Κι όμως μπορείς να περάσεις τέλεια στην Αθήνα και τον Σεπτέμβριο

Η Αθήνα τον Σεπτέμβριο είνα πολύ πιο ανθρώπινη. Παράξενο που ο ανθρώπινος παράγοντας, ή καλύτερα η αρκετή έλλειψή του, είναι που κάνει μια πόλη περισσότερο ή λιγότερο «ανθρώπινη». Και με τη λέξη ανθρώπινη, θέλω να πω απλά, περισσότερο φιλική προς τους κατοίκους της.

Προσφέρει τα καλύτερά της κομμάτια σε όσους πραγματικά την αγαπούν. Εκείνους δηλαδή που δεν έχουν την μελαγχολία μετά τις διακοπές, αλλά έχουν μια ανυπομονησία να ανακαλύψουν τα καλύτερα spots της πόλης τώρα που ο κόσμος είναι ακόμα σε mood καλοκαιριού.

To #StayInAthens με την υπογραφή της Mastercard και υπό την αιγίδα του This is Athens, επιστρέφει για 2η χρονιά και υπόσχεται μοναδικές αποδράσεις στην Αθήνα. Τα Σαββατοκύριακα του Σεπτεμβρίου μπορούν να γεμίσουν με αξέχαστες στιγμές, με έκπτωση 30% για κατόχους Mastercard και προνομιακές τιμές για όλους.

Μέσα από το stay-in-athens.gr, οι κάτοικοι της Αθήνας και της υπόλοιπης επικράτειας, μπορούν να επιλέξουν προτάσεις διαμονής σε 20 κορυφαία ξενοδοχεία της Αθήνας και να βιώσουν ξεχωριστές εμπειρίες που κάνουν την παραμονή στην πόλη, αληθινή απόδραση. Αυτές οι εμπειρίες είναι που θα κάνουν και τη δική σου επάνοδο στην Αθήνα να μετατραπεί σε αξέχαστο αποκαλόκαιρο.

Σεπτέμβριος σημαίνει χαλάρωση

Ο Σεπτέμβριος στην Αθήνα σημαίνει ησυχία. Αποστάσεις που διανύονται σε χρόνο μηδέν και ρυθμούς που δεν θυμίζουν σε τίποτα την καθημερινότητα. Κι αν δυσκολεύεσαι να προσαρμοστείς στους νέους, χαλαρούς ρυθμούς της πόλης το Stay in Athens σε βοηθάει στη μετάβαση. Μαζί με τον/ τη σύντροφό σου ή και τους φίλους σου, μπορείς να απολαύσεις την εμπειρία του Couple's spa treatment στο Grand Harmony Spa, για να ανανεωθείτε κι οι δυο σώματι και πνεύματι. Η ιεροτελεστία χαλάρωσης και απόλαυσης αρχίζει με το ζευγάρι να απολαμβάνει δύο χαλαρωτικές θεραπείες, στη διπλή καμπίνα και συνεχίζει με την χρήση των χώρων του spa -πλην της εσωτερικής πισίνας-για 60 λεπτά.

Ζήστε τον πιο ρομαντικό μήνα του χρόνου όπως πρέπει

Οι καλοκαιρινοί μήνες στην Αθήνα (εντάξει και ο Σεπτέμβριος σαν καλοκαίρι είναι), έχουν να διηγηθούν τις πιο ωραίες ερωτικές ιστορίες κι αν δεν με πιστεύεις πάτα ξανά play και δες τα «Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη. Κάτι τα τζιτζίκια που έχουν αντικαταστήσει τις κόρνες, κάτι που τα βράδια μυρίζει γιασεμί αντί για καυσαέριο, η περίοδος αυτή είναι ερωτική κι η πόλη επίσης.

Είναι η κατάλληλη ευκαιρία, λοιπόν, για ρομαντζάδα και δείπνα με θέα. Ένα ρομαντικό δείπνο στο Grand by Interni με το εξαιρετικό του bar και την ασυναγώνιστη θέα, είναι ό,τι πρέπει για στιγμές ικανές να μπουν στην δική σου προσωπική «ρομαντική ταινία».

Φτιάξε τον γαστρονομικό χάρτη της πόλης

Ποιος είπε πώς αν παραμένει κανείς όλο τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα πρέπει να μαγειρεύει κιόλας σαν να είναι απλές καθημερινές οι μέρες που διανύει; Είπαμε, επανερχόμαστε σιγά σιγά στην καθημερινότητα και δοκιμάζουμε νέες γεύσεις σε νέους χώρους. Με το #StayinAthens μπορείς να επισκεφθείς εστιατόρια της Αθήνας που πάντα ήθελες και ποτέ δεν έβρισκες τον χρόνο να το κάνεις ή σου «έπεφταν μακριά». Είπαμε οι αποστάσεις αυτή την εποχή στην πόλη εκμηδενίζονται. Περιηγήσου στον γαστρονομικό χάρτη της πόλης, περιλαμβάνοντας στις στάσεις σου τον «Βασίλαινα» στο πάρκο Μαδρίτης για μία Fine Dining εμπειρία, το Crowne Plaza Athens για δείπνο με θέα τον λόφο του Λυκαβηττού, μην ξεχάσεις να δοκιμάσεις την Πάβλοβα με ελληνικά τυριά, μέλι και σάλτσα φράουλας στο Lazaro1971, και να ανακαλύψεις την καταπράσινη όαση στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και το Fuga Restaurant.

Κι επειδή το καλοκαίρι σημαίνει ψαράκι μην κλείσεις το γαστρονομικό ταξίδι των διακοπών σου πριν βρεθείς για μία fine dining εμπειρία στους Ψαράδες, όπου θα δοκιμάσεις ενδιαφέρουσες δημιουργίες του βραβευμένου σεφ Βασίλη Παπαθεοδώρου , συνδυάζοντας τις εκλεπτυσμένες γεύσεις με την απόλυτη νοστιμιά.

Ανακάλυψε την πόλη από την αρχή

Πέρα από τις ξεχωριστές εμπειρίες γαστρονομίας και χαλάρωσης που σου προσφέρει το #StayInAthens, το πιο σημαντικό για να κάνεις την παραμονή σου στην πόλη ενδιαφέρουσα είναι να προσπαθήσεις να την ανακαλύψεις ξανά.

Πάρε μέρος σε ένα από τα πρωτότυπα workshops κεραμικής ή καλλιγραφίας που συνδυάζουν στιγμές διασκέδασης με γνώση γύρω από την ιστορία της Αθήνας και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της.

Το μόνο που χρειάζεσαι είναι η διάθεση. Κι αν τη βρεις, σίγουρα η Αθήνα θα σε ανταμείψει.

Ανακάλυψε όλες τις #StayInAthens εμπειρίες εδώ.