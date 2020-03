AleXsandro Palombo: "Εδώ στο Μιλάνο οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνοι. Δείξτε υπευθυνότητα"

Η καμπάνια "Μένουμε Σπίτι" είναι οικουμενική και ως λύση είναι η μόνη που πραγματικά μπορεί να επηρεάσει την εξάπλωση του κορονοϊού.

Ο Ιταλός καρτουνίστας AleXsandro Palombo που συνηθίζει να απεικονίζει διάσημους ως ήρωες των Simpsons, έχει ταχθεί και εκείνος με το έργο του στην καμπάνια και στη διάδοση του μηνύματος περιορισμού της διάδοσης.

Στα νέα σκίτσα του οι ήρωές του κρατούν τα πλακάτ τους που γράφουν "Μείνετε σπίτι, κανείς δεν είναι απρόσβλητος από τον κορονοϊό" και "Μείνετε σπίτι, προστατεύστε τους ηλικιωμένους". Οι ιταλικές αρχές εκφράζουν άλλωστε την αυξανόμενη ανησυχία για την αντοχή του συστήματος υγείας, κυρίως στις περιοχές της βόρειας Ιταλίας που πλήττονται σφοδρά από την πανδημία Covid-19, καθώς, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, σε εθνικό επίπεδο έχουν καταγραφεί 3.509 νέα κρούσματα, επί συνόλου σχεδόν 25.000, και 368 θάνατοι μόνο χθες, Κυριακή.

O καλλιτέχνης μίλησε στο News 24/7 μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις του νεότερου, τραγικού απολογισμού, που ανέβασε τους νεκρούς στη χώρα στους 1.809.

Κάθε δέκα λεπτά ακούμε ασθενοφόρα να τρέχουν στα νοσοκομεία. Πρόκειται για μια φριχτή κατάσταση

"Ζω σε κεντρική περιοχή του Μιλάνου. Αυτή τη στιγμή η πόλη, είναι πόλη-φάντασμα. Έχω δει πως εξελίσσεται η κατάσταση τις τελευταίες εβδομάδες. Κάθε δέκα λεπτά ακούμε ασθενοφόρα να τρέχουν στα νοσοκομεία. Πρόκειται για μια φριχτή κατάσταση.

Καθώς ο ιός είναι μολυσματικός σε αυτόν τον βαθμό, πολλά νοσοκομεία δεν μπορούν να αντέξουν την έκτακτη κατάσταση. Ανησυχώ για τη νότια Ιταλία. Δεν υπάρχουν πολλές δομές υγείας εκεί σε περίπτωση που πρέπει να αντιμετωπίσουν κάτι όμοιο με αυτό που γίνεται στον βορρά.

Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα και ο πόνος στις οικογένειες είναι αφόρητος. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας δεν υπάρχουν μόνο ηλικιωμένα άτομα και από ευπαθείς ομάδες, αλλά και νεότεροι άνθρωποι. Κανείς δεν είναι απρόσβλητος. Οι άνθρωποι υποφέρουν και πεθαίνουν μόνοι γιατί απαγορεύονται τα επισκεπτήρια.

Οι νεκροί κηδεύονται χωρίς τελετές καθώς απαγορεύονται μέχρι νεωτέρας. Οι νεκροφόρες κάνουν ουρές στις εισόδους των νεκροταφείων κάθε μέρα.

Επίσης υπάρχουν και οι οικονομικές επιπτώσεις που θα τις δούμε καθαρά στο τέλος της πανδημίας. Η Ιταλία είναι μια χώρα με τεράστιο δημόσιο χρέος που βρίσκεται σε πρωτοφανή υψηλό κίνδυνο εκτόξευσης".

ALEXSANDRO PALOMBO

Σχολιάζοντας τη σοβαρότητα των πραγμάτων αλλά και το πώς αντιμετωπίζεται η πανδημία ανά τον πλανήτη, προσθέτει:

"Βλέπω τις διεθνείς ειδήσεις και αντιλαμβάνομαι πως πολλές χώρες δεν έχουν υπολογίσει σωστά τον κίνδυνο. Δεν έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα της επιδημίας. Οι λοιμωξιολόγοι λένε πως πρέπει να μείνουμε στα σπίτια μας μέχρι να τελειώσει ο "συναγερμός" για να περιορίσουμε τη διάδοση του ιού και την επικινδυνότητά του.

Είναι δική μας υποχρέωση να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους και να μην τους μεταδώσουμε την ασθένεια, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει θεραπεία και δε μιλάμε για μια απλή γρίπη".

Οι άνθρωποι φοβούνται γιατί πολεμούν έναν αόρατο εχθρό

Το μήνυμά του είναι πως ήρθε η ώρα να δείξει ο καθένας το πόσο αλληλέγγυος είναι μέσα από την ενσυναίσθησή του.

"Αυτή τη στιγμή ζούμε μια περίοδο βαθιάς θλίψης. Οι άνθρωποι φοβούνται γιατί πολεμούν έναν αόρατο εχθρό. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να προβληματιστούμε περισσότερο και να δείξουμε την ενσυναίσθησή μας στην πράξη".

Ο 46χρονος Palombo είναι ένας σύγχρονος σκιτσογράφος και ακτιβιστής που χρησιμοποιεί τη σάτιρα και τη Pop Art για να περάσει τα μηνύματά του.

Τάσσεται υπέρ της διαφορετικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ οι πιο γνωστές καμπάνιες του που έχουν φιλοξενηθεί στα πιο διάσημα μουσεία του πλανήτη είναι οι "Just Because I am A Woman", "Break The Silence", "Disabled Disney Princesses", "Disney Princesses, Breast Cancer Survivors", "The Simpsons Go To Auschwitz", "The Simpsons turn Black, I Can’t Breath".

Με τις καμπάνιες του θίγει τα ζητήματα ισότητας και της βίας κατά των γυναικών, καυτηριάζει τον ρατσισμό, την αστυνομική βία, παίρνει θέση υπέρ της μάχης για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και προσπαθεί με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο να μιλήσει για ζητήματα που εν τέλει, είναι διαχρονικά.

Όλα τα έργα του AleXsandro Palombo μπορείτε να τα δείτε εδώ.