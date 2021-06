Η Kianna θέλει να συμμετάσχει στη Eurovision και έχει σκεφτεί ήδη το κομμάτι

H Kianna (κατά κόσμον Κωνσταντίνα Ζέρβα) είναι αναμφίβολα το νέο όνομα της urvan pop μουσικής σκηνής που ήρθε για να μείνει. Ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή και το 'άστρο" της ξεχώρισε για τις εμφανίσεις της στα talent show "The Voice" και "Rising Star" με αποτέλεσμα ήδη να καταμετρά κυκλοφορίες οκτώ τραγουδιών (6 singles και 2 επανεκτελέσεις.).

ADVERTISING

Το νέο της κομμάτι, το βίντεο κλιπ του οποίου κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες, τιτλοφορείται "Έτσι & Έτσι". Πρόκειται για ένα σύγχρονο reggaeton που μιλάει για την απελευθέρωση που μπορεί να νιώσει κανείς βιώνοντας τον πραγματικό έρωτα. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει o Ape 2 και η μουσική παραγωγή ανήκει στον Dj Paco, παραγωγό πολλών μεγάλων trap ραδιοφωνικών επιτυχιών των τελευταίων χρόνων.

To video clip του κομματιού έχει αναφορές στην pop κουλτούρα των 00s, φερμένες στην πολυπολιτισμική Αθήνα του σήμερα και αποτελεί ένα revival του θρυλικού video clip της Jennifer Lopez για το κομμάτι Jenny From the Block. Είναι γυρισμένο εξ’ ολοκλήρου στο κέντρο της Αθήνας, την σκηνοθεσία υπογράφει ο Valentin Rivera των Ath Kids και το styling ο Χάρης Σταματόπουλος:

Με αφορμή την κυκλοφορία του βίντεο κλιπ για το νέο της τραγούδι "Έτσι & Έτσι" η Kianna μιλά στο NEWS 24/7 για τον ρόλο της ποπ μουσικής σκηνής σήμερα, τα live streaming καθώς και τον ευσεβή της πόθο να συμμετάσχει στη Eurovision.

Τι μουσική προτιμάτε να κάνετε;

«Αγαπώ την Ποπ και όλες της τις εκφάνσεις . Πιστεύω ότι είναι διαχρονική και με τα χρόνια μεταλλάσσεται και εξελίσσεται . POP σημαίνει Popular είναι η μουσική που στο πέρασμα του χρόνου βρίσκει πάντα τα πατήματα της έχει βαθιές ρίζες και επηρεάζει τις ζωές μας την μόδα τις προτιμήσεις και την διασκέδαση . Pop μπορεί να είναι οτιδήποτε κάνεις ένα ρούχο ένας ήχος ένα χτένισμα για μένα είναι ολόκληρη η ύπαρξη μου. Είναι η μουσική που θέλω να υπηρετώ . Περνάω ώρες της καθημερινότητας μου βλέποντας και ψάχνοντας εικόνες από την ποπ κουλτούρα με τις οποίες μπορώ να ταυτιστώ και να εμπνευστώ από αυτές για κάτι νέο . Το ίδιο και με την μουσική περνάω ώρες στο στούντιο ακούγοντας κομμάτια και δοκιμάζοντας ήχους και φωνητικά για το τέλειο αποτέλεσμα στα τραγούδια μου.

Ποια ήταν η έμπνευσή σας πίσω από το "Έτσι & Έτσι";

«Το Έτσι & Έτσι είναι το τρίτο και τελευταίο Single του τωρινού Project μου το οποίο έχει περισσότερο Latin & Reggaeton στοιχεία. Είχα στο μυαλό μου ήχους από τους αγαπημένους μου Pink Martini και έψαχνα κάτι groovy, κάτι φρέσκο για το καλοκαίρι. Παράλληλα ήθελα κάτι κοντά στην αισθητική των 00s. Κι έτσι συνδέσαμε το τώρα με τα 00's με το έτσι κι έτσι.»

Πώς αντιμετωπίσατε καλλιτεχνικά την καραντίνα;

«Η καραντίνα ήταν για όλους μας κάτι πρωτόγνωρο. Δοκιμαστήκαμε σε κάτι που δεν περιμέναμε να ζήσουμε. Πιστεύω ότι άλλαξαν πολλά και θα αλλάξουν κι άλλα. Φρόντιζα να περνάω το χρόνο μου όσο πιο δημιουργικά μπορούσα. Ξεκίνησα με τους συνεργάτες μου την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά και έβαλα στόχους για το μέλλον. Παράλληλα ασχολήθηκα πολύ με την γυμναστική κάτι που λόγω δουλειάς δεν είχα τον χρόνο να το κάνω παλαιότερα ακριβώς όπως ήθελα. Άλλαξαν για μένα πολλά προς το καλύτερο, ήταν μια δοκιμασία που αν τη δείς από μια θετική μάτια, είχε να μας προσφέρει πολλά.»

KIANNA OFFICIAL

Ποια είναι η άποψή σας για τις συναυλίες μέσω live streaming;

«Όπως είναι φυσικό με τα νέα δεδομένα και εμείς οι καλλιτέχνες βρήκαμε τρόπους να προσαρμοστούμε. Η ανάγκη για έκφραση οδήγησε στις Live Streaming συναυλίες. Πιστεύω είναι ένα καινούριο μέσο διαφορετικό για όλους που στην περίπτωση της καραντίνας βοήθησε πολλούς ανθρώπους, αλλά και εμάς να μοιραστούμε τα συναισθήματά μας και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον μέσα από την μουσική. Παρακολούθησα πολλά Live Streaming και έκανα και εγώ η ίδια. Νομίζω ήταν ένας πολύ όμορφος τρόπος να περάσεις την περίοδο της Καραντίνας. Σίγουρα βέβαια δεν αντικαθιστά την αίσθηση, την έντονη ενέργεια του Live και την άμεση επαφή με το κοινό που τόσο έχει λείψει σε όλους, αλλά είναι ένας πολύ δημιουργικός τρόπος να περάσεις τον χρόνο σου.»

Πού θα θέλατε να βρίσκεστε καλλιτεχνικά και επαγγελματικά σε πέντε χρόνια;

«Ένας από τους μεγάλους μου στόχους είναι να βρεθώ στην σκηνή της Eurovision. Θα ήθελα και εύχομαι σε 5 χρόνια από τώρα να βρίσκομαι εκεί! Αγαπώ ιδιαίτερα τον θεσμό της Eurovision και τον παρακολουθώ από μικρό παιδί. Θέλω να ζήσω την εμπειρία με τα φώτα της σκηνής και τον κόσμο. Είναι μια εμπειρία που θέλω να την έχω σαν ανάμνηση στη ζωή μου! Έχω σκεφτεί ήδη τον τίτλο, αλλά και το ύφος του τραγουδιού»

KIANNA OFFICIAL

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις