Είναι η κριτική επιτροπή του DWTS η καλύτερη που έχει περάσει ποτέ;

Είμαστε πια βετεράνοι. Κι αν έχουν περάσει τηλεοπτικά διαγωνιστικά σόου από τα μάτια μας. Τα συστατικά της επιτυχίας είναι πολύ συγκεκριμένα και ξεκινάμε να τσεκάρουμε κουτάκια. Παρουσίαση, διαγωνιζόμενοι, κριτική επιτροπή. Είδαμε το Dancing with the stars για πρώτη φορά το 2010 μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Μία δεκαετία μετά το χορευτικό σόου επέστρεψε στο Star με κεντρική παρουσιάστρια την άρτι αφιχθείσα από το GNTM, Βίκυ Καγιά και τον ταλαντούχο Λάμπρο Φισφή στη συμπαρουσίαση.

Το φετινό Dancing with the stars φέρνει αέρα ανανέωσης στις θέσεις της κριτικής επιτροπής και ξεχνάμε όσα ξέραμε. Στέφανος Δημουλάς, Μαρίνα Λαμπροπούλου, Έλενα Λιζάρδου και Jason Roditis. Η Έλενα Λιζάρδου και ο Jason Roditis κάνουν την παρθενική τους εμφάνιση στην ελληνική τηλεόραση σε αντίθεση με τον Στέφανο Δημουλά και τη Μαρίνα Λαμπροπούλου που ήταν ήδη γνωστοί στο ευρύ κοινό.

Στα μέσα του 2019 ο Στέφανος Δημουλάς φωτογραφήθηκε μαζί με τον πατέρα του για το εξώφυλλο του μεγαλύτερου LGBTQ περιοδικού της Βρετανίας, Attitude, για το Pride Issue. «Αυτή είναι η πιο γλυκιά, πιο ειλικρινής συνέντευξη που έχω δώσει ποτέ. Μια μέρα που θα θυμάμαι για πάντα. Στο εξώφυλλο του μεγαλύτερου LGBTQ περιοδικού της Βρετανίας, με την "έγκριση" του μπαμπά μου για τη ζωή που έχω επιλέξει» έγραφε τότε ο Στέφανος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Πίσω στο 1993, η Μαρίνα Λαμπροπούλου ήταν ένα από τα κορίτσια «3,2,1 ANT1». Σε συνέντευξή της είχε δηλώσει πως έζησε μία «χρυσή εποχή» καθώς μπορούσε κάποιος να ζήσει από την τηλεόραση, κάνοντας ακόμη και μόνο guest εμφανίσεις.

.Άρα, έχουμε και λέμε: δύο ολόφρεσκες παρουσίες, μία επιστροφή από τα παλιά και μία προσθήκη με ιστορία που εμπνέει.

Έχουν γνώσεις, έχουν άποψη, έχουν χιούμορ, είναι ετοιμόλογοι. Έχουν χημεία κι αυτό φάνηκε από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.

Και για να δοθεί μία απάντηση στο ερώτημα του τίτλου. Το Twitter έχει βγάλει ήδη την ετυμηγορία κι έχει μοιράσει ρόλους. Ο Στέφανος Δημουλάς είναι ο φίλος που όλοι θέλουμε, η Μαρίνα Λαμπροπούλου φέρνει σε τάρτα λεμόνι (όπως είπε και ο Σταύρος Βαρθαλίτης), ο Jason Roditis είναι η χαρά της ζωής και η Έλενα Λιζάρδου η ψύχραιμη ματιά.

Στέφανος και Μαρίνα μονοπωλούν το ενδιαφέρον και δεν παραλείπουν να δίνουν τυράκια. Προκύπτουν κι αυτά, πώς να το κάνουμε.

Όλα ξεκίνησαν με την εμφάνιση της Μαριάννας Γεωργαντή στο παρκέ. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης από τους κριτές του σόου, ο Jason Roditis είπε πως η χορογραφία δεν ταίριαζε στη διαγωνιζόμενη και τότε η Μαρίνα Λαμπροπούλου πήρε τον λόγο, αναφέροντας: «Δεν φταίει η Μαριάννα σε αυτό, φταίει ο χορογράφος». Ο Στέφανος Δημουλάς πήρε τον λόγο. «Έγινε ξανά η παλιά καλή Μαρίνα», με εκείνη να απαντά: «Παιδιά, σταμάτα. Δίκαιη είμαι και προσπαθεί να καταλάβει ο κόσμος».

Ο διάλογος συνεχίστηκε: «Κάτσε λίγο Μαρίνα μου. Πρέπει κι εσύ να μάθεις να ακούς καμιά φορά». Και τότε έσκασε η βόμβα με ξεκάθαρη αναφορά στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

«Κοίτα εδώ. Η δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά», απάντησε η Μαρίνα, με τον Στέφανο να συμπληρώνει: «Όχι, δεν έχει να κάνει καθόλου με δασκάλα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν ένας χορογράφος σου δίνει κάποιες κινήσεις, είναι θέμα σεβασμού να τις κάνεις και να τις εκτελέσεις».

Λίγες ημέρες αργότερα ο Στέφανος Δημουλάς αναφέρθηκε στο περιστατικό, αποδεικνύοντας πως το Twitter δικαίως τον έχει λατρέψει. «Άμα ήταν με τα μελαχρινά μαλλιά θα το δεχόμουν καλύτερα, γιατί το έχω το μελαχρινό. Άμα είχα ξανθό γιατί όχι. Ίσως η Μαρίνα εκείνη την ώρα της ήρθε στο μυαλό της να πει κάτι με δάσκαλο. Δεν αλλάζω την άποψη μου (σ.σ. για το πρέπει να μάθει να ακούει), αυτή την άποψη την έχω για πάρα πολλούς ανθρώπους. Δημιουργήθηκε επαγγελματική ένταση και ήθελα με έναν τρόπο να εκφράσω κι εγώ την άποψή μου και είπα κάτι τέτοιο στη Μαρίνα. Νομίζω ότι θα το ξαναέκανα. Δεν θα άλλαζα κάτι από όλα αυτά που έγιναν, γιατί ήταν αληθινά».

Από αριστερά προς τα δεξιά: Jason Roditis, Έλενα Λιζάρδου, Μαρίνα Λαμπροπούλου και Στέφανος Δημουλάς STAR

Είναι απόφοιτος της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού της Σκωτίας με πτυχίο Bachelor στο Modern Ballet. Έχει χορέψει ως Ρωμαίος με τα Μπαλέτα της Σκωτίας στα Commonwealth Games στη Σιγκαπούρη, με την Alicia Keys στα MTV EMA Awards, με τους Röyksopp στο «Something in my heart», με τη Jennifer Hudson στο «Remember Me» αλλά και με τον Placido Domingo στην «La Traviata» της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου. Υπήρξε ο κεντρικός άνδρας χορευτής στην περιοδεία της παραγωγής «Cunning Little Vixen» της Εθνικής Όπερας της Ουαλίας ενώ επελέγη ανάμεσα σε εκατοντάδες άτομα να χορέψει για την Kate Moss στη διαφήμιση της εταιρίας Charlotte Tilbury. Άλλες δουλειές του, περιλαμβάνουν συνεργασίες με το BBC1 και το National Geographic των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο του στην Ελλάδα με τη δική του παραγωγή «TITAN PROMETHEUS» με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Μαρίνα Λαμπροπούλου

Ξεκίνησε χορό σε ηλικία 5 ετών, αφού, σχεδόν καθημερινά, έβλεπε τη μητέρα, χορεύτρια κλασικού χορού, να χορεύει μέσα στο σπίτι. Είναι ιδιοκτήτρια σχολής κλασικού και σύγχρονου χορού & Pilates Reformer studio. Είναι δασκάλα χορού, χορεύτρια, χορογράφος και Pilates instructor. Μέλος της Βασιλικής ακαδημίας χορού του Λονδίνου (Royal academy of dancing) – ISTD (Imperial society teachers of dancing).Τα πρώτα βήματα στο χορό, της τα έδωσε η σπουδαία δασκάλα χορού και πρώην διευθύντρια της Λυρικής σκηνής, Άννα Πέτροβα. Είναι κάτοχος του επαγγελματικού πτυχίου από το Υπ.Πολιτισμού “ISADORA DUNKAN”. Έχει χορέψει και έχει παίξει σε musical και οπερέτες, όπως τα «Grease» «Chicago», «Goodbye girl», «Ερωτόκριτος». Συμμετείχε σε ομάδες Σύγχρονου χορού και Flamenco. Το 2018 χόρεψε σύγχρονο χορό με ΑΜΕΑ και επιθυμία της είναι να φτιάξει τη δική της ομάδα χορού. Αποφοίτησε από τη δραματική σχολή του «Ωδείου Αθηνών» και έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές.

Έλενα Λιζάρδου

Είναι η μοναδική Ελληνίδα εξετάστρια ερασιτεχνικών και επαγγελματικών πτυχίων χορού του IDTA, (IDTA international dance teachers Association. Διεθνής σύλλογος καθηγητών χορού). Είναι δασκάλα χορού τα τελευταία 20 Χρόνια, ενώ είχε τη δική της σχολή χορού. Έχει γράψει, σκηνοθετήσει και χορογραφήσει 10 θεατρικά έργα ενώ έχει επιμεληθεί και τα κοστούμια. Έχει διευθύνει και παρουσιάσει διαγωνισμούς χορού ενώ έχει συμμετάσχει και σε πολλές κριτικές επιτροπές. Είναι ιδρυτικό μέλος και εκλεγμένη σε όλες τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του IDTA Greek Area. Η 18χρονη ενασχόληση με το Area έχει βοηθήσει στην προώθηση και την εξέλιξη του συγκεκριμένου είδους σε διαγωνισμούς και εξετάσεις.

Jason Roditis

Το πάθος, το ταλέντο και η αφοσίωσή του τον οδήγησαν στην κορυφή παγκόσμιων διαγωνισμών χορού. Είναι πρωταθλητής ballroom και latin ενώ τα τελευταία χρόνια είναι κριτής σε διεθνείς διοργανώσεις και Λέκτορας στην Κίνα, την Αυστραλία, το Λονδίνο και την Αμερική. Έχει διατελέσει καλλιτεχνικός διευθυντής του Galaxy Of Stars & Galaxy of Fame στο Χονγκ Κονγκ. Είναι διδάσκων σύμβουλος χορού στο Παγκοσμίου φήμης Beijing Dance Academy της Κίνας και Επίτιμος καλλιτεχνικός διευθυντής στο Beijing Ballroom Dance Troupe. Έχει δουλέψει με τον καταξιωμένο χορογράφο του West End, Sir Anthony Van Last. Με την παρτενέρ του στο χορό Tonia Kosovich, εμφανίστηκαν στο διεθνές σόου «Burn the Floor». Η περιοδεία με παραστάσεις σε 77 στάδια, παγκοσμίως, παραμένει η πιο «πλούσια» θεατρική εμπειρία της καριέρας του.