Γιώργος Λιανός, ένας πραγματικός Survivor στην ελληνική τηλεόραση

Μαραθώνιος. Αυτό είναι η τηλεόραση. Μία κούρσα διαρκείας κατά την οποία οφείλεις να επαναπροσδιορίζεις τις δυνάμεις σου και να μην επαναπαύεσαι σε δάφνες παρελθόντων χρόνων γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει η επόμενη στροφή.

Η τηλεόραση επίσης είναι φακός μεθυντικός που επιτρέπει στον τηλεθεατή να δει και την κάθε λεπτομέρεια, την παραμικρή «ατέλεια». Όπως την έλλειψη ταλέντου, ας πούμε. Δεν είναι λίγες οι ατάλαντες παρουσίες που έχουμε δει κατά καιρούς να περνούν από τις οθόνες μας και μάλιστα καθισμένες στη θέση του κεντρικού παρουσιαστή ή της κεντρικής παρουσιάστριας αλλά καμία από αυτές δεν έμεινε στην τηλεόραση για πολύ.

Η επιτυχία είναι συνώνυμη της διάρκειας στον χρόνο και της ικανότητας προσαρμογής σε δεδομένα και αστάθμητους παράγοντες. Ο Γιώργος Λιανός έπειτα από 13 συναπτά έτη παρουσίας στην τηλεόραση (κι όχι μόνο) μπορεί επάξια να τοποθετεί στη λίστα με τους καλύτερους παρουσιαστές, αποτελώντας εξαίρεση στον κανόνα που θέλει τους συμμετέχοντες σε talents shows και realities να λειτουργούν τυχοδιωκτικά ως προς την άμεση εξαργύρωση της φήμης τους.

Ο Γιώργος Λιανός είναι ο φετινός παρουσιαστής του Survivor και κατά γενική ομολογία ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Ευφυής, άμεσος, με χιούμορ μετρημένο και εύστοχη ατάκα που δεν κουράζει και δεν γίνεται αυτοσκοπός. Είναι μεγάλο προσόν το χιούμορ στην τηλεόραση, αρκεί να ξέρεις τα όριά σου αλλά και τα όριά του. Λεπτό νήμα χωρίζει το αστείο από το γελοίο, το φορτικό, το εμμονικό.

Του "φόρεσαν" για χρόνια τον τίτλο του μικρού που τρέχει για όλα τα θελήματα λόγω των συμμετοχών του σε εκπομπές στις οποίες δεν ήταν το πρώτο βιολί. Κατάφερνε να ξεχωρίζει ακόμα και ως κομμάτι πολυμελών ομάδων, κάτι που του εξασφάλιζε ανανεώσεις συμβολαίων αλλά και μεταγραφές με αποτέλεσμα να έχει περάσει από όλα τα μεγάλα μαγαζιά όπως ο ΑΝΤ1, το Mega, ο Alpha και ο ΣΚΑΪ.

Στις αρετές του βάλε την επιμονή και την υπομονή. Ποιος να ξεχάσει όσα συνέβησαν την τηλεοπτική σεζόν 2019 όταν και ανακοινώθηκε πως θα παρουσιάζει μαζί με τη Χριστίνα Μπόμπα το "The Voice of Greece’". Από τις πρώτες κιόλας εκπομπές φάνηκε το συντριπτικό του πλεονέκτημα αναγκάζοντας τους υπεύθυνους του σταθμού να περιορίσουν τον ρόλο της Μπόμπα, τοποθετώντας της στην παρουσίαση των backstages.

Για μενα αυτή ήταν η καθοριστική στιγμή του κι όχι το Survivor. Εκεί απέδειξε πως οφείλουν οι ιθύνοντες των καναλιών και οι διευθυντές προγραμμάτων να πάψουν να τον αντιμετωπίζουν ως παρουσιαστή δεύτερης γραμμής ή ως εγγυημένη πινελιά σε ήδη επιτυχημένα προγράμματα. Η πρόταση για το Survivor ήταν το επιστέγασμα των κόπων του και η επιβεβαίωση πως ο Λιανός είναι για (πιο) μεγάλα πράγματα.

Συμφωνούν μαζί μου και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αλλά και ο Σάκης Τανιμανίδης. «Είναι καταπληκτικός. Δημιούργησε ένα στυλ καινούργιο, χιουμοριστικό που του πηγαίνει πάρα πολύ. Το χαίρεται. Ο Γιώργος αξίζει όλα τα καλά του Θεού και χαίρομαι που του συμβαίνουν όλα αυτά τα καλά» δήλωσε στην κάμερα του Πρωινού ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.





Λίγες ημέρες αργότερα ο τελευταίος φιλοξένησε στο ''The 2Night Show'' τον Σάκη Τανιμανίδη ο οποίος ανέφερε: «Ο Γιώργος Λιανός είναι από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες. Είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση ενώ είναι ταλαντούχος, εύστροφος για πολλά χρόνια ήταν στη δεύτερη γραμμή της παρουσίασης, ήταν αδικημένος. Να, λοιπόν τι γίνεται όταν μία στιγμή δώσεις μία ευκαιρία σε έναν τέτοιο άνθρωπο, αυτός λάμπει. Μου αρέσει πάρα πολύ».





Η πορεία του Γιώργου Λιανού στην τηλεόραση

Τον γνωρίσαμε το 2004 μέσα από τη συμμετοχή του Fame Story 3, στο οποίο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Την τηλεοπτική σεζόν 2008-2009, ο Γιώργος Λιανός, προστέθηκε στην ομάδα του ψυχαγωγικού μαγκαζίνο του σαββατοκύριακου του ΑΝΤ1, «Καλομελέτα κι έρχεται», που παρουσιάζει η Σοφία Αλιμπέρτη ενώ ταυτόχρονα ήταν παρουσιαστής των backstage του μουσικού talent show ''The X-Factor'', κάτι που συνεχίστηκε για τις επόμενες δύο σεζόν του παιχνιδιού.

Τον Φεβρουάριο του 2009, μετά την αποχώρηση του Νίκου Μουτσινά και της Κατερίνας Ζαρίφη από τον Πρωινό Καφέ, ανέλαβε μαζί με την Δέσποινα Καμπούρη την προσωρινή παρουσίαση της εκπομπής. Το 2010, εκτός της παρουσίας του στα backstage του ''X-Factor'', ανέλαβε την παρουσίαση του δεύτερου κύκλου του "Wipe Out" στον ANT1 ενώ την ίδια περίοδο παρουσίασε τις εκπομπές "Guiness World Record Show" στο Mega και «Μπες στο κλίμα» στον ΣΚΑΪ.

Την επόμενη σεζόν παρουσίασε την εκπομπή-ντοκιμαντέρ "Galileo" στον τηλεοπτικό σταθμό AΝΤ1. Την τηλεοπτική σεζόν 2013-2014 υπήρξε μέλος της ομάδας του Γιώργου Λιάγκα και της Φαίης Σκορδά στο Πρωινό του ANT1 ενώ ταυτόχρονα παρουσίαζε το τηλεπαιχνίδι «Κράτα Γερά» στο ίδιο κανάλι.

Τη σεζόν 2014-2015 πήρε μεταγραφή στον Alpha αποδεχόμενος της πρόταση συμπαρουσίασης της εκπομπής «Όλα Παίζουν» μαζί με τις Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Καινούργιου και Αλέκα Καμηλά. Οι επόμενες δύο σεζόν τον βρήκαν στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Alpha έδωσε τα χέρια με τον ΣΚΑΪ για την παρουσίαση του talent show «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο». Τον Ιανουάριο του 2018 ταξίδεψε για πρώτη φορά στον Άγιο Δομίνικο ώστε να παρουσίασει κάποια από τα αγωνίσματα του Survivor, κεντρικός παρουσιαστής του οποίου ήταν ο Σάκης Τανιμανίδης.

Το καλοκαίρι του 2018 παρουσίασε το τηλεπαιχνίδι "My Man Can". Το 2019 μετά τη λήξη της συνεργασίας του ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Καπουτζίδη, κλήθηκε να παρουσίασει το ''The Voice of Greece'', το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ταυτισμένο με τον προκάτοχό του.

Ο Γιώργος Λιανός είναι ένας πραγματικός Survivor στην ελληνική τηλεόραση και αποδεικνύει πως το ταλέντο, η σκληρή δουλειά και η απουσία βεντετισμού μπορεί να σε οδηγήσουν στην κορυφή και να σε κρατήσουν εκεί για όσο εσύ το θελήσεις.