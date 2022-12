Γιατί κάνουμε ευχή όταν πέφτει μία βλεφαρίδα

Είτε οι άνθρωποι το συνειδητοποιούν είτε όχι, πολλές φορές είναι δέσμιοι των προλήψεων και των δεισιδαιμονιών τους. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, σε οποιαδήποτε γωνία αυτής της γης. Βέβαια, αυτός ο φόβος, αυτή η πίστη στις προλήψεις δεν έρχεται πάντα με τη μορφή του να φοβάσαι να περάσεις κάτω από μια σκάλα ή να πιστεύεις ότι το σπάσιμο ενός καθρέφτη θα σου φέρει επτά χρόνια κακοτυχίας. Κάποιες φορές κάνει την εμφάνισή της στην καθημερινή ζωή ως μια μικρή χειρονομία που μπορεί να κάνουμε χωρίς να το πολυεξετάσουμε ή ως μία συγκεκριμένη σκέψη. Και μία τέτοια σκέψη είναι η ευχή.

Αν το σκεφτείς, η δεισιδαιμονία φαίνεται λιγότερο τρομακτική και περισσότερο διασκεδαστική όταν έρχεται με τη μορφή ευχής. Για παράδειγμα, εδώ και αιώνες, οι άνθρωποι κάνουν ευχές όταν πέφτει ένα αστέρι ή όταν πέφτει κάτι ακόμα πιο απλό και συνηθισμένο: μία βλεφαρίδα.

Όπως και οι υπόλοιπες τρίχες στο σώμα μας, έτσι και οι βλεφαρίδες πέφτουν, με εμάς να καταφέρνουμε καμιά φορά να έχουμε την τύχη να πιάσουμε μία στα πράσα ώστε να κάνουμε μια ευχή. Ωστόσο, σύμφωνα με τη λαογραφία, η ευχή με αφορμή μια βλεφαρίδα που πέφτει δεν είναι μόνο κάτι το διασκεδαστικό αλλά και όπως πολλές άλλες παραδόσεις, είναι μία παγανιστική συνήθεια.

Με ΜΙΑ ΒΛΕΦΑΡΙΔΑ κρατας μακριά τον διαβολο

Το να εύχεται κανείς πάνω σε μια βλεφαρίδα είναι μία πράξη που χρονολογείται από τη Βρετανία και την Ιρλανδία του 18ου αιώνα. Το τελετουργικό ξεκινούσε όταν ένα άτομο τοποθετούσε μια πεσμένη βλεφαρίδα στο πίσω μέρος του χεριού του και στη συνέχεια, ρίχνοντάς την πίσω απ’ τον ώμο του, ευχόταν ό, επιθυμούσε περισσότερο. Αν η βλεφαρίδα πετούσε μακριά, τότε η επιθυμία του θα γινόταν πραγματικότητα. Αν όμως η βλεφαρίδα πιανόταν πάνω σε οτιδήποτε ή έμεινε κολλημένη στο χέρι του, τότε η επιθυμία δεν θα πραγματοποιούταν.

Το άγαλμα του Λούσιφερ στο πάρκο Ρετίρο της Μαδρίτης. AP Photo/Paul White AP

Στο βιβλίο "The Penguin Guide to the Superstitions of Britain and Ireland" δεν υπάρχει καμία αναφορά για το εάν ένα άτομο μπορεί να προσπαθήσει ξανά στην περίπτωση που η βλεφαρίδα παραμένει κολλημένη στο χέρι του, αλλά όλα δείχνουν ότι μάλλον θα είναι μία και έξω αυτό το “παιχνίδι”, όπως συμβαίνει συχνά με αυτές του είδους τις δεισιδαιμονίες.

Ωστόσο, το να πετάς μια βλεφαρίδα πίσω απ’ τον ώμο σου δεν είναι μόνο κάτι που κάνεις για πλάκα. Σύμφωνα με τους Times of India, όταν φυσάς μια βλεφαρίδα, στην πραγματικότητα φυσάς τον ίδιος τον Διάβολο. Υπάρχει η πεποίθηση ότι ο Διάβολος αποκτά εξουσία πάνω στους ανθρώπους μαζεύοντας τα μαλλιά τους και επομένως είναι επιτακτική ανάγκη να φυσήξεις τα μαλλιά σου μακριά προτού πέσουν στα χέρια του.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΙΑ ΕΥΧΗ

Σύμφωνα με το Scientific American, το κακό παραδοσιακά ορίζεται ως “η απόλαυση από την σκόπιμη πρόκληση βλάβης σε αθώους”. Η ανθρωπότητα πάντα φοβόταν τον Διάβολο επειδή υποτίθεται ότι ήταν ο εκφραστής ενός ατελείωτου κακού. Η προστασία του εαυτού και των αγαπημένων προσώπων από την κακία αποτελεί εδώ και αιώνες κορυφαία προτεραιότητα και η επίτευξη αυτής της προστασίας έρχεται με ατελείωτες μορφές τελετουργιών και πεποιθήσεων.

Στις μέρες μας, η ευχή πάνω σε μια βλεφαρίδα δεν είναι απλώς ένας τρόπος για να αποκρούσεις τον Διάβολο, αλλά ένας από τους πολλούς τρόπους που μπορεί κανείς να δοκιμάσει για να δει τις επιθυμίες του να πραγματοποιούνται. Και αν δεν υπάρχει μια βλεφαρίδα πρόχειρη να πεταχτεί, υπάρχουν και άλλοι τρόπο. Μπορεί να αρκεί ένα κέρμα μέσα σε ένα σιντριβάνι ή ακόμα και να κάνεις μια ευχή ακριβώς στις 11:11. Υπάρχει κόσμος που τα πιστεύει και αυτά, ναι.