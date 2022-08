Αυγουστιάτικες "βουτιές" στην τέχνη σε 5 ελληνικά νησιά

Διακοπές τον Αύγουστο με βουτιές στη θάλασσα και χαλάρωση για όλους τους τυχερούς που κατάφεραν να ξεκλέψουν μερικές ημέρες ανεμελιάς. Και κάπου εκεί ανάμεσα στο κολύμπι και το βραδινό... κοκτέιλ - σε κάποια νησιά - έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε σε δροσερούς χώρους τέχνης μια ανάσα από τη θάλασσα.

Όπως αναφέρει εύστοχα το Μουσείο Τσόκλη στην Τήνο η τέχνη μπορεί να εμπλουτίσει αισθητικά τις διακοπές των ταξιδιωτών ώστε "κάποιοι να 'καταλάβουν' και να συγκινηθούν πλουτίζοντας και την ψυχή τους".

Εμείς βρήκαμε και σας παρουσιάζουμε τις ενδιαφέρουσες εκθέσεις τέχνης που φιλοξενούν πέντε ελληνικά νησιά του Αιγαίου (και Αργοσαρωνικού) και ένα μουσείο-όαση, στο οποίο μας υποδέχεται ο... Αη-Γιώργης με τον δράκο του!

ΑΝΔΡΟΣ

Βόλτα πριν ή μετά το μπάνιο σε τρεις εκθέσεις προτείνουμε στους φιλότεχνους που θα βρεθούν φέτος στο όμορφο νησί της Άνδρου, το οποίο απέχει μόλις 2 ώρες από τη Ραφήνα και φιλοξενεί για άλλη μία χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη.

“Πλάθοντας το άυλο” στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Άνδρου

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή παρουσιάζει φέτος το καλοκαίρι (έως τις 2 Οκτωβρίου), στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Άνδρου, την αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στην Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, με τίτλο “Πλάθοντας το άυλο”.

Η Αλεξάνδρα Αθανασιάδη παρουσιάζει την έκθεση “Πλάθοντας το άυλο” στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Άνδρου ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ





Σε μια περιήγηση που καλύπτει σχεδόν πέντε δεκαετίες δημιουργίας, χωρίς να ακολουθεί χρονολογική σειρά, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει τις πολλαπλές πτυχές της πορείας της Αθανασιάδη, από τα πρώιμα παιδικά έργα της έως σήμερα. Η έκθεση μας ταξιδεύει από το εργαστήριο της καλλιτέχνιδας, στο οποίο δημιουργεί εδώ και τριάντα χρόνια, στις ακροθαλασσιές, όπου βρίσκει τα περισσότερα υλικά για τις δημιουργίες της. Συνδυάζοντας έργα διαφόρων τεχνικών και εποχών, δημιουργεί μιαν εγκατάσταση γεμάτη ποίηση και μελαγχολία, που θυμίζει τους στίχους από τη “Θάλασσα του πρωιού” του Κωνσταντίνου Καβάφη.

Άποψη της έκθεσης «Αλεξάνδρα Αθανασιάδη - Πλάθοντας το άυλο». CHRISTOPHOROS DOULGERIS PHOTOGRAPHY





Ακολουθεί μια μετάβαση προς τον υπέροχο κόσμο των αλόγων και η έκθεση ολοκληρώνεται με την ενότητα “ανθρώπινο σώμα”. Γυναικείες και ανδρικές φιγούρες, από ξύλο, μέταλλο και χαρτί, εμπνευσμένες από τη μυθολογία, την ίδια, τον πατέρα της ή τον σύζυγό της, συνυπάρχουν σε αυτόν τον χώρο, εκφράζοντας όλες τις πλευρές, ακόμα και τις πιο σκοτεινές, του έργου της.

Άποψη της έκθεσης «Αλεξάνδρα Αθανασιάδη - Πλάθοντας το άυλο». ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ

Σε συνέντευξή της στο MAGAZINE η Αλεξάνδρα Αθανασιάδη - κόρη του Αλέξανδρου Αθανασιάδη που δολοφονήθηκε από τη 17 Νοέμβρη - αναφέρει: “Η τελευταία αίθουσα περιέχει μερικά έργα που παρουσίασα στη μνήμη του πατέρα μου στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών ένα χρόνο μετά την δολοφονία του. Δεν είναι ένα θέμα που θέλω να συζητάω, αλλά νομίζω ότι ο θεατής θα δει από πού ξεκίνησαν οι θώρακες και πώς εξελίχθηκε από εκεί κομμάτι της δουλειάς μου”.

Αλεξάνδρα Αθανασιάδη (1961- ), «Μνήμες στη σιωπή», 1988. Μεικτή τεχνική, 240 × 180 εκ. CHRISTOPHOROS DOULGERIS PHOTOGRAPHY

Για να ολοκληρώσει λέγοντας ότι είμαστε όλοι μικροί ήρωες. "Υπάρχει ένα ηρωικό στοιχείο στη δουλειά μου και πάντα αυτό συνδυάζεται με το εύθραυστο στοιχείο των υλικών μου. Τα υλικά μου θυμίζουν τη ζωή μας, που και αυτή τελειώνει κάποια στιγμή. Η ύλη φθείρεται. Παίζω πάντα με αυτή τη διχοτομία.

Εικόνες από το άλμπουμ... μιας ζωής στην έκθεση «Αλεξάνδρα Αθανασιάδη - Πλάθοντας το άυλο». NEWS 24/7

Για μένα είναι πολύ σημαντικό να δώσω αυτό το κομμάτι, πως είμαστε τόσο ευάλωτοι και περαστικοί. Δε με ενδιαφέρει το μάρμαρο, με ενδιαφέρουν τα σημάδια του χρόνου. Πιστεύω πως όλοι μας είμαστε μικροί ήρωες, έχουμε μια μικρή καθημερινή ηρωικότητα. Η ζωή είναι δύσκολη και όλοι κάπως παλεύουμε. Και το ότι δε σταματάμε να προσπαθούμε, είναι ηρωικό".

Info: Διάρκεια έκθεσης: 3 Ιουλίου-2 Οκτωβρίου 2022, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Χώρα, Άνδρος 84500.

“28οι ΠΛΟΕΣ: Επέτειος Μικρασιατικού Ελληνισμού 1922-2022” στο Ίδρυμα Π. & Μ. Κυδωνιέως

Το Ίδρυμα Π. & Μ. Κυδωνιέως της Άνδρου παρουσιάζει, στο πλαίσιο της 28ης διοργάνωσης του θεσμού Πλόες, την ομαδική εικαστική έκθεση “1922-2022 Επέτειος Μικρασιατικού Ελληνισμού. Το πέρασμα”. Το φετινό πολιτιστικό πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Π. & Μ. Κυδωνιέως Νίκου Σιγάλα (1957-2022). Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα σύγχρονων εικαστικών καλλιτεχνών - έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, κεραμικής, εγκαταστάσεις και ψηφιδωτά - που αντλούν την έμπνευσή τους από τον μικρασιατικό και τον ποντιακό ελληνισμό.

"28οι ΠΛΟΕΣ: Επέτειος Μικρασιατικού Ελληνισμού 1922-2022" - Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα σύγχρονων εικαστικών καλλιτεχνών - έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, κεραμικής, εγκαταστάσεις και ψηφιδωτά. ΙΔΡΥΜΑ Π. & Μ. ΚΥΔΩΝΙΕΩΣ

Κριτήριο για τη συγκρότηση της συγκεκριμένης έκθεσης στάθηκε η εκφραστική ποιότητα, ο διαλεκτικός χαρακτήρας και η ελευθερία των καλλιτεχνών να διαμορφώσουν έργα εμπνευσμένα από τις υπαρξιακές ανησυχίες και τα ψυχοδυναμικά αποτυπώματα μιας ολόκληρης περιόδου 100 χρόνων, που μεσολάβησε από τότε μέχρι σήμερα (1922-2022).

Η εικαστική έκθεση που παρουσιάζουν οι 28οι Πλόες αφορά τα περισσότερο ή λιγότερο εμφανή σημάδια που άφησαν στο συλλογικό μας ασυνείδητο και στη σκέψη μας τα χρόνια που μεσολάβησαν από το 1922 μέχρι σήμερα, αναφορικά με τον πολιτισμικό “εμβολιασμό” που δεχτήκαμε όλο αυτό το διάστημα και γόνιμα τον μετουσιώσαμε μέσα από τα εξ αντανακλάσεως βιώματα και τις εμπειρίες των ομογενών μας προσφύγων.

Από το 1922 και έπειτα είναι πολυεπίπεδη και ουσιαστική η παρουσία των Μικρασιατών και των Ποντίων στην Ελλάδα, καθώς ανέπτυξαν με προκοπή και γρήγορους ρυθμούς όλες τις περιοχές όπου έζησαν και εργάστηκαν, εμπλουτίζοντας με ερευνητικό πνεύμα, με ανθρωπιστικές αξίες και με δεξιότητες τη συνολική μας καθημερινότητα. Μεταβλήθηκε έκτοτε ριζικά το ύφος και το ήθος της ζωής μας. Διευρύνθηκαν παράλληλα και οι ορίζοντές μας.

Αναπτύχθηκαν προβληματισμοί γύρω από την αυτεπίγνωση και τα απορρέοντα εξ αυτής υπαρξιακά μας ζητήματα. Άλλαξε τόσο η αισθητική και οι αντιλήψεις μας για τη ζωή και την τέχνη που την αντανακλά, όσο και ο τρόπος σκέψης, σύμφωνα με τις ανάγκες μας, κοινωνικές και πνευματικές. Αυτός είναι και ο λόγος, άλλωστε, που η ομαδική αυτή επετειακή έκθεση βασίζεται κυρίως στον προσδιοριστικό της υπότιτλο, που είναι “Το πέρασμα”.

28οι ΠΛΟΕΣ: Επέτειος Μικρασιατικού Ελληνισμού 1922-2022 / Στους καλλιτέχνες δόθηκε η ελευθερία να διαμορφώσουν έργα εμπνευσμένα από τις υπαρξιακές ανησυχίες ΙΔΡΥΜΑ Π. & Μ. ΚΥΔΩΝΙΕΩΣ

Συμμετέχουν αλφαβητικά οι εικαστικοί καλλιτέχνες: Βλάσης Αγτζίδης, Γιάννης Αδαμάκος, Χρήστος Αντωναρόπουλος, Γιάννης Αριστοτέλους, Βαγγέλης Γκόκας, Ελένη Ζούνη, Κωνσταντίνος Κανταρτζής (ΚΑΝΤ), Βλάσης Κότιος, Γιάννης Κυριακίδης, Γιάννης Μακρίδης, Κωνσταντίνα και Κλειώ Μπολιεράκη, Βαγγέλης Παππάς, Κική Περιβολάρη (Kiki), Γιώργος Σαλταφέρος, Νίκος Σκλαβενίτης, Γιώργος Σταματάκης, Μαριάννα Στραπατσάκη, Έφη Φουρίκη, Θάλεια Χιώτη.

Info: Ίδρυμα Π. και Μ. Κυδωνιέως: Χώρα Άνδρου, τηλ. 22820 24598. Διάρκεια έκθεσης: 30 Ιουλίου-2 Οκτωβρίου 2022 (Τετάρτη-Δευτέρα 10.30-14.30 και 18.30-21.30).

“Μοίρα μου… θάλασσα” στο Νειμποριό

Στο χώρο Τέχνης Αδαμαντία στο Νειμποριό της Άνδρου - από την Κυριακή 14 Αυγούστου έως το Σάββατο 27 Αυγούστου παρουσιάζεται η ομαδική εικαστική έκθεση “μοίρα μου... ΘΑΛΑΣΣΑ”.

Ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου λούζεται στὴν ἁγνότητα τῆς θαλάσσης. Βρίσκει ἡ νοσταλγία μας διέξοδο καὶ ὁ πόνος μας τὴν ἔκφρασή του. Το Εγκώμιο της Θαλάσσης (απόσπασμα) - K. Καρυωτάκης

Sidan Ghazi, Aigina summer, 40x70cm, Λάδια σε καμβά ADAMANTIA ART SPACE

Στο νησί που πάντα μοίρα του ήταν και είναι η θάλασσα, την Άνδρο, που σύµφωνα µε τον Ανδρέα Εµπειρίκο είναι "η νήσος η έκπαγλος, η βασιλίς του Αιγαίου… η ωραιοτέρα όλων του κόσµου", αξιόλογοι και καταξιωμένοι σύγχρονοι εικαστικοί, εμπνέονται και δημιουργούν έργα που μοίρα τους είναι η θάλασσα που "έθρεψε" και ξεχώρισε αυτήν τη χώρα να περιβάλλει, να απλώνεται και να υφαίνει την ιστορία της.

Η ομαδική εικαστική έκθεση «μοίρα μου... ΘΑΛΑΣΣΑ» μας καλεί στον όμορφο και φιλόξενο χώρο τέχνης Αδαμαντία στο Νειμποριό, στην παραλία της Χώρας της Άνδρου, ένα βήμα από τη θάλασσα, για να νοσταλγήσουμε εικόνες που μας “δένουν” με αυτήν. Μια ευκαιρία να περιηγηθούμε στους υδάτινους τόπους μιας χώρας που η θάλασσα τής πρόσφερε παγκόσμια αξία, ιστορικές δόξες, στιγμές απελευθέρωσης από τα δεσμά της, αλλά άνοιξε και πληγές σε όσους την ακολούθησαν.

Στέλλα Κάρλου, Άνδρος Ι, 50x50cm, Λάδια σε καμβά ADAMANTIA ART SPACE





Συμμετέχουν οι εικαστικοί: Eleni Denart – Kirsikka Soustiel - Kostas G. Schnippering - Paul Spourelas - Sidan Ghazi – Yiannis Kaminis – Γιάννης Αμπατζόγλου – Λένα Αναδιώτου – Αναστασία Ανθρακοπούλου – Μαρία Αργυρακοπούλου – Χρυσούλα Ντέλλα Βακουφάρη – Λίζα Μέρλιν Βασιλάτου – Φρόσω Βυζοβίτου – Πόλυ Γεωργακοπούλου – Μαρία Γκέλα – Μαρία Δαδαρούκα – Σπυριδούλα Δήμου – Βασίλειος Καγκαράς – Ειρήνη Καπώλη – Ηρώ Καυκιού Καραουλάνη – Μαίρη Κάρλου – Στέλλα Κάρλου – Δημήτρης Κατσαβέλης – Μιράντα Κατσίφα – Μίνα Κουζούνη – Δέσποινα Μαρία Λογίδου – Ελένη Λουκή – Θεόδωρος Μαρκόπουλος – Βιβή Μεντζελοπούλου – Μαριλένα Μπιτζάνη – Νάνσυ Ναουμίδου – Όλγα Ξυθάλη – Αντιγόνη Παγώνα - Αριστέα Παναγιωτακοπούλου – Νίκος Παντζόπουλος – Μαριέττα Παπαγεωργίου – Λίνα Ρωμανού – Βιβέττα Σαρρή – Μαργαρίτα Τελιανίδου – Ρένα Λυρά Χατζηγεωργίου – Ιφιγένεια Χριστοδουλίδου.

Ιφιγένεια Χριστοδουλίδου, Όταν άγγιξα το βυθό IΙ, 47x38cm, Μικτή τεχνικη- χειροποίητο χαρτί και φυσικά στοιχεία (αχινοί) σε plexiglass ADAMANTIA ART SPACE





Info: Κυριακή, 14 Αυγούστου | ώρα 8μ.μ., Διάρκεια έκθεσης: 14 έως 27 Αυγούστου. Ημέρες και Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Κυριακή 19:00 – 23:00, Για πρωινά ραντεβού στο τηλ. 22820 22324. Επισκέψιμη καθημερινά και τα σαββατοκύριακα. Είσοδος ελεύθερη. Χώρος Τέχνης Αδαμαντία – Adamantia Art Space, Νειμποριό - Άνδρος, Τηλ: 22820 22324.

ΚΕΑ

Μικρές ιστορίες θέρους και παρα-θερισμού στη Βουρκαριανή

Ἐτοῦτο τὸ καΐκι ἀπορριγμένο στὴ στεριὰ – τὸ θυμᾶμαι ἀπὸ πρόπερσι,

κάποιος ἀδέξιος παραθεριστὴς εἶχε καθήσει στὸ ἔνδοξο λιοπύρι

καὶ τὸ ζωγραφίζε- ἔτσι ξεχασμένο καὶ παράταιρο

στὸ τότε φῶς καὶ στὰ γέλια τῶν λουομένων.

*Γιάννης Ρίτσος, Χρονικό, 1957 (απόσπασμα)

Σε μια από τις πιο εμβληματικές γκαλερί των Κυκλάδων στη Βουρκαριανή της Κέας θα παρουσιαστεί από το Σάββατο 27 Αυγούστου έως την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου η ατομική έκθεση της Αγάπης Φεσατίδου-Ψαρράκη με τίτλο “Οι Παραθεριστές /The Vacationers”. Πρόκειται για την τρίτη ατομική έκθεση της καλλιτέχνιδος, η οποία συμπυκνώνει μέσα από τα έργα της έναν τόπο συμβολικό και τοποθετεί τους Παραθεριστές της.

Η επιμελήτρια της έκθεσης Ίρις Κρητικού αναφέρει σχετικά: “Φάκελοι αλληλογραφίας και κουνιστά αλογάκια, ελαιόδεντρα και ανθοδέσμες σε διάφανα βάζα, σημαιάκια, κοχύλια και σύννεφα, σκάλες βιβλιοθήκης, αρχαία ποδήλατα και πλαστικά επιπλέοντα παπάκια, ρετρό πινακίδες δρόμου και επιγραφές νέον, συνθέτουν με τον τρόπο μιας σπονδυλωτής ψηγματικής αφήγησης, τον πολύχρωμο συμβολικό κόσμο της Αγάπης Φεσατίδου-Ψαρράκη.

“Οι Παραθεριστές /The Vacationers” είναι η τρίτη ατομική έκθεση της Αγάπης Φεσατίδου-Ψαρράκη ΓΚΑΛΕΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙΑΝΗ

Η εναέρια σχεδόν θέαση στο σύμπαν αυτό που ξετυλίγεται απαλά σαν μαγικό χαλί, κατάστικτο από συμβολικά στοιχεία και έμβια μοτίβα, αποδίδεται με τον τρόπο ενός ανοιχτού στο υπαινισσόμενο σύμπαν παράθυρου: η σύνθετη προοπτική και η υφασμένη με διαφορετικές αλληλουχίες επιμέρους συμβάντων σύνθεση, επιτρέπουν στον θεατή άλλοτε να εισχωρήσει στον υπονοούμενο εσωτερικό χώρο και να μοιραστεί την εμπειρία του διαδραματιζόμενου επεισοδίου και άλλοτε, έχοντας θέαση αποσπασματική, να μαντέψει και, κυρίως, να αποκωδικοποιήσει αυτό που συμβαίνει εντός του.

[...] Τα έργα της δημιουργού, ενθαρρύνουν το βλέμμα να ανασκάψει και να ερμηνεύσει τα εγκλειόμενα περιστατικά τους, να κατανοήσει την αφηγηματική αφετηρία τους, να συνδεθεί και να επιστρέψει πολλές φορές στην χαρισματική τους πυκνότητα.



Η Αγάπη Φεσατίδου-Ψαρράκη, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Δράμα και στο Λαύριο ΓΚΑΛΕΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙΑΝΗ

Αντλώντας την πρώτη ύλη των διαστρωματικών ετούτων επεισοδίων από τα διαχρονικά συστατικά της θερινής ώρας και του Μεσόγειου τόπου, ιχνογραφώντας την κατάστικτη από μικρά τρυφερά συμβάντα και παροπλισμένα ανθρωπινά αντικείμενα μνήμη, η Αγάπη Φεσατίδου- Ψαρράκη συμπυκνώνει στους Παραθεριστές της έναν τόπο συμβολικό. Μια κατοικημένη θερινή ώρα του νου, με συντεταγμένες ρευστές, με αθέατες σχεδόν μα εξακολουθητικά διηνεκείς δράσεις και πολυπληθείς αυτοτελείς επιμέρους μνήμες και αναγνώσεις".

Η Αγάπη Φεσατίδου-Ψαρράκη, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Δράμα και στο Λαύριο. Σπούδασε art & design στη Βακαλό, με ειδίκευση στις εφαρμοσμένες εικαστικές τέχνες. Πήρε τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής στη σχολή, από τον Κυριάκο Ρόκο και την Ρουμπίνα Σαρελάκου.

"Μια κατοικημένη θερινή ώρα του νου, με συντεταγμένες ρευστές, με αθέατες σχεδόν μα εξακολουθητικά διηνεκείς δράσεις και πολυπληθείς αυτοτελείς επιμέρους μνήμες και αναγνώσεις" λέει η επιμελήτρια της έκθεσης, Ίρις Κρητικού ΓΚΑΛΕΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙΑΝΗ

Info: Γκαλερί ΒΟΥΡΚΑΡΙΑΝΗ, Άγιοι Ανάργυροι, Βουρκαρίου Κέας / Διάρκεια έκθεσης 27 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου. Εγκαίνια: Σάββατο 27 Αυγούστου στις 21:00 / Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 11:00-14:00 και μετά τις 19:00.

ΜΥΚΟΝΟΣ

“The Fame Game” στο κινηματογραφικό σύμπαν του Luca Valentini

TOO COOL TO DIE - Ο Τζέιμς Μποντ όπως δεν τον έχεις ξαναδεί! KAPOPOULOS FINE ARTS

Μετά τον Mr. Brainwash και τον Richard Orlinski (με τον εντυπωσιακό μπλε γορίλα του και τα άγρια γλυπτά ζώα, που δημιούργησε ειδικά για τη Μύκονο) η γκαλερί Kapopoulos Fine Arts, προσκαλεί και παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον Luca Valentini, έναν ακόμα πολύ σημαντικό καλλιτέχνη της διεθνούς σύγχρονης τέχνης και την πρώτη του ατομική έκθεση με τίτλο “The Fame Game”.

“The Fame Game” με τον Κερκ Ντάγκλας στο κινηματογραφικό σύμπαν του Luca Valentini KAPOPOULOS FINE ARTS

Ο κοσμοπολίτης καλλιτέχνης παρουσιάζει μια νέα σειρά έργων με πολλαπλές κινηματογραφικές αναφορές, εμπνευσμένη από την έβδομη τέχνη και τους παγκοσμίου φήμης αστέρες της, που κάνουν τον γύρο του κόσμου με τις ταινίες τους. Έργα με ποπ αρτ ατμόσφαιρες και έντονα χρώματα σε εκρηκτικούς συνδυασμούς, σ ένα ατέρμονο κυνήγι ή και παιχνίδι της φήμης, όπως λέει και από τον τίτλο της έκθεσης του, ο κορυφαίος εικαστικός.

THE PULP και ο Αλ Πατσίνο συναντά την Ούμα Θέρμαν KAPOPOULOS FINE ARTS





Ο Luca Valentini γεννήθηκε στο Ριέτι, πρωτεύουσα της περιοχής Σαμπίνα στην περιφέρεια του Λάτιου, στην Ιταλία. Αν και διατηρεί στοιχεία της καταγωγής του ο Βαλεντίνι, ανέπτυξε στην τέχνη του μια διεθνή γλώσσα. Το έργο του ταξιδεύει τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Valentini χρησιμοποιεί συχνά στη δουλειά του παγκόσμια γνωστά είδωλα μέσα από μια ποπ αισθητική, θέλοντας να σαρκάσει την ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας για παγκόσμιους θρύλους, σε μια εποχή που η φήμη και η δημοτικότητα είναι τα σύγχρονα ζητούμενα.

NEVER GIVE UP με τις οικονομικές συμβουλές του ΝτιΚάπριο KAPOPOULOS FINE ARTS

Info: Διάρκεια έκθεσης: ως τις 15 Αυγούστου. Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: 11:00 το πρωί -1:30 το βράδυ. Kapopoulos Fine Arts: Ενόπλων Δυνάμεων 15, κεντρικό Ματογιάννι, Μύκονος.

ΥΔΡΑ

Οι Σειρήνες μάς καλούν στην Οικία Τομπάζη

Με μεγάλη επιτυχία και υψηλή επισκεψιμότητα πραγματοποιείται στην Ύδρα η έκθεση που παρουσιάζει ο οργανισμός HYam (Hydra for Artis of the Mediterranean - Ύδρα για τους καλλιτέχνες της Μεσογείου), ο οποίος συνεχίζει δυναμικά την υποστήριξη του σε μια αναδυόμενη καλλιτεχνική σκηνή. Φέτος τον λόγο έχουν οι Σειρήνες μέσα από την επετειακή έκθεση που έχει τίτλο Les Sirènes étaient des femmes oiseaux (Οι Σειρήνες ήταν γυναίκες πουλιά), με την οποία ο HYam γιορτάζει την πέμπτη έκδοσή του.

Έργα των δύο καλλιτεχνών στον χώρο της έκθεσης ΟΙΚΙΑ ΤΟΜΠΑΖΗ

Με την έκθεση αυτή για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο οργανισμός HYam θέτει τις γυναίκες στο επίκεντρο της προσοχής, προσκαλώντας δύο νέες καλλιτέχνιδες, μια Κύπρια και μια Γαλλίδα, να εκθέσουν αυτό το καλοκαίρι στο νησί της Ύδρας σε ένα από τα εμβληματικά κτίρια του νησιού. Πρόκειται για την Γαλλίδα καλλιτέχνη βίντεο Anne-Charlotte Finel, και την Κύπρια γλύπτρια Λητώ Κάττου.

Η έκθεση Les Sirènes étaient des femmes oiseaux, με θέμα την υβριδικότητα σε έναν 21ο αιώνα σε πλήρη μετάλλαξη, φιλοξενείται στην Οικία Τομπάζη, παράρτημα της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας στην Ύδρα και διαρκεί ως την Κυριακή 14 Αυγούστου 2022.

Στην Οδύσσεια, οι Σειρήνες ήταν γυναίκες πουλιά με αγγελικό πρόσωπο και σώμα αετού, επικίνδυνες γόησσες που μάγευαν τον Οδυσσέα πριν ανταλλάξουν, αργότερα, τα φτερά τους με μία ουρά ψαριού και με τον κάτω κόσμο. Αυτά τα υβριδικά πλάσματα, μάρτυρες της αιώνιας ασάφειας, πλημμύριζαν πάντα τις λαϊκές μυθολογίες που προσανατολίζονταν προς την αμαρτία και την αρετή. Σήμερα, η υβριδοποίηση επιβάλλεται πιο ρεαλιστικά και με μεγαλύτερη ευρύτητα: με την παράλληλη αλληλοδιείσδυση των κόσμων τόσο στον προσωπικό όσο και στον κοινωνικό μας χώρο, δεν συλλογιζόμαστε πια με τα διαζευκτικά "ή" αλλά με τα "και".

Χαρακτηριστική άποψη στον χώρο με το έργο της ANNA CHARLOTTE FINEL και το γλυπτό από την ΛΗΤΩ ΚΑΤΤΟΥ ΟΙΚΙΑ ΤΟΜΠΑΖΗ

Τα υβριδικά πλάσματα της Λητούς Κάττου που συνδυάζουν το ανθρώπινο, το θεϊκό, την πανίδα και τη χλωρίδα ενσαρκώνουν αυτήν τη ζωτική ανάγκη προσαρμογής στις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις χάρη στη μετάλλαξη, και κατά συνέπεια, χάρη στην καινοτομία. Σε ευθύ διάλογο με τα επίπεδα γλυπτά της Κύπριας καλλιτέχνιδας, τα βίντεο της Anne-Charlotte Finel υπογραμμίζουν αυτούς τους ενδιάμεσους χώρους, αυτά τα διάκενα, αυτούς τους απάτη τους ενδιάμεσους χωροχρόνους όπου όλες οι μεταμορφώσεις είναι πιθανές. "Είτε είμαστε γεωμέτρες είτε όχι, μπορούμε να καινοτομήσουμε στο ενδιάμεσο." όπως τόνιζε ο φιλόσοφος Michel Serres.

Οικία Τομπάζη: η κατοικία ενός εφοπλιστή αφιερωμένη στους καλλιτέχνες

Οικία Τομπάζη: λιμάνι Ύδρας

Επιβλητικά πέτρινα κτίρια που κατασκευάστηκαν μεταξύ του τέλους του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα, τα λίγα ιδιωτικά αρχοντικά που βρίσκονται στο λιμάνι της Ύδρας ανήκαν σε εφοπλιστές που πλούτισαν χάρη στη συνθήκη ειρήνης μεταξύ της Ρωσίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1773): απαλλαγμένοι από τους φόρους που επέβαλε η Πύλη, έπλεαν ελεύθερα υπό ρωσική σημαία, συσσωρεύοντας έτσι κολοσσιαίες περιουσίες και γνώσεις. Γοητευμένοι από την αισθητική του Διαφωτισμού, έχτισαν επιβλητικές κατοικίες με ιταλικές επιρροές, απαραίτητη προϋπόθεση για να ανήκουν στην ανώτερη τάξη με επιρροή. Η Οικία Τομπάζη, που χτίστηκε το 1800, είναι ένα τέλειο παράδειγμα.

Ο Ιάκωβος Τομπάζης, ήρωας του Πολέμου της Ανεξαρτησίας, ανέθεσε σε Γενουάτες αρχιτέκτονες που συνδύασαν επιδέξια τις αρχιτεκτονικές λεπτές γραμμές της ιταλικής Αναγέννησης, διατηρώντας παράλληλα την αμυντική αποστολή αυτού του πολύτιμου παρατηρητηρίου. Το 1936, η Οικία Τομπάζη έγινε ιδιοκτησία της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, όπου διαμένουν κάθε χρόνο σπουδαστές και καλλιτέχνες.

Info: Διάρκεια έκθεσης: ως 14 Αυγούστου 2022. Οικία Τομπάζη: λιμάνι Ύδρας Τ.Θ. 33, Ύδρα, Τ.Κ. 18040. Τηλ.: 22980-52291. Ώρες λειτουργίας έκθεσης:11:00-13:00 και 19:00 -22:00. Τρίτη κλειστά.

ΤΗΝΟΣ

Έκθεση του ζωγράφου Πέτρου Ζουμπουλάκη στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

Μετά την εξαιρετική υποδοχή της έκθεσης του καταξιωμένου και βραβευμένου από την Ακαδημία Αθηνών ζωγράφου Πέτρου Ζουμπουλάκη, στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου “Μαρία Ιγγλέση”, η έκθεση ταξιδεύει στην Τήνο, στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού.

Ο καλλιτέχνης παρουσιάζει την πρόσφατη εικαστική ενότητα “Το Αιγαίο σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξίδι”. Η αναφορά του τίτλου της έκθεσης στο γνωστό στίχο του ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη (“Η Ιθάκη”) σηματοδοτεί και την ποιητική προσέγγιση του καλλιτέχνη στην απεικόνιση νησιών του Αιγαίου, όπως η Μύκονος και η Τήνος.

Έκθεση του ζωγράφου Πέτρου Ζουμπουλάκη ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το σύνολο των έργων αποτελεί την κορύφωση της πολυετούς έρευνας του καλλιτέχνη για το “Αέναο Τοπίο”. Όπως λέει ο ίδιος: “Το τοπίο αποτελούσε ανέκαθεν την πηγή της έμπνευσής μου. Θαυμάζω την ποικιλία και την πολυμορφία του. Οι θάλασσες και τα χερσονήσια, οι ξερολιθιές και τα λιβάδια, οι αμμουδιές του, οι γκρεμοί και οι κοιλάδες του ιδωμένα ‘από αέρος’ αποτελούν μετεξέλιξη του Αέναου Τοπίου μου, που με απασχολεί πολλά χρόνια».

Ο Π. Ζουμπουλάκης, χρησιμοποιεί μια, σχεδόν κινηματογραφική αφήγηση, με πλάνα της φύσης είτε μακρινά, ιδωμένα είτε από ψηλά, είτε κοντινά. Κάθε έργο του λειτουργεί ως αυτόνομη έκφραση, αλλά ταυτόχρονα εντάσσεται σε ένα αέναο εικαστικό σύμπαν, χωρίς αρχή και τέλος. Έτσι, προσκαλεί τον θεατή να λειτουργήσει διαδραστικά και να χρησιμοποιήσει την φαντασία του, για να συμπληρώσει τα «κενά» στοιχεία της μεταβλητής εικαστικής σύνθεσης.

Η έκθεση πλαισιώνεται και από πορτρέτα Ελλήνων ποιητών, οι οποίοι εξύμνησαν τη θάλασσα (Ο. Ελύτης, Ν. Καββαδίας κ.ά), ενώ η ηχητική εγκατάσταση των κυμάτων, του αέρα και της βροχής, δημιουργεί μια πολυαισθητηριακή εμπειρία για τον θεατή.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι ο εικαστικός διάλογος του ζωγράφου με τον Χαλεπά μέσα από το πορτρέτο «Γιαννούλης Χαλεπάς» (2017) του πρώτου και το έργο «Αμφιτρίτη» του εμβληματικού Τήνιου γλύπτη, συλλογής Φ. Γιαννακόπουλου.

Info: Διάρκεια έκθεσης: 08/08 – 10/10/2022, Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη: 09:00-14:00, Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή: 9.00-14.00 & 19.00-21.00. Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Ακτή Γ. Δρόσου, Τήνος. Τηλ: 2283 029070.

Τον εικαστικό χάρτη του Αιγαίου εμπλουτίζει το μουσείο Κώστα Τσόκλη στην Τήνο

Το Μουσείο Κώστα Τσόκλη στην Τήνο ΦΩΤΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ "CATALOGUE RAISONNE"





Οι διακοπές στην Τήνο έχουν ένα ακόμα "must". Μία επίσκεψη στο μουσείο του σπουδαίου Έλληνα εικαστικού, Κώστα Τσόκλη. Το πρώην δημοτικό σχολείο του χωριού Κάμπος της Τήνου που ερημώθηκε από μαθητές, επεκτάθηκε, μετεξελίχθηκε και επαναχρησιμοποιείται ως χώρος που στεγάζει το μουσείο Κώστα Τσόκλη. Τον επισκέπτη του μουσείου - αφιερωμένο στους ανθρώπους της Τήνου - υποδέχεται ο Αη-Γιώργης με τον δράκο στον προαύλιο χώρο του, ενώ την αρχιτεκτονική του κτιρίου έχει επιμεληθεί ο Μάνος Περράκης σε απόλυτο συγχρωτισμό με την αισθητική του νησιού.

Μουσείο Κώστα Τσόκλη - Τήνος / Ο εμβληματικός Αη Γιώργης, έργο του 1990 FACEBOOK TSOCLISMUSEUM.GR





Κυριαρχεί το λευκό και η πέτρα. Tο μουσείο, ο Κώστας Τσόκλης το οραματίστηκε ως πνευματικό παιδί του και σε αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα όχι μόνο να βλέπουμε το συνεχώς ανανεούμενο έργο του αλλά και αναφορές στο έργο άλλων καλλιτεχνών με τους οποίους ακολούθησε παράλληλες πορείες.

Όπως διαβάζουμε στον ιστότοπο του μουσείου: ”Δημιουργήθηκε από την ανάγκη να διασωθεί ένα μέρος από το πολύμορφο έργο ενός σύγχρονου καλλιτέχνη, ώστε σε περίπτωση που κάποιος φιλότεχνος ή μελετητής ενδιαφερθεί να ξέρει που να ανατρέξει. Γιατί δυστυχώς οι σύγχρονοι καλλιτέχνες στη χώρα μας είναι τελείως απροστάτευτοι και τα σημαντικότερα έργα τους, αργοπεθαίνουν στις αποθήκες, ενώ ελάχιστα από αυτά βρίσκονται σε κάποιες ιδιωτικές συλλογές, απομονωμένα από το κοινό και συχνά μπερδεμένα ανάμεσα σε έργα διαφορετικών προθέσεων και ενδιαφέροντος Ελλήνων και ξένων συναδέλφων τους”.

“Παρότι έχω κάνει τόσα έργα, δεν έχω πει ακόμη αυτά που θέλω να πω, συνεπώς προσπαθώ ακόμα! Αυτό με κρατάει!” Κώστας Τσόκλης ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο MAGAZINE o ιστορικός τέχνης Τάκης Μαυρωτάς - με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της συλλεκτικής έκδοσης “Catalogue Raisonné 1953-2022” με το έργο του Κώστα Τσόκλη: “Μαζί με τη σύζυγό του Ελένη Τσόκλη - και με τη βοήθεια της κόρης τους, Μάγιας - δημιούργησαν το μουσείο της Τήνου και χάρη στην υποδειγματική διεύθυνση της Χρυσάνθης Κουτσουράκη δημιούργησαν μία κυψέλη προβολής και προώθησης του έργου του. Με τη μεγάλη ευθύνη που τον διακρίνει απέναντι στην τέχνη έχει καταφέρει να γίνει το μουσείο ένας φάρος σύγχρονου πολιτισμού και παραλληλα μία πυξίδα για τους νέους δημιουργούς”.

Info: Τήνος - Κάμπος, Τηλ.: 2283051009. Ώρες λειτουργίας: Το Μουσείο κάθε χρόνο λειτουργεί καθημερινά από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Ώρες λειτουργίας: 10:00 - 14:00 και 18:00- 21:00. Κάθε Τρίτη κλειστά. Aπό 1/9: 10:00 - 18:00.