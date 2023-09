Σεπτέμβριος φουλ στις συναυλίες - 20 "ραντεβού" που δε θέλουμε να χάσουμε

Και σαν να μην πέρασε μια μέρα... από τον καταιγισμό των συναυλιών του περασμένου καλοκαιριού, "ξυπνήσαμε" σε έναν μουσικό Σεπτέμβριο πολυσυλλεκτικό και "υπερδραστήριο", για να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε.

Στους βασικούς συναυλιακούς χώρους της πόλης προτίθεται ένας νέος, "φορτωμένος" με πολλές μνήμες για τους κάπως παλαιότερους. Ο λόγος για το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, εκεί όπου έχουμε περάσει ιστορικές βραδιές, και που ανοίγει τις πύλες του ανανεωμένος, με μεγάλη γκάμα μουσικών επιλογών. Τα live επιστρέφουν δριμύτερα στο Ηρώδειο, στο Θέατρο Βράχων και στην Τεχνόπολη με αγαπημένους καλλιτέχνες, ανερχόμενα ονόματα, διεθνή σχήματα και φεστιβάλ.

Ανάμεσα στις περισσότερες από 120 (!) συναυλίες που μετρήσαμε για τον μήνα Σεπτέμβριο, διαλέξαμε (μόλις) 20 και... let the games begin!

Και όλα αυτά καιρού επιτρέποντος, καθώς περιμένουμε κύμα κακοκαιρίας να πλήξει την χώρα μας από σήμερα, Δευτέρα (04/09), έως και την Τετάρτη (06/09).

Βασίλης Παπακωνσταντίνου, 50 χρόνια - Κατράκειο

Δευτέρα 4 & Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023

- -

"Ζούμε για να σ' ακούμε" φώναξαν τρεις γενιές θεατών στην ιστορική βραδιά με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Καλλιμάρμαρο, στις 14 Ιουνίου. 50.000 κόσμου δήλωσαν βροντερό παρών σε μια συναυλία που έγραψε ιστορία, καθώς ο "κουρσάρος της καρδιάς μας" έκλεισε τα 50 του χρόνια στην ελληνική δισκογραφία.

Αυτή η μεγάλη γιορτή, που συνεχίστηκε σε όλη την Ελλάδα, κάνει τις τελευταίες στάσεις στην Αθήνα στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας. Οι πιο σημαντικοί σταθμοί της καριέρας του Βασίλη, εμβληματικά τραγούδια και συνεργασίες που έγραψαν ιστορία, "συναντιούνται" στη σκηνή. Τραγούδια με τα οποία έχουμε μεγαλώσει, κάποια που έχουμε σιγοψιθιρίσει, και άλλα που έχουν σημαδέψει έρωτες, χαρές και λύπες.

Νατάσσα Μποφίλιου - Θέατρο Βράχων

Δευτέρα 4 & Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου

Η Νατάσσα Μποφίλιου ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ/PAPADAKIS PRESS

Τον περασμένο χειμώνα απολαύσαμε τη Νατάσσα Μποφίλιου στο VOX, όπου τραγούδησε για τις νίκες και τις ήττες μας, στήνοντας μια μουσική παράσταση με μπόλικη ονειροπόληση, αλλά και προβληματισμό. «Αν υπήρχε μια φυλή χαμένων ονειροπόλων, ευαίσθητων τρελών, ερωτευμένων, τρυφερών και θυμωμένων, που κατοικεί στις δύο όχθες του ποταμού, θα ακολουθούσες την πορεία της; Σε ένα φωτεινό πρωί στην πόλη. Σε μια ελεύθερη αγκαλιά. Σε μια διαδήλωση. Σε τραγούδια που λένε: “Αυτή είναι η ιστορία των δικών μου - κι η δική μου”. Αν υπήρχε αυτή η φυλή, θα έψαχνες μαζί της τη θέση σου στον κόσμο;» αναρωτιούνται η Νατάσσα, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος.

Το έχουν δηλώσει πολλές φορές. Η μουσική και η δημιουργία είναι υπαρξιακό ζήτημα γι΄ αυτούς. Και δεν μπορούν να μείνουν μακριά από τη σκηνή. Η παράσταση που κατόρθωσε να γεφυρώσει την απόσταση μεταξύ σκηνής και θεατών, δημιουργώντας μια νέα μοναδική καλλιτεχνική πρόταση, έρχεται για δύο βράδια στο Θέατρο Βράχων.

Γιώργος Χατζηνάσιος & Στέφανος Κορκολής - Ηρώδειο

Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος PAPADAKIS PRESS

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος άκουσε για πρώτη φορά τον Κορκολή στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, την εποχή που ο νεαρός πιανίστας μόλις είχε έρθει από το Παρίσι, μετά τις σπουδές του. Ο Στέφανος Κορκολής άκουγε τα "Γαλάζια Σου Γράμματα" πολύ πιο πριν.

Το 1991, Γιώργος Χατζηνάσιος και Στέφανος Κορκολής ηχογράφησαν τον δίσκο "Γι' Αυτό Σου Λέω Πάμε", από τις ζωντανές εμφανίσεις τους στο Taboo. Με δύο πιάνα, μικρή συμφωνική ορχήστρα και εξαιρετικούς τραγουδιστές, δημιούργησαν τότε κάτι το μοναδικό που αγαπήθηκε από τον κόσμο. Η ιστορία ξαναγράφεται 35 χρόνια μετά, αυτή τη φορά στο Ηρώδειο.



Ο Στέφανος Κορκολής MIKE RAFAIL (THAT LONG BLACK CLOUD)

Εκεί θα ξαναθυμηθούμε τα: «Ζω», «Θα σ´αγαπώ», «Ανθρωπάκος», «Τα γαλάζια σου γράμματα», «Μια θέση στον ήλιο», «Ποιος να συγκριθεί μαζί σου», «Δεν είναι που φεύγεις», «Καμία φορά», «Δεν φταίμε εμείς», «Ο ταξιδιώτης του ονείρου», «Και σ´αγαπώ», «Ο Άγγελος μου», «Δεν είσαι εδώ», «Κάθε φορά που με κοιτάζεις», «Σκόνη και θρύψαλα», «Θες», «Σε έχω ερωτευτεί», «Στους πέντε ανέμους», «Κάποιες φορές», «Σβήσε το φεγγάρι».

Imagine Dragons - OAKA

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου

Imagine Dragons HIGH PRIORITY PROMOTIONS

Ένας από τους βασικούς λόγους για να δεις τους Imagine Dragons είναι αναμφισβήτητα ο 35χρονος εκρηκτικός frontman της μπάντας, Νταν Ρέινολντς. Ο χαρισματικός περφόρμερ θα σαρώσει τη σκηνή του ΟΑΚΑ ερμηνεύοντας τα "It's Time", "Radioactive", "Believer" και "Thunder". Ένας Μορμόνος, που δεν είναι ακριβώς Μορμόνος, ρόκερ που έχει "κατηγορηθεί" ότι δεν είναι καθόλου ροκ (αν και ποτέ δεν έβαλε ετικέτα στον εαυτό του) και τρομερά ευαισθητοποιημένος στο κομμάτι που λέγεται "προσφορά στον συνάνθρωπο".

Διάβασε την ιστορία και τα highlights στη ζωή και την καριέρα των Imagine Dragons.

Ο Reynolds παράλληλα είναι ο ιδρυτής του LOVELOUD Foundation και του ομώνυμου φεστιβάλ με σκοπό τη υποστήριξη της LGBTQ+ κοινότητας. Το 2022, ο Ουκρανός πρόεδρος Volodymyr Zelensky τους όρισε τους "δράκους" πρεσβευτές του UNITED 24, το οποίο στηρίζει την ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία. Επιπλέον, βρίσκονται στη λίστα των 100 αφυπνισμένων προσωπικοτήτων 'SuperSoul' της Όπρα Γουίνφρεϊ.

Woody Allen - Ηρώδειο

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου

Ο Woody Allen PROMO PHOTO

Λίγες μέρες μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα της 50ης ταινίας του στο Φεστιβάλ Βενετίας, ο Woody Allen, ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς σκηνοθέτες, θα βρίσκεται στη χώρα μας για να την παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό, στις 8 Σεπτεμβρίου στην Αίγλη Ζαππείου. O 87χρονος δημιουργός θα προλογίσει την ταινία του "Γυρίσματα της τύχης (Coup de chance)", η οποία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 27 Σεπτεμβρίου από τη Spentzos Film.

Μία ημέρα μετά ο Γούντι θα πάρει το κλαρινέτο του και θα αποχαιρετίσει το ελληνικό κοινό που τόσο τον έχει λατρέψει σε μία συναυλία στο Ηρώδειο. Άρχισε να παίζει κλαρινέτο στα 15 και θαύμαζε τον George Lewis. Αργότερα του άρεσε πολύ ο Albert Burbank, κορυφαίος Αμερικανός κλαρινίστας από τη Νέα Ορλεάνη. Ο μεγάλος σκηνοθέτης, ηθοποιός, συγγραφέας και μουσικός σ' αυτή την τελευταία περιοδεία της καριέρας του θα συνοδεύεται από τη διάσημη «New Orleans Jazz Band» με Μαέστρο τον Conal Fowkes.

Αλκίνοος Ιωαννίδης - Τεχνόπολη

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου

LOCAL STAGE

Το καλοκαίρι δεν τέλειωσε ακόμα για τον Αλκίνοο Ιωαννίδη και την μπάντα του, η επανένωση των οποίων αποτέλεσε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός. Περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά τις πρώτες τους κοινές εμφανίσεις και ηχογραφήσεις, οι σπουδαίοι μουσικοί παρουσιάζουν για δεύτερο καλοκαίρι ένα πρόγραμμα συναυλιών γεμάτο δημιουργικότητα, συγκίνηση και ενέργεια.

Ένα πρόγραμμα γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια, απρόσμενες διασκευές, αυτοσχεδιασμό και επικοινωνία, που παρουσίασαν τον περασμένο χειμώνα περιοδεύοντας σε διάφορους κλειστούς χώρους στην Ελλάδα. "Κάθε συναυλία είναι μια ολόφωτη γιορτή μέσα στη σκοτεινιά της εποχής μας. Ίσως από ανάγκη, ίσως από πείσμα. Περάσαμε και περνούμε όλοι δύσκολα, εδώ και καιρό. Μόνο τους τελευταίους δεκαπέντε μήνες, από τότε δηλαδή που ξαναρχίσαμε να παίζουμε με την παρέα, έχουν συμβεί χίλια-δυο. Όμως, όλα αυτά κάνουν την ανάγκη της συνύπαρξης, της μοιρασιάς και της επικοινωνίας ακόμα πιο επιτακτική. Βαθαίνουμε στα τραγούδια, σαν να θέλουμε να συναντηθούμε όλοι μαζί κάτω από την επιφάνεια, σε έναν πυρήνα που παραμένει ζωντανός και φεγγοβόλος" λέει σε συνέντευξή του στο News 24/7..

Αντώνης Ρέμος & Michael Bolton - Ηρώδειο

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Αντώνης Ρέμος PAPADAKISPRESS / ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

Ok! Αντιδράσεις υπήρξαν πολλές για την εμφάνιση του Ρέμου στο Ηρώδειο, αλλά μαζί του θα είναι ένα πάλαι ποτέ είδωλο της "πιο αισθαντικής μπαλάντας των 80ς", ο Michael Bolton, και έτσι κάπως συμβιβάζονται τα πράγματα! Ο κύριος "How Am I Supposed To Live Without You?" θα ενώσει την βαθιά μπάσα φωνή του με εκείνη του δικού μας Αντώνη Ρέμου, στην σκιά της Ακρόπολης.

Ο Michael Bolton, με περισσότερα από 50 χρόνια καριέρας, συνεχίζει να περιοδεύει σε όλο τον κόσμο. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες σύμβολα, που έχουν εμπνεύσει τη δική του καριέρα, όπως οι Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Jose Carreras, Renee Fleming, BB King, Bob Dylan και - ίσως η μεγαλύτερη επιρροή του - ο Ray Charles. Πώς θα συναντηθούν αυτές οι δύο φωνές είναι ένα μυστήριο, το οποίο ασφαλώς θα απαντηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου, αποδεικνύοντας ότι (μάλλον) η μουσική δεν έχει σύνορα.

Σωκράτης Μάλαμας - Θέατρο Βράχων

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Σωκράτης Μάλαμας YIANNIS MARGETOUSAKIS PHOTOGRAPHY

Χιλιάδες κόσμου τραγούδησαν μαζί του στο Helmos Mountain Festival στα Καλάβρυτα, εκεί όπου ο Σωκράτης Μάλαμας έκανε τη νύχτα μέρα, προκαλώντας το γνωστό συναυλιακό ντελίριο που όλοι έχουμε συνηθίσει στα live του.

Ο Σωκράτης μετά από την πετυχημένη καλοκαιρινή του περιοδεία μας περιμένει στις 13 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων "Μελίνα Μερκούρη", στο τελευταίο του καλοκαιρινό ραντεβού με το αθηναϊκό κοινό, όπου θα γίνει το αδιαχώρητο.

Με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Πέτρο Μάλαμα και τη μπάντα του θα παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που θα έχει όλα όσα αγαπάμε από τον Σωκράτη αλλά και επιλογές από όσα αγαπάει κι εκείνος από την ελληνική δισκογραφία και δεν έχει σταματήσει να τραγουδάει όλα αυτά τα χρόνια.

Γιάννης Κότσιρας & Μίλτος Πασχαλίδης - Θέατρο Βράχων

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου

Γιάννης Κότσιρας & Μίλτος Πασχαλίδης MENTA

Ο Γιάννης ρομαντικός, τελειομανής, πολυτάλαντος, ταξιδευτής του κόσμου, ανήσυχος και παρατηρητικός από πάντα. Ο Μίλτος ευαίσθητος, δημιουργός και χαρισματικός ερμηνευτής, δυναμικός και αυθόρμητος, κοινωνικά ευαίσθητος και ταυτόχρονα βαθιά ερωτικός. Μίλτος Πασχαλίδης και Γιάννης Κότσιρας ερμηνεύουν δημιουργικές διασκευές γεμάτες φαντασία και πάθος, καινούργια και παλιά τους τραγούδια και κοινές ερμηνείες σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα.

Και οι δύο προσεγγίζουν τη μουσική με βαθύ σεβασμό, αλλά και µε ματιά "προσωπική". Το ότι τους βλέπουμε για πρώτη φορά στη σκηνή είναι από μόνο του μια είδηση. Πόσο μάλλον στο Θέατρο Βράχων, έναν χώρο του οποίου η ατμόσφαιρα και το vibe ταιριάζει τόσο με τα τραγούδια τους.

Σταύρος Ξαρχάκος - Θέατρο Λυκαβηττού

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου

O Σταύρος Ξαρχάκος VAGGINET EVAGGELIA THOMAKOU

Μετά από την υπέροχη παράσταση για το "Ρεμπέτικο" στο Ηρώδειο, όπου καταχειροκροτήθηκε, ο ακάματος Σταύρος Ξαρχάκος εγκαινιάζει έναν χώρο που σημαίνει πολλά για την πορεία του. Κι αυτό επειδή ακριβώς πριν από 45 χρόνια, το καλοκαίρι του 1978, ο σπουδαίος συνθέτης είχε δώσει έντεκα συναυλίες στον Λυκαβηττό, με αφορμή τις θερινές εκδηλώσεις του ΕΟΤ στην Αθήνα, συνδέοντας έτσι το όνομά του με τον συγκεκριμένο χώρο.

Τότε είχε παρουσιάσει μια ποικιλία από διαφορετικά μουσικά είδη, μουσικές που "αποτυπώθηκαν" στον δίσκο που κυκλοφόρησε στα τέλη του 1978 με τίτλο "Στο Λυκαβηττό". Στην επιστροφή του στον αττικό λόφο, ο Σταύρος Ξαρχάκος θα παρουσιάσει το πρόγραμμα «Γιορτή στον Λυκαβηττό» συνοδεία πολυμελούς ορχήστρας, η οποία θα αποδώσει κορυφαίες στιγμές της καριέρας του σε νέες ενορχηστρώσεις. Μαζί του η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Μανώλης Μητσιάς, η Ηρώ Σαϊα και ο Ζαχαρίας Καρούνης.

Goran Bregović - Θέατρο Άλσος

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου

O Goran Bregović

Είδαμε την εμφάνισή του τον περασμένο Ιούλιο στο Κολυμβητήριο Ραφήνας και βεβαιώνουμε ότι πρόκειται για ένα upbeat δια-βαλκανικό πανηγύρι, δίχως προηγούμενο. Από τον "Καιρό των Τσιγγάνων" μέχρι το "Underground" και το "Arizona Dream", η μουσική των Βαλκανίων του Goran Bregović (Γκόραν Μπρέγκοβιτς) έρχεται τον Σεπτέμβριο να κατακλύσει το θέατρο Άλσος.

Συνθέτης, μουσικός, στιχουργός, ενορχηστρωτής και παραγωγός ο Bregović ερμηνεύει μεγάλες του επιτυχίες, αλλά και τραγούδια από τον… ομφαλό του κόσμου (το νέο άλμπουμ με τίτλο «The Belly Button of the World»). Με αυτό το άλμπουμ, ο Bregović συγχωνεύει τον πυρήνα της δημιουργικότητάς του με το μέχρι τώρα μουσικό του ταξίδι: κλασικό, άγριο, μοναδικό, εκλεκτικό και πάντα απροσδόκητο… ετοιμάσου για πολύ δυνατή μουσική, από κάθε άποψη.

ΠΥΞ ΛΑΞ - Θέατρο Λυκαβηττού

ΠΥΞ ΛΑΞ

16 & 21 Σεπτεμβρίου

Η πορεία των Πυξ Λαξ συνδέεται άρρηκτα με τον λόφο του Λυκαβηττού και έχει συνδυαστεί με θρυλικές συναυλίες τους όταν είχαν πρωτοξεκινήσει. Η μπάντα ξεκίνησε να δίνει εκεί συναυλίες το 1996 και κατέγραψε πολλαπλές sold out εμφανίσεις. Με αποκορύφωμα τα πέντε συνεχή sold out στο θέατρο Λυκαβηττού το 2000!

Το θέατρο ξαναζωντάνεψε και οι ΠΥΞ ΛΑΞ μας καλούν να ανέβουμε και πάλι στο λόφο! Να θυμηθούμε τις μαγικές στιγμές που ερωτευτήκαμε, αγαπήσαμε, να τραγουδήσουμε μαζί για τους εκπληρωμένους και ανεκπλήρωτους έρωτες μας και για τις παλιές αγάπες που πήγαν στον παράδεισο.

HAUSER - Θέατρο Λυκαβηττού

Τρίτη 19 & Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου

Ο HAUSER PROMO PHOTO

Γοητευτικός, ρομαντικός και βιρτουόζος. Τι άλλο θέλουμε; Το "κακό" παιδί - και ιδρυτικό μέλος - του μουσικού διδύμου των 2Cellos, ο HAUSER, έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της περιοδείας του "Rebel with a Cello". Η σκηνική παρουσία του HAUSER χαρακτηρίζεται ως εκρηκτική - μια μοναδική ηλεκτρική ένωση φλογερού τσέλου που διακατέχεται από ομορφιά, κομψότητα και αυθεντική ροκ πυγμή.

Έχοντας στη μουσική του φαρέτρα ένα πολυμορφικό ρεπερτόριο που είναι τόσο ευρύ και διαφορετικό όσο είναι η Lady Gaga από τον Tchaikovsky ή η Shakira από τον Shostakovich, ο HAUSER είναι ο δυναμικός τσελίστας που τα ερμηνεύει όλα και συναρπάζει τους θεατές. Γιατί, ποιος άλλος κλασικά εκπαιδευμένος τσελίστας μπορεί να δηλώσει περήφανα ότι έχει περιοδεύσει με τον Elton John;

Wardruna - Ηρώδειο

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου

Wardruna WARDRUNA (PHOTO WARDRUNA.COM)

Wardruna σημαίνει “η φύλακας των μυστικών” ή “αυτή που ψιθυρίζει”. Αν σου θυμίζει κάτι το συγκρότημα "που "ψιθυρίζει" από την Νορβηγία σίγουρα θα έχεις δει τη σειρά “Vikings”. Γνωστοί για τα εντυπωσιακά shows τους που δεν μοιάζουν με τίποτα άλλο στη μουσική βιομηχανία, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να ακουστούν με φόντο το Ηρώδειο.

Στους έξι δίσκους που έχουν κυκλοφορήσει ως σήμερα, παρουσιάζουν την αρχαία αρχαϊκή νορβηγική μουσική και διηγούνται σκανδιναβικές παραδόσεις. Φορούν κοστούμια, που είναι πιστά μουσειακά αντίγραφα των Vikings. Τραγουδούν στα αρχαία νορβηγικά και χρησιμοποιούν μουσικά όργανα από το μακριά χαμένο παρελθόν της Β

IL VOLO- Ηρώδειο

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου

"Il Volo" με το τραγούδι 'Grande Amore' στον τελικό της Eurovision το 2015. (AP /) AP

Οι τρεις τενόροι που έκαναν το πιο ... βουβό sold-out στο Ηρώδειο! Το Trio των Ιταλών τενόρων που διακρίθηκαν αρχικά στο Σαν Ρέμο και κατόπιν πήραν την τρίτη θέση στη Eurovision, με το "Grande Amore" (το έχει διασκευάσει και ο Ρέμος στα ελληνικά) έρχονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας τους, με τίτλο «Tutti Per Uno». Όπως δήλωσαν και οι ίδιοι μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο Facebook με μεγάλη χαρά, ετοιμάζονται να "πετάξουν", όπως άλλωστε δηλώνει και το όνομά τους, για Αθήνα.

Είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουν καλλιτεχνικά στην Ελλάδα. Οι Piero Barone, Ignazio Boschetto και Gianluca Ginoble ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο αθάνατα, πολυαγαπημένα ιταλικά τραγούδια δίχως σύνορα. "O sole mio", "Il Mondo", "A chi mi dice" είναι κάποια από τα κλασικά άσματα που θα ενθουσιάσουν ασυζητητί. Πληροφορίες εδώ...

Σ’ ευχαριστώ Λουκιανέ: Αφιέρωμα στον Λουκιανό Κηλαηδόνη - Θέατρο Λυκαβηττού

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου

Σ’ ευχαριστώ Λουκιανέ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΑΛΜΠΟΥΜ

Ο ξεχωριστός συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής Λουκιανός Κηλαηδόνης είχε μια μοναδική σχέση με τον αθηναϊκό λόφο, καθώς είχε δώσει επτά συναυλίες στο πιο αγαπημένο του -όπως ο ίδιος έλεγε- θέατρο, οι οποίες άφησαν το αποτύπωμά τους στην ελληνική μουσική σκηνή. Στο μουσικό αφιέρωμα που θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την επαναλειτουργία του ιστορικού θεάτρου, θα ακούσουμε τραγούδια της δισκογραφίας του Λουκιανού που άφησαν εποχή, ενώ θα απολαύσουμε και σπάνια βίντεο-ντοκουμέντα από τις θρυλικές συναυλίες του στον Λυκαβηττό, υλικό που προέρχεται από το πλούσιο προσωπικό του αρχείο.

Στη συναυλία-αφιέρωμα στις 25 Σεπτεμβρίου, θα πάρουν μέρος γνωστοί τραγουδιστές και τραγουδοποιοί που συμμετέχουν στον διπλό δίσκο-αφιέρωμα με τίτλο «Σ’ευχαριστώ Λουκιανέ» που κυκλοφορεί, όπως οι Θέμης Ανδρεάδης, Μανώλης Φάμελλος, Δώρος Δημοσθένους, Πάνος Μουζουράκης, Σπύρος Γραμμένος, Μαρία Κηλαηδόνη, Πέννυ Μπαλτατζή και Χρήστος Παπαδόπουλος μεταξύ άλλων. Ακόμη, τη μουσική βραδιά θα πλαισιώσουν δημοφιλείς ηθοποιοί όπως οι Γιάννης Μπέζος, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Νάντια Κοντογεώργη και Γιασεμί Κηλαηδόνη που θα ερμηνεύσουν τραγούδια που έγραψε ο Λουκιανός Κηλαηδόνης για παραστάσεις στο θέατρο (Ελεύθερο Θέατρο, Ελεύθερη Σκηνή, Θεσσαλικό Θέατρο κ.ά.). Πληροφορίες εδώ...

Θανάσης Παπακωνσταντίνου - Θέατρο Βράχων

Δευτέρα 25 & Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου

Θανάσης Παπακωνσταντίνου PAPADAKIS PRESS

Με προσθήκη νέων συνεργατών και ανανεωμένο πρόγραμμα, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου έδωσε ξανά αυτό το καλοκαίρι τη "μάχη" για το δικαίωμα στο όνειρο. Τα λόγια είναι περιττά για τις ζωντανές εμφανίσεις του Θανάση, στις οποίες είτε ανάψουν καπνογόνα είτε όχι, σίγουρα θα "ανάψουν" οι νευρικές συνάψεις του εγκεφάλου μας. Στο Θέατρο Βράχων θα ολοκληρώσει την καλοκαιρινή σειρά εμφανίσεων με sold-out και άλλη μια κατάθεση ψυχής.

Μαζί του στο τραγούδι ο εξαιρετικός Γιάννης Λίταινας, τον οποίο ακούσαμε και στο μουσικό ντοκιμαντέρ του Θανάση, με τίτλο "ΠΕΡΙ-ΛΗΨΗ". Στο τραγούδι συμμετέχουν ακόμα η νεαρή ερμηνεύτρια Alkyone και ο νεαρός τραγουδοποιός Αλέξανδρος Κτιστάκης. Στην παρέα των μουσικών μαζί με τον Θανάση θα βρεθεί με τη "μαγική" κιθάρα του ο Δημήτρης Μυστακίδης, αλλά και οι: Γιώργος Αγγελάκης, Φοίβος Άνθης, Θανάσης Βόλλας, Αποστόλης Γιάγκος, Νίκος Δημηνάκης, Λεωνίδας Κυρίδης και Κωσταντής Πιστιόλης. Πληροφορίες εδώ...

Χρήστος Λεοντής “60 χρόνια μαζί” - Ηρώδειο

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου

Χρήστος Λεοντής

Τον Μάρτιο του 1963, στο Θέατρο "Ακροπόλ", ο Μίκης Θεοδωράκης παρουσίασε τον Χρήστο Λεοντή και τον Μάνο Λοΐζο, στην παρθενική τους συναυλία, όπου για πρώτη φορά παρουσίαζαν, τη μουσική και τα τραγούδια τους στο κοινό. Τρεις μήνες αργότερα, ο Μάνος Χατζιδάκις παρουσίασε τον Χρήστο Λεοντή στο θεατρόφιλο κοινό με ευχές και θερμά λόγια, στη "Μαγική Πόλη", την θρυλική παράσταση που ανέβασε με τον Μίκη Θεοδωράκη στο θέατρο "Παρκ". Ήταν το βάπτισμα του συνθέτη Χρήστου Λεοντή στον μαγικό χώρο της μουσικής.

Με γεμάτο το δισάκι της ζωής στην πλάτη ο Χρήστος Λεοντής λέει για την παράσταση: "Στην 60χρονη αυτή πορεία οι εμπειρίες ήταν πολλές. Μου έδωσαν στη μετουσίωσή τους, τραγούδια λυρικά, ερωτικά, χορευτικά, στοχαστικά κλπ.. Μ’ αυτά, μαζί ονειρευτήκαμε, αγαπήσαμε, αγωνιστήκαμε… Μαζί πορευτήκαμε αναζητώντας την ομορφιά, και την ελπίδα… Ένα μεγάλο μέρος απ’ αυτά τα τραγούδια γράφτηκαν και για το θέατρο, αυτόν το μεγάλο μου έρωτα. [...] Τα τραγούδια που θα σας παρουσιάσω, με τους υπέροχους συνεργάτες μου, μουσικούς, τραγουδιστές και φίλους από το Θέατρο, συμπεριλαμβάνονται είτε σε «κύκλους» τραγουδιών, είτε προέρχονται από το θέατρο. Μερικοί απ’ αυτούς: «Καταχνιά», «Καπνισμένο Τσουκάλι», «Πρωινό Άστρο», «Αχ! Ερωτα» …". Πληροφορίες εδώ...

Γιάννης Χαρούλης - Θέατρο Λυκαβηττού

Πέμπτη 28 & Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου

Ο Γιάννης Χαρούλης THODORIS MARKOU

Τον χειμώνα στο VOX τραγούδησε για να "Να ξανασηκωθούμε ορθοί", ενώ σε παράλληλο σύμπαν δύο τρένα συγκρούονταν στα Τέμπη. Στο Helmos Festival στις αρχές Ιουνίου μάς χάρισε ένα από τα καλύτερα και πιο απογειωτικά live, και κατόπιν τον ξαναείδαμε στο Κατράκειο στη Νίκαια. Η ατμόσφαιρα θα ηλεκτριστεί και πάλι, αυτή τη φορά στο Θέατρο Λυκαβηττού που θα τον υποδεχθεί κατάμεστο και με πολλά κρητικά κέφια. Του πάνε άλλωστε τα live σε ανοιχτούς χώρους κάτω από τον έναστρο ουρανό που τον φέρνει σε επαφή με τη φύση.

Και αυτό το αντάμωμα θα έχει σκοπό να μας ξεσηκώσει, να μας κάνει να τραγουδήσουμε, να συνδεθούμε και να συγκινηθούμε. Ανάμεσα σε παλιά αγαπημένα, αλλά και νεότερα τραγούδια, φτιάχνει μελωδίες «πειραγμένες» με ορχηστρικά ροκ στοιχεία και δημιουργεί μια γέφυρα του χθες με το σήμερα δένοντας μοναδικά την παράδοση με τη σύγχρονη μουσική. Και όλα αυτά δύο "φορές" στον ... Λυκαβηττό. Πληροφορίες εδώ...

Koyaniskaatsi από το Philip Glass Ensemble - Ηρώδειο

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου

Philip Glass Ensemble RYUHEI SHINDO

Το εμβληματικό έργο "Koyaanisqatsi: Life out of Balance" συμπληρώνει 40 χρόνια από την πρώτη του παρουσίαση και θα παιχτεί στην ολότητα του το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Μία ταινία προφητική σε παραγωγή του Francis Ford Coppola, μουσική του μινιμαλιστή συνθέτη Philip Glass και σκηνοθεσία Godfrey Reggio.Τo soundtrack της ταινίας θα ερμηνεύσει το Philip Glass Ensemble, καλλιτεχνικό όχημα του Philip Glass, ενώ ταυτόχρονα θα προβάλλεται η συγκλονιστική ταινία. Με το Philip Glass Ensemble θα συμπράξει η Academia Athens Youth Choir, υπό τη διεύθυνση του Michael Riesman.

H κεντρική ιδέα που διατρέχει την ταινία είναι η σύγκρουση της αστικοποιημένης ζωής και της υψηλής τεχνολογίας με το φυσικό περιβάλλον. Τα μηνύματα για την αλλοτρίωση του ανθρώπου και την καταστροφή της φύσης από τα «επιτεύγματα» του σύγχρονου πολιτισμού και της αλόγιστης βιομηχανικής ανάπτυξης παραμένουν επίκαιρα αιτήματα τις αρχές του 21ου αιώνα. Ας σκεφτούμε μόνο τα τελευταία νέα από το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Πληροφορίες εδώ...