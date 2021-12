Η Μάρτα Ορτέγα και οι αλλαγές που έρχονται στη Zara

Η Μάρτα Ορτέγα η οποία αναλαμβάνει πρόεδρος του ομίλου είναι το μικρότερο παιδί του Αμάνθιο Ορτέγα, ιδρυτή της Zara. Η Μάρτα Ορτέγα πρόκειται να αντικαταστήσει τον Πάμπλο Ίσλα ο οποίος θα παραμείνει στην εταιρία ως επίτιμος πρόεδρος.

«Πρόκειται για μια γυναίκα που είναι μεν ταπεινή, αλλά έχει πολύ ισχυρές απόψεις. Η ίδια δεν φιλοδοξούσε να αναλάβει κανέναν ηγετικό, ρόλο προτιμώντας να μείνει κοντά στο προϊόν, όπως έκανε και ο πατέρας της» θα δηλώσει ο Ίσλα.

Η Ορτέγα δούλεψε δίπλα στον πατέρα της και διδάχθηκε από εκείνον να αγαπά το ένδυμα, να μένει προσηλωμένη σε αυτό και να παραμένει προσγειωμένη παρά τη δεδομένη επαγγελματική επιτυχία του ομίλου.

Η Μάρτα και ο πατέρας της Αμάνθιο Ορτέγα, ο ιδρυτής της αυτοκρατορίας. AFP

Ο Αμάνθιο Ορτέγα ξεκίνησε ως πωλητής πουκαμίσων και κατάφερε να επιτύχει ένα μυθιστορηματικό success story και να είναι σήμερα ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ισπανίας με εκτιμώμενη περιουσία 70 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Forbes.

Η Μάρτα Ορτέγα ήρθε στον κόσμο το 1984 και είναι ο καρπός του παράνομου έρωτα του Αμάνθιο Ορτέγα με τη Φλόρα Πέρεζ με την οποία παντρεύτηκε το 2001 και παραμένουν ακόμα ζευγάρι. Η Μάρτα έχει ακόμα δύο αδέρφια, από τον πρώτο γάμο του πατέρα της με τη Ροζαλία Μέρα, τη Σάντρα και τον Μάρκος.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΩΣ ΠΩΛΗΤΡΙΑ

Η Μάρτα σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Λα Κορούνια κι έπειτα από ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στο Λονδίνο ξεκίνησε να δουλεύει στον όμιλο. Πέρασε σχεδόν από όλα τα τμήματα και ίσως αυτό να είναι το πιο ισχυρό της εφόδιο.

Την πρώτη μέρα της στη δουλειά τη θυμάται χαοτική. Η πρώτη θέση της ήταν πωλήτρια σε ένα κατάστημα Bershka στην King's Road του Λονδίνου μετά την αποφοίτησή της από το πανεπιστήμιο, όταν ήταν είκοσι τριών ετών.

«Την πρώτη εβδομάδα νόμιζα ότι δεν θα επιβίωνα. Αλλά μετά εθίζεσαι στο μαγαζί. Μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν ποτέ να φύγουν. Είναι η καρδιά της εταιρείας», είπε σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της στη Wall Street Journal τον περασμένο Αύγουστο.

Προτιμά να μιλά μέσω της δουλειάς της και αποφεύγει τις συνεντεύξεις, τις δηλώσεις και τις φωτογραφίσεις παρά τις συνεχείς «πιέσεις» από διεθνείς τίτλους. Για την ιστορία, ο πατέρας της δεν έχει δώσει ούτε μία συνέντευξη στη ζωή του και ακόμα και μετά την αποχώρησή του από την προεδρία του ομίλου αρνείται ευγενικά να μιλήσει δημόσια για οτιδήποτε.

Η Μάρτα Ορτέγα έχει πει ότι γοητεύτηκε όταν έφηβη ακόμη παρακολούθησε μια φωτογράφιση με την Κέιτ Μος για τη Zara.

Τα τελευταία χρόνια ήταν υπεύθυνη για την ενίσχυση της εικόνας του brand της Zara, ενώ ήταν εκείνη που έκανε τις προτάσεις μόδας. Όπως είπε «ζούσα και ανέπνεα μέσα σε αυτήν την εταιρία από όταν ήμουν παιδί. Έμαθα τα πάντα από υπέροχους επαγγελματίες, με τους οποίους συνεργάστηκα επί 15 χρόνια. Πάντα έλεγα ότι θα αφιερώσω τη ζωή μου, στο να χτίσω πάνω στην κληρονομιά που δημιούργησαν οι γονείς μου, ανυπομονώντας για το μέλλον και μαθαίνοντας από το παρελθόν».

Μάρτα Ορτέγα και ο σύζυγός της Κάρλος Τορέτα OSCAR GONZALEZ

Η Μάρτα παντρεύτηκε τον Νοέμβριο του 2018 με τον ατζέντη μοντέλων και γιο σχεδιαστή μόδας Κάρλος Τορέτα και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Μένει ακόμα στη γενέτειρά της, τη Λα Κορούνια και κάθε πρωί είναι εκείνη που ετοιμάζει τα παιδιά για το σχολείο και οδηγεί μέχρι την έδρα της επιχείρησής τους στο Αρτέισο.

«Σέβομαι απόλυτα τους συναδέλφους μου. Δεν πρόκειται για ένα άτομο που κάνει καλή δουλειά. Είμαστε ομάδα. Νομίζω ότι ο πατέρας μου δεν ήταν ποτέ ο καλύτερος σε κάτι συγκεκριμένο, απλώς ήταν ο καλύτερος στο να βρίσκει τον ικανότερο άνθρωπο για το κάθε πράγμα» δηλώνει η Μάρτα της οποίας το γραφείο παραμένει στη μέση του τμήματος γυναικείων ενδυμάτων ώστε να έχει άμεση επαφή με όλους.

«Θα είμαι πάντα εκεί όπου η εταιρεία με χρειάζεται περισσότερο» λέει και δεν είναι λίγοι αυτοί που μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι εξακολουθεί να επισκέπτεται τα καταστήματα του ομίλου κάθε εβδομάδα.

«Ο πατέρας της έφτιαξε μια επιχείρηση κι εκείνη δημιούργησε μια κοινότητα που θα βοηθήσει την επιχείρηση να περάσει στο επόμενο επίπεδο» είχε δηλώσει πρόσφατα ο Φαμπιέν Μπαρόν, ανεξάρτητος δημιουργικός διευθυντής που έχει δουλέψει για τους Dior, Burberry και Louis Vuitton.

Η Μάρτα Ορτέγα υποστηρίζει ότι η μάχη της Ζara είναι η εξάλειψη του παραδοσιακά αδιαμφισβήτητου χάσματος μεταξύ της πολυτελούς μόδας και των ενδυμάτων μαζικής παραγωγής. ROBIN UTRECHT

Η Wall Street Journal παρουσιάζει τη Μάρτα Ορτέγα ως το κρυφό υπερόπλο της Zara όμως εκείνη επιμένει σε μία διακριτική στάση που σίγουρα δεν περιλαμβάνει την αυτοπροβολή της. Για τον διεθνή Τύπο η Ορτέγα είναι το νέο ισχυρό πρόσωπο της μόδας, μία γυναίκα που έρχεται να αναλάβει την πιο κρίσιμη στιγμή έναν από τους πιο επιτυχημένους ομίλους παγκοσμίως.

Η ίδια συνηθίζει να επαναλαμβάνει το μότο του καλού της φίλου Αλμπέρ Ελμπάζ: ''Be big at work and small in life''. Οι χαμηλοί τόνοι ήταν και είναι το πιο σημαντικό συμβόλαιο που έχει υπογράψει η Μάρτα με τον ίδιο της τον εαυτό.

Η Μάρτα Ορτέγα υποστηρίζει ότι η μάχη της Ζara είναι η εξάλειψη του παραδοσιακά αδιαμφισβήτητου χάσματος μεταξύ της πολυτελούς μόδας και των ενδυμάτων μαζικής παραγωγής.

Θαυμάζει τον Pierpaolo Piccioli, τον Narciso Rodriguez και τον Alber Elbaz. Για τον γάμο της επέλεξε ένα μίνιμαλ λευκό νυφικό του οίκου Valentino. Μεταξύ των 400 εκλεκτών καλεσμένων του γάμου και η φίλη της, Αθηνά Ωνάση. Η φιλία τους κρατά χρόνια από την εποχή που η Ορτέγα ασχολούνταν επαγγελματικά με την ιππασία.

Η Μάρτα Ορτέγα συμμετέχει σαν αθλήτρια σε ιππικούς αγώνες. REYNAUD JULIEN/APS-MEDIAS/ABACA

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Πέρα από τα διθυραμβικά άρθρα για τη νέα εποχή που επιφυλάσσεται να φέρει η Ορτέγα στον όμιλο υπήρξαν και αντιδράσεις. Όταν ανακοινώθηκε ότι πρόκειται να αντικαταστήσει τον απερχόμενο Πάμπλο Ίσλα μετά από μια δεκαετία στη θέση του προέδρου του ομίλου, οι τιμές των μετοχών της Inditex μειώθηκαν κατά 4%.

Σύμφωνα με τον Guardian, εκπρόσωπος της ισπανικής επενδυτικής εταιρείας Alantra δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι οι αλλαγές είναι κακά νέα για την Inditex. Θα περιμέναμε μια περίοδο πιο ομαλής μετάβασης, υπό την επίβλεψη του Ίσλα σε μη εκτελεστικό ρόλο». Ο χρηματομεσίτης Kepler ανέφερε πως «ο ανασχηματισμός είναι μάλλον αρνητικός. Πιστεύουμε ότι ο χρόνος δεν είναι ο καλύτερος. Πιστεύουμε ότι τόσο η Μάρτα Ορτέγα όσο και ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Οσκαρ Μαθέιρας, έχουν πολλά να αποδείξουν ως προς την ικανότητά τους να διοικούν αυτό το μεγαθήριο εν μέσω της πανδημίας».

Από βοηθός σε ένα ισόγειο κατάστημα στο Λονδίνο, η νέα μεγάλη επιχειρηματίας στην ένδυση. NURPHOTO VIA AFP

Η Μάρτα Ορτέγα από βοηθός σε ένα ισόγειο κατάστημα στο Λονδίνο καλείται πια να διαχειριστεί σχεδόν 7.000 καταστήματα και πάνω από 8.000 εργοστάσια μίας εταιρείας, της οποίας η χρηματιστηριακή αξία αγγίζει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Inditex: «Η Μάρτα Ορτέγα έχει δουλέψει σε διάφορους τομείς της εταιρείας τα τελευταία 15 χρόνια και, ειδικότερα, έχει πρωτοστατήσει στην ενίσχυση της εικόνας της Zara και της στιλιστικής της ταυτότητας».

Το νέο αφεντικό της Inditex είναι έτοιμο να αποδείξει για ακόμα μία φορά την αξία του απαντώντας με πράξεις στους επικριτές του.