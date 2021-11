Η Μέγκαν Μαρκλ και η πιο σκληρή μάχη της ζωής της

Όλα όσα φοβόταν το Παλάτι. Αυτό ήταν, είναι και θα είναι η Μέγκαν Μαρκλ. Τα κρυφά έγιναν φανερά. Μεγαλύτερο πλήγμα από αυτό δεν θα μπορούσε να δεχτεί βασιλική οικογένεια της Βρετανίας. Η Μέγκαν Μαρκλ ήταν ηθοποιός, ήταν παντρεμένη-χωρισμένη και κυρίως δεν ήταν λευκή. Μία ακόμα εφήμερη σχέση για τον άτακτο πρίγκιπα Χάρι, πίστευαν.

Η πορεία της σχέσης τους διέψευσε κατηγορηματικά. Αρραβώνας, γάμος, δημόσιες εμφανίσεις, εγκυμοσύνη, τοκετός κι άλλες δημόσιες εμφανίσεις και μία απόφαση που ανέτρεψε τα πάντα. Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ αποσύρθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα, εγκατέλειψαν το Παλάτι και τη Μεγάλη Βρετανία και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στον Καναδά.

Από τον γάμο με τον Πρίγκηπα Χάρι, το Μάιο του 2018. AP

Η Μεγκαν Μαρκλ και το Παλατι

Πολλοί ήταν εκείνοι που είπαν πως ο Χάρι κυνηγά την προσοχή, τη φήμη και το κέρδος. Κάθε νέο μέλος στην οικογένεια του Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον ωθούσε όλο και πιο κάτω στη σειρά διαδοχής του θρόνου το όνομα του Χάρι, έτσι για μεγάλη μερίδα των Βρετανών η απόφαση να αποχωρήσει και να απαλλαγεί από τους ασφυκτικούς κανόνες του βασιλικού πρωτοκόλλου ήταν μια κάποια λύση.

Υπήρξαν και οι άλλοι όμως που έριξαν το βάρος της ευθύνης στη Μέγκαν Μαρκλ. Για να λέμε αλήθειες οι Βρετανοί δεν είναι με καλό μάτι τη σύζυγο του Χάρι. Οι Βρετανοί είναι Κεϊτικοί αν και ο Χάρι χαίρει εκτίμησης και σεβασμού λόγω Νταϊάνας.

Η φράση ''what Meghan wants, Meghan gets'' έχει ειπωθεί κι έχει γραφτεί ουκ ολίγες φορές δίνοντας έμφαση στον «αυταρχικό χαρακτήρα» της δούκισσας του Σάσσεξ που παίρνει ό,τι θέλει.

Μέγκαν Μαρκλ, Πρίγκηπας Χάρι και ο νεογέννητος Άρτσι. AP

Τα ρατσιστικά σχόλια για το χρώμα του Άρτσι

Η Μέγκαν Μαρκλ κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις του πατέρα της, τις πιέσεις του Παλατιού για ιδιωτικότητα αλλά και το άγχος του χρώματος του μωρού που είχε στην κοιλιά της.

Το χρώμα του μικρού Άρτσι, καθώς η μητέρα του, Μέγκαν Μαρκλ, είναι μιγάδα, απασχολούσε σε πολλές συζητήσεις το Μπάκιγχαμ, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Όμιντ Σκόμπι ο οποίος τόνισε πως έλαβε χώρα μία πολύ συγκεκριμένη συζήτηση που ενόχλησε σφόδρα το ζευγάρι. Ονόματα δεν ακούσαμε. Ελισάβετ δεν είπε κανείς. «Γνώριζαν κι άλλοι αυτές τις συζήτησεις μέσα στη βασιλική οικογένεια, κάποιοι μέσα σε στο Παλάτι δεν μιλούσαν με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλά ένα άτομο, υπάρχουν κι άλλοι και έτσι αυτομάτως γίνεται μεγαλύτερο πρόβλημα», σημείωσε ο Σκόμπι μιλώντας με δημοσιογράφους.

Η Μέγκαν Μαρκλ στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Όπρα Γουίνφρεϊ άφησε αιχμές για ρατσισμό από τη βασιλική οικογένεια, λέγοντας ότι ένα μεγαλύτερο σε ηλικία βασιλικό πρόσωπο είχε ανοίξει το ζήτημα για το αν θα είναι μαύρος ή όχι ο γιος του ζευγαριού.

#Megxit, ένας μισογυνιστικός όρος

Και μετά ήρθαν τα social media και το χάσταγκ #Megxit. Για το Twitter μόνη υπεύθυνη της διατάραξης των σχέσεων μεταξύ Ελισάβετ-Καρόλου-Γουίλιαμ-Χάρι ήταν η Μέγκαν Μαρκλ που «μπήκε στη μέση και διέλυσε την οικογένεια». Χυδαίες επιθέσεις προς το πρόσωπό της και μία διαρκής προπαγάνδα μίσους που στόχο είχαν να την πλήξουν ανεπανόρθωτα.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα ευρήματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στα τέλη του Οκτωβρίου κατέδειξαν πως η Μέγκαν Μαρκλ ήταν αντικείμενο συντονισμένης εκστρατείας μίσους και παραπληροφόρησης στο Twitter.

Η έρευνα ανέλυσε 114.000 tweets που αφορούσαν το ζευγάρι και εντόπισε 83 λογαριασμούς που ήταν πίσω από το 70% των πιο επιθετικών tweets κατά του.

«Η ανάλυσή μας μάς επέτρεψε να απομονώσουμε 55 λογαριασμούς που προσδιορίσαμε ως τους κύριους λογαριασμούς μίσους και 28 δευτερεύοντες λογαριασμούς μίσους που ενίσχυσαν κυρίως τους κύριους λογαριασμούς», αναφέρει η έρευνα.

Με τους λογαριασμούς να έχουν συνολικά 187.631 ακόλουθους, η Bot Sentinel, όπως αναφέρει ο Guardian χρησιμοποιώντας εργαλεία ανάλυσης, εκτίμησε ότι η επιρροή τους μπορεί να φτάνει μέχρι και τους 17 εκατομμύρια χρήστες».

Από πρόσφατη εμφάνισή τους. AP

Ο Χάρι στο πλάι της Μέγκαν ξανά και ξανά

Ο πρίγκιπας Χάρι σε εμφάνισή του στη συζήτηση "Internet Lie Machine", που οργανώθηκε από το αμερικανικό περιοδικό Wired στήριξε και πάλι δημοσίως τη Μέγκαν Μαρκλ και ανέφερε πως το #Megxit είναι ένας μισογυνιστικός όρος που απευθύνεται στη σύζυγό του για να τη μειώσει.

Ο Χάρι ισχυρίστηκε ότι ο συγκεκριμένος όρος δημιουργήθηκε από ένα τρολ στο Τwitter, για να περιγράψει την απόφασή του να εγκαταλείψει τα βασιλικά του καθήκοντα, ενώ στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τον Τύπο.

«Κάποιοι μπορεί να το γνωρίζουν και κάποιοι όχι, αλλά ο όρος Megxit ήταν ή είναι ένας μισογυνιστικός όρος, δημιουργήθηκε από ένα τρολ και ενισχύθηκε από βασιλικούς ανταποκριτές, και μεγάλωσε και μεγάλωσε και υιοθετήθηκε mainstream media. Αλλά ξεκίνησε από ένα τρολ» είπε ο Χάρι χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ορισμένα tweets χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη ρατσιστική γλώσσα. Το μοτίβο του τρόπου με τον οποίο οι λογαριασμοί αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους δεν ήταν «οργανικό», ανέφερε η έρευνα, ωστόσο είναι μια συντονισμένη προσπάθεια για την ενίσχυση της παρενόχλησης του ζευγαριού.

Τα περισσότερα φαινόταν να δημιουργήθηκαν από ανθρώπους, είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Bot Sentinel, Κρίστοφερ Μπούζι. Ο ίδιος ανέφερε στη Washington Post: «Ψάξαμε για αυτοματοποιημένους λογαριασμούς και βρήκαμε πολύ λίγα στοιχεία δραστηριότητας bot. Αυτή η καμπάνια προέρχεται από ανθρώπους που ξέρουν πώς να χειρίζονται τους αλγόριθμους, να χειρίζονται το Twitter, να μένουν στην αφάνεια για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους και την αναστολή του λογαριασμού τους. Αυτό το επίπεδο πολυπλοκότητας προέρχεται από ανθρώπους που ξέρουν πώς να κάνουν αυτά τα πράγματα, που πληρώνονται για να κάνουν αυτά τα πράγματα».

Τέσσερις από τους 55 βασικούς λογαριασμούς που επισημαίνονται στην έκθεση έχουν ανασταλεί από το Twitter, σύμφωνα με τη Washington Post.

Αναφερόμενος στη μελέτη, ο Χάρι είπε ότι «ίσως το πιο ανησυχητικό μέρος αυτού ήταν ο αριθμός των Βρετανών δημοσιογράφων που αλληλεπιδρούσαν μαζί τους και ενίσχυαν τα ψέματα. Αναπαριστούσαν αυτά τα ψέματα ως αλήθεια. (...) Έμαθα από πολύ νωρίς ότι τα κίνητρα της δημοσίευσης δεν ευθυγραμμίζονται απαραίτητα με τα κίνητρα της αλήθειας.

Ξέρω πολύ καλά την ιστορία. Έχασα τη μητέρα μου από αυτήν την αυτοκατασκευασμένη λύσσα και προφανώς είμαι αποφασισμένος να μην χάσω τη μητέρα των παιδιών μου από το ίδιο πράγμα».

Κάθε κίνηση της Μέγκαν Μαρκλ, ακόμα και η πιο οικεία επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειάς της, γίνεται όπλο εναντίον της. AP

Ο αγώνας της Μέγκαν Μαρκλ για αξιοπρέπεια

Κάθε κίνηση της Μέγκαν Μαρκλ, ακόμα και η πιο οικεία επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειάς της, γίνεται όπλο εναντίον της. Όπως αναφέρει η Safiya Umoja Noble, αναπληρώτρια καθηγήτρια Σπουδών για το Φύλο και Αφροαμερικανικών Σπουδών και διευθύντρια του UCLA Center σε θέματα που αφορούν στην Έρευνα στο Διαδίκτυο, μία ιδιωτική συνομιλία με τον πατέρα της μετατράπηκε σε όπλο εκμετάλλευσης μιας βιομηχανίας που τροφοδοτείται από το μίσος. Μία μαύρη γυναίκα βρήκε το θάρρος να ορθώσει ανάστημα και να μηνύσει τα βρετανικά ταμπλόιντ για συκοφαντική δυσφήμιση. «Ο αγώνας της Μαρκλ είναι μία μάχη κατά της διαστρεβλωμένης λογική του σεξισμού και του ρατσισμού που διέπει αυτή την υπόθεση». Η Μέγκαν Μαρκλ απέχει καιρό από τα social media κι έχει δηλώσει ουκ ολίγες φορές πως ο τρόπος χρήσης του απαιτεί προσοχή.

Το 2018, η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε ότι ενώ όλες οι γυναίκες γίνονται στόχος διαδικτυακής κακοποίησης και βίας, οι μαύρες γυναίκες είχαν 34% περισσότερες πιθανότητες να αναφέρονται σε «υβριστικά ή προβληματικά» tweets από τις λευκές γυναίκες. Μόλις τον περασμένο μήνα, το Newsweek ανέφερε την ύπαρξη ενός καναλιού στο YouTube κατά της Μέγκαν Μαρκλ. Υπάρχουν περισσότερα από 300 βίντεο που είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένα στη δημιουργία εσόδων από το μίσος εναντίον της.

« Η κουλτούρα της κακοποίησης που καλλιεργείται κατά των μαύρων γυναικών πρέπει να απορριφθεί κατηγορηματικά. Είναι καιρός να ξαναφανταστούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια εκείνων που έχουν πληγεί και να θέσουμε ένα τέλος στην ανελέητη εμπορευματοποίηση και εκμετάλλευση της ζωής των μαύρων γυναικών για το κέρδος. Για μένα, το κοστούμι της Meghan αντιπροσωπεύει αυτό που τόσοι πολλοί από εμάς θα θέλαμε να κάνουμε, να αντεπιτεθούμε και να κερδίσουμε» αναφέρει η Safiya Umoja Noble.

Από την κάλυψη του γάμου. AP

Ο πόλεμος με τα βρετανικά ταμπλόιντ

Στις αρχές του 2018, όταν πια είχε ανακοινωθεί πως αναμένεται ο γάμος της Μέγκαν και του Χάρι, ο πατέρας της, Τόμας Μαρκλ, φιγούραρε καθημερινά στο πρωτοσέλιδο της Daily Mail. Τα παιδικά της χρόνια, η σχέση τους, η απόσταση που τους χώριζε και η κακιά κόρη που τον έκανε στην άκρη ήταν κάποια από τα πιο καυτά θέματα που απασχολούσαν την κοινή γνώμη και ο Τόμας Μαρκλ δεν έχανε ευκαιρία να εκθέτει τις πιο προσωπικές λεπτομέρειες της ζωής της κόρης του. Φυσικά, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Η Μέγκαν Μαρκλ, σε μία προσπάθεια να τον κατευνάσει, του έστειλε μία πεντασέλιδη προσωπική επιστολή παρακαλώντας τον να σταματήσει να μιλά για εκείνη δημόσια και να συμφιλιωθούν.

Όχι μόνο συμφιλίωση δεν επήλθε αλλά ο Μαρκλ έδωσε προς δημοσίευση την επιστολή στην Daily Mail. Η Μέγκαν απάντησε με μήνυση στην εφημερίδα κατηγορώντας την ότι παρεμβαίνει κατάφορα στην προσωπική της ζωή.

Tον Φεβρουάριο του 2021 δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου έκρινε ότι η Daily Mail παραβίασε το απόρρητο της Δούκισσας του Σάσεξ, όταν δημοσίευσε αποσπάσματα από πεντασέλιδη επιστολή που έγραψε στον Τόμας Μαρκλ. Η υπόθεση έκλεισε χωρίς να φτάσει σε Δικαστήριο.

Οι δικηγόροι της Daily Mail έκαναν έφεση, υποστηρίζοντας πως αν η «επιστολή διαβάστηκε ή διορθώθηκε από μέλος των εργαζομένων του Παλατιού τότε αυτοματα θα πρέπει να θεωρείται δημόσιο έγγραφο, άρα καλά έκανε η Daily Mail και τη δημοσίευσε».

Ο Τζέισον Κνάουφ θέλησε να ξεσκεπάσει «την υποκρισία της Μαρκλ» την ίδια στιγμή που οι New York Times θεωρούν πως ο διαρκής πόλεμος των βρετανικών Μέσων την έχει ηρωοποιήσει. AP

Η κατάθεση του Τζέισον Κνάουφ, πρώην υπεύθυνου επικοινωνίας των Χάρι-Μέγκαν

Τον Νοέμβριο του 2021 την πόρτα του δικαστηρίου πέρασε ο Τζέισον Κνάουφ, πρώην υπεύθυνος επικοινωνίας των Σάσσεξ. Ο λόγος της παρουσίας του; Κατέθεσε στο δικαστήριο μια σειρά από προσωπικά email ανάμεσα σε αυτόν, τη Μέγκαν και τον Χάρι που αφορούσαν στην επιστολή του πατέρα της.

Ο Κνάουφ προσκόμισε και email που αφορούσαν στη συγγραφή του βιβλίου ''Finding Freedom'', βιβλίου γραμμένο από τον Όμιντ Σκόμπ. Σύμφωνα με αυτά τα email η Μέγκαν Μαρκλ, παρά τις διαψεύσεις της, είχε συνεργαστεί στη συγγραφή του βιβλίου.

«Τα email που δόθηκαν στη δημοσιότητα εκθέτουν τη Μέγκαν Μαρκλ, την ψεύτρα δούκισα ψεύτρα» υποστηρίζουν Sun και Daily Mail με τα βρετανικά social media να πλημμυρίζουν με μηνύματα απέχθειας για τη Μέγκαν Μαρκλ που «προσπαθεί διαρκώς να τους αποπροσανατολίσει».

Μπορεί τα ταμπλόιντ να την παρουσιάζουν ως μία χυδαία ψεύτρα όμως ένα από τα email του Χάρι προς τον Κνάουφ αναφέρει χαρακτηριστικά: «ας ελπίσουμε ότι κάτι από αυτά θα βοηθήσει να ακουστεί και η δική μας φωνή».

Τα μηνύματα της Μέγκαν είναι ιδιαίτερα συναισθηματικά και δείχνουν την ψυχική της κατάσταση την περίοδο εκείνη. Τα όσα συνέβαιναν «προκαλούσαν πάρα πολύ πόνο στον Χάρι και ο πατέρας του, πρίγκιπας Κάρολος κι άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν αντιλαμβάνονταν τη θέση τους».

«Ακόμα και έπειτα από μία εβδομάδα με τον πατέρα του και εξηγώντας συνεχώς την κατάσταση, η οικογένειά του φαίνεται να ξεχνά το πλαίσιο και επανέρχονται στο ότι ''δεν μπορεί εκείνη να πάει να τον δει και να το σταματήσει αυτό’’;»

«Αναλαμβάνοντας αυτού του είδους τη δράση, προστατεύω τον σύζυγό μου από αυτήν τη συνεχή επίπληξη και, αν και απίθανο, ίσως να δώσω στον πατέρα μου μια στιγμή να σταματήσει για λίγο».

Ο Τζέισον Κνάουφ θέλησε να ξεσκεπάσει «την υποκρισία της Μαρκλ» την ίδια στιγμή που οι New York Times θεωρούν πως ο διαρκής πόλεμος των βρετανικών Μέσων την έχει ηρωοποιήσει

Σε summit των New York Times η Μαρκλ είχε δηλώσει για τα ταμπλόιντ: «Δεν νομίζω ότι είναι υγιές για κανέναν. Ας ελπίσουμε ότι μια μέρα θα κυκλοφορούν με μια προειδοποιητική ετικέτα, όπως τα τσιγάρα. ‘’Αυτό είναι τοξικό για την ψυχική σας υγεία’’».

Ο επίλογος της ανήκει. «Να είσαι καλή και ευγενική με τον εαυτό σου. Μόνο αν συμπεριφερόμαστε στους εαυτούς μας σαν να είναι οι καλύτεροι μας φίλοι θα πάμε μπροστά. Με εκφράζει απολύτως αυτό που είχε κάποτε πει η μεγάλη αμερικανίδα ζωγράφος, Τζόρτζια Ο’ Κιφ: ''Τα έχω βρει με τον εαυτό. Είτε με κολακεύουν, είτε με επικρίνουν, το ίδιο μου κάνει. Είμαι ελεύθερη''».