αστείο τη φορά. Πραγματικά αξεπέραστο.

Αν πρέπει να το δεις για ένα λόγο: Για το πόσο αναπολογητικά και απολαυστικά κακός ηθοποιός είναι ο Σάινφελντ, και για το πόσο θρυλική είναι ήδη από εδώ η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους.

Πόσο είναι: 9 σεζόν, 180 ημίωρων επεισοδίων

ΟΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

The Good Wife

Ένα από τα εξέχοντα πολιτικά δράματα της περασμένης 20ετίας και ταυτόχρονα ένα από τα τελευταία σπουδαία procedurals της τηλεόρασης, το Good Wife ξεκινά από τους διαδρόμους μιας δικηγορικής φίρμας αλλά χτίζει ένα καθηλωτικό χάρτη ανθρώπων, εταιρειών και συμφερόντων γύρω από αυτήν. Με μπροστάρηδες την Τζουλιάνα Μάργκολις, τον Τζος Τσαρλς, την Κριστίν Μπαράνσκι και φυσικά την Άρτσι Παντζάμπι, η σειρά των Ρόμπερτ και Μισέλ Κινγκ πλέκει έναν καθηλωτικό ιστό διαπλοκής και αγωνίας γύρω από τις κλασικές αυτοτελείς υποθέσεις της εβδομάδας που ποτέ δε σταματά να αφηγείται. Η κλασική 5η σεζόν αποτελεί ένα από τα κορυφαία σερί επεισοδίων των τηλεοπτικών ‘10s.

Αν πρέπει να το δεις για ένα λόγο: Είναι τόσο άψογα δομημένο και απολαυστικό που όταν τελειώσει θα θες οπωσδήποτε κι άλλο. Που είναι τέλειο επειδή υπάρχει κι άλλο, και είναι ακόμα καλύτερο: Η σειρά-σίκουελ The Good Fight, που τώρα βρίσκεται ήδη στην 5η σεζόν.

Πόσο είναι: 7 σεζόν, 156 ωριαίων επεισοδίων

BoJack Horseman BOJACK HORSEMAN/ NETFLIX

BoJack Horseman

Επειδή είναι ημίωρο animation χρεώνεται τυπικά ως κωμωδία, αλλά παρά τα διάφορα παράλογα στοιχεία στο σύμπαν της σειράς, πρόκειται περί ξεκάθαρου δράματος- και μάλιστα κατά τόπους απίστευτου υπαρξιακού βάρους. Ένας ξεχασμένος από τον θεό σίτκομ σταρ (ο Μπότζακ, ένα άλογο) ζει στο σημερινό Χόλιγουντ, αναζητώντας νόημα στην παντελώς άδεια ζωή του. Από τις πιο σκληρές, κατά τόπους αδιανόητης τόλμης, δραματικές διαδρομές που θα βρεις στην πρόσφατη τηλεόραση.

Αν πρέπει να το δεις για ένα λόγο: To υποθαλάσσιο επεισόδιο Fish Out of Water, ένα πολύχρωμο αριστούργημα που παραπέμπει σε βωβό σινεμά ή σε κάτι που θα έφτιαχνε ο Ζακ Τατί.

Πόσο είναι: 6 σεζόν, 77 ημίωρων επεισοδίων

Friday Night Lights

Το αθλητικό δράμα που αγαπήθηκε εξίσου από το κοινό που δεν έχει δει ποτέ δευτερόλεπτο ομαδικού αθλητισμού. Κοινωνικό δράμα περισσότερο πάνω σε μια μικρή κοινωνία που μπαίνει στα σπίτια των νεαρών αθλητών και των διαλυμένων, οικονομικά ασθενών οικογενειών τους, το Friday Night Lights πάνω στην (έτσι κι αλλιώς συναρπαστική) δομή μιας αθλητικής «κανείς δεν πιστεύει σε εμάς!» ιστορίας, καταφέρνει να χτίσει ένα πλήρες, πυκνό, ειλικρινές πορτρέτο ενός ολόκληρου κόσμου. Και εφήβων, και ενηλίκων, αλλά και τελικά μιας ολόκληρης χώρας.

Αν πρέπει να το δεις για ένα λόγο: Για τη σχέση των Τέιλορ (Κάιλ Τσάντλερ και Κόνι Μπρίτον), τον σπάνιο τηλεοπτικό γάμο που μια σειρά αντιμετωπίζει ως αληθινή ενήλικη σχέση κι όχι ως πρόφαση για επιπλέον φτηνό δράμα.

Πόσο είναι: 5 σεζόν, 76 ωριαίων επεισοδίων

Halt and Catch Fire

Από όλους τους απογόνους του Mad Men, αυτή είναι η σειρά που έγινε ίσως λιγότερο γνωστή από όσο της άξιζε και που πραγματικά είχε κάτι πολύ δικό της και ξεχωριστό να πει. Διαδραματίζεται σε ένα διάστημα δέκα και πλέον ετών, ακολουθεί μια ομάδα χαρακτήρων στο επίκεντρο της επανάστασης των προσωπικών υπολογιστών από τα ‘80s φτάνοντας μέχρι τις πρώτες μέρους του παγκόσμιου ιστού στα ‘90s. Πάθη και φιλοδοξίες ενός γκρουπ ανθρώπων που διαρκώς συναντιώνται, χωρίζουν, τα ξαναβρίσκουν, σε μια συναρπαστική απεικόνιση του αγώνα για την πρωτοπορία. Για το τι σημαίνει να επιχειρείς διαρκώς να εξισορροπήσεις προσωπικό όραμα και εμπόριο, και την επίπονη αγωνία του να βρίσκεσαι διαρκώς στην αιχμή.

Αν πρέπει να το δεις για ένα λόγο: Το εκπληκτικό καστ και ιδίως η Μακένζι Ντέιβις που ξεπήδησε ως η αδιαφιλονίκητη MVP του σόου.

Πόσο είναι: 4 σεζόν, 40 ωριαίων επεισοδίων

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

STAR TREK, 1966 ALAMY STOCK PHOTO

Star Trek: The Original Series

Δεν έχει υπάρξει στιγμή που το Star Trek ήταν πραγματικά εξαφανισμένο, πάντως στην παρούσα φάση μοιάζει να είναι αρκετά στα πάνω του. Τρεις σειρές στο Trek σύμπαν τρέχουν ταυτόχρονα ενώ από τα διάφορα υποψήφια πρότζεκτ για την επόμενη ταινία (με τα ονόματα που έχουν ακουστεί να συμπεριλαμβάνουν μέχρι και τον Κουέντιν Ταραντίνο) δείχνουν πως το ενδιαφέρον παραμένει υψηλό. Όμως αυτό που πάντα αξίζει να επισκέπτεται ξανά κανείς, είναι η ορίτζιναλ σειρά. Στη διάρκεια τριών σεζόν, το εμβληματικό αρχικό καστ με κεντρικούς ήρωες του Γουίλιαμ Σάτνερ και Λέοναρντ Νιμόι ως Κερκ και Σποκ, μας ταξίδεψε σε περιπέτειες που -όσο κι αν έχουν εμφανώς, και αξιαγάπητα, γεράσει- παραμένουν επιδραστικές μέχρι και σήμερα. Μετά το τέλος αυτών των ιστοριών, μπορείτε να ακολουθήσετε το πλήρωμα και στις 6 κινηματογραφικές τους περιπέτειες- ή να πειραματιστείτε με κάποιες από τις μετέπειτα σειρές. Οι πιθανότητες είναι αμέτρητες.

Αν πρέπει να το δεις για ένα λόγο: Οι περισσότερες από τις ιστορίες (πολλές εκ των οποίων γραμμένες από σπουδαία ονόματα της λογοτεχνίας του φανταστικού) σίγουρα θα θυμίζουν κάτι στον θεατή κι υπάρχει λόγος γι’αυτό. Οτιδήποτε έκανε το Star Trek, αποτέλεσε βάση για κάθε μετέπειτα σειρά του φανταστικού.

Πόσο είναι: 3 σεζόν, 79 ωριαίων επεισοδίων (συν 6 ταινίες)

Battlestar Galactica

Η αναβίωση μιας παλιότερης cheesy σειράς επιστημονικής φαντασίας είναι λες και φτιάχτηκε έχοντας στο μυαλό ανθρώπους που δεν μπορούν να βλέπουν επιστημονική φαντασία. Μέσα από την επική ιστορία αντίστασης μιας μικρής μερίδας της ανθρώπινης κοινωνίας που επιβίωσε μιας καταστροφικής επίθεσης (από δικά της δημιουργήματα), ο Ρον Μουρ αναπτύσει ένα από τα αγνότερα πολιτικά τηλεοπτικά σόου της προηγούμενης 20ετίας. Με φοβερούς Έντουαρντ Τζέιμς Όλμος και Μέρι ΜακΝτόνελ στους ρόλους των Αντάμα και Ρόσλιν, δηλαδή τον στρατιωτικό και τη θρησκευτική ηγέτη, αντίστοιχα.

Αν πρέπει να το δεις για ένα λόγο: Η θαρραλέα αλληγορία του ξεκινήματος της 3ης σεζόν τοποθετεί την Αμερική στο ρόλο του κακού εν μέσω αμερικανικής εισβολής στο Ιράκ.

Πόσο είναι: 4 σεζόν, 76 ωριαίων επεισοδίων

ΟΙ CRIME

Sopranos WILL HART / HBO

The Sopranos

Όταν μιλάμε για κλασική τηλεόραση, το Sopranos είναι ίσως ο συχνότερος τίτλος που έρχεται στο νου. Το μαφιόζικο αριστούργημα του Ντέιβιντ Τσέις και του ΗΒΟ πήρε μια κωμική αρχική ιδέα (ο μαφιόζος που πηγαίνει στην ψυχολόγο του για να λύσει τα προβλήματά του) και την χρησιμοποίησε για να δημιουργήσει ένα καθοριστικό, ονειρικής υφής δράμα πάνω στους οικογενειακούς δεσμούς και τις γενιές του αμερικάνικου ονείρου. Ρόλος-μνημείο για τον αξέχαστο Τζέιμς Γκαντολφίνι ως Τόνι Σοπράνο.

Αν πρέπει να το δεις για ένα λόγο: Πέραν του ότι είναι κυριολεκτικά η σημαντικότερη ίσως σειρά στην ιστορία της τηλεόρασης, το timing είναι επίσης πολύ καλό μιας και το φθινόπωρο έρχεται στις αίθουσες η ταινία-πρίκουελ, The Many Saints of Newark.

Πόσο είναι: 6 σεζόν, 86 ωριαίων επεισοδίων

The Bureau

Μια Γαλλική σειρά, όχι τόσο γνωστή ακόμα εκτός των συνόρων της χώρας, που όμως λειτουργεί υποδειγματικά ως κατασκοπικό δράμα και πολιτικό θρίλερ. Βασίζεται σε αληθινές μαρτυρίες πρώην κατασκόπων και ακολουθεί τους πράκτορες μιας υπηρεσίας ασφαλείας στη Γαλλία που εμπλέκεται σε πολυετούς διαρκείας υποθέσεις γαλλικών συμφερόντων σε χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Πρωταγωνιστεί ο Ματιέ Κασοβίτς.

Αν πρέπει να το δεις για ένα λόγο: Για την 5η και τελευταία σεζόν ήταν υπεύθυνος ο βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα σκηνοθέτης του Dheepan και του Προφήτη, Ζακ Οντιάρ, ο οποίος σκηνοθέτησε και το άκρως διχαστικό φινάλε.

Πόσο είναι: 5 σεζόν, 50 ωριαίων επεισοδίων

Bosch

Έχετε όρεξη για ένα κλασικό αστυνομικό δράμα, αλλά όχι από τα κλασικά που συζητάμε ξανά και ξανά; Το Bosch του Amazon Prime μόλις ολοκληρώθηκε (αν και θα επιστρέψει ως spin-off του εαυτού του σε άλλο δίκτυο) έχοντας διασκευάσει βιβλία του Μάικλ Κόνελι που επικεντρώνονται στις υποθέσεις του αστυνομικού του Λος Άντζελες, Χάρι Μπος, τον οποίο παίζει ο Τάιτους Γουέλιβερ- κλασική μορφή από το Lost και το Deadwood. Τη σειρά δημιούργησε ο Έρικ Οβερμάιερ, βετεράνος του είδους με προϋπηρεσία σει σειρές σαν το The Wire, το Homicide και το Law & Order. Να το πούμε αλλιώς; Αν αγαπάτε το είδος, είστε σε ασφαλή χέρια.

Αν πρέπει να το δεις για ένα λόγο: Αποτυπώνει την υφή μιας εντελώς παλιομοδίτικης ιστορίας μυστηρίου πιάνοντας τον παλμό του Λος Άντζελες. Είναι το είδος της αστυνομικής σειράς που δεν γυρίζεται πολύ συχνά πλέον.

Πόσο είναι: 7 σεζόν, 68 ωριαίων επεισοδίων