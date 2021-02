CEO της Apple: "Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ένα κοινωνικό δίλημμα να γίνει μια κοινωνική καταστροφή"

Ο τίτλος του άρθρου (η ακριβής φράση ήταν «a social dilemma cannot be allowed to become a social catastrophe») δεν ανήκει σε κάποιους σκεπτικιστές σχετικά με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε σε κάποιας μορφής Λουδίτες που κηρύσσουν τον πόλεμο στην τεχνολογική εξέλιξη.

Η ομιλία του CEO της Apple Tim Cook στο ετήσιο συνέδριο European Computers, Privacy & Data Protection (CPDP) στις Βρυξέλλες, έμοιαζε με πολεμικό ανακοινωθέν εναντίον της ψηφιακής βιομηχανίας διαφημίσεων. Χωρίς να το αναφέρει ευθέως, το facebook είχε την τιμητική του.

Όταν μια και μόνο εταιρεία κατέχει δεδομένα 700 εκατομμυρίων φυσικών προσώπων παγκοσμίως, για τα οποία έχει διαμορφώσει συνολικά πάνω από 5.000 κατηγορίες χαρακτηριστικών, δεν έχει άδικο ο Tim Cook όταν λέει ότι «ένα οικοσύστημα που διασυνδέει εταιρείες social media, data brokers, προωθητές fake news, εφαρμογές ιχνηλάτησης και τυχοδιώκτες, είναι πιο εκτεταμένο σήμερα από ποτέ».

Σε αυτή τη διελκυστίνδα ισχύος, οι «συμμαχίες» ή οι «συμπάθειες» που θα προκαλέσει κάθε πλευρά θα παίξουν κρίσιμο ρόλο. Αν η Apple επικαλείται την προστασία των δεδομένων των φυσικών προσώπων και την «ελεύθερη βούληση», η facebook προβάλει τις ευεργετικές επιπτώσεις της προσωποποιημένης διαφήμισης στις μικρές επιχειρήσεις. Η καταχώριση στην έντυπη έκδοση των «The New York Times», «The Wall Street Journal» και «The Financial Times» της δήλωσης αυτής δείχνει την ανάγκη να κερδίσει έδαφος στη μάχη με την Apple και όχι μόνο.

Επικαλείται για το σκοπό αυτό μελέτη της Deloite στην οποία υποστηρίζεται πως το 44% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ξεκίνησε ή διεύρυνε την προσωποποιημένη διαφήμιση μέσα στην πανδημία, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό τη σημασία αυτής της μορφής διαφήμισης για τέτοιες επιχειρήσεις.

Διαβάζοντας πιο προσεκτικά διαπιστώνει κανείς πως ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι ακριβής και χρησιμοποιείται κατά το δοκούν από τη facebook, επιβεβαιώνοντας ισχυρισμούς των επικριτών της. Άλλωστε οι διάφορες πρόσφατες κρίσεις που προήλθαν από την facebook (όπως το γεγονός ότι άφησε ελεύθερη και σε δημόσια θέα την οργάνωση της εισβολής στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ή ότι «πρότεινε» μέσω αλγορίθμων ακροδεξιές πολιτικές ομάδες σε χρήστες του) επιστρέφουν ξανά σε αυτή ως προβλήματα που πρέπει να υπερβεί.

Αυτά σημαίνουν ότι η Apple έχει δίκιο στη διαμάχη που ξεκίνησε με την facebook; Η αλήθεια είναι πως ναι. Ανεξάρτητα από άλλες οπτικές, συμφέροντα ή επιφυλάξεις που μπορεί κανείς να έχει, είναι γεγονός ότι, από την πλευρά της υπεράσπισης της Ιδιωτικότητας, οι ενέργειες της Apple όντως συμβάλλουν ώστε ο χρήστης μιας εφαρμογής να έχει επίγνωση για τα δεδομένα του τα οποία συλλέγει η εφαρμογή και για το πώς αυτά χρησιμοποιούνται.

Σημαίνει αυτό ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε την Apple ή κάποια άλλη εταιρεία ως «ρυθμιστή» ή «εγγυητή» του δικαιώματός μας στην Ιδιωτικότητα (ή κάποιου άλλου δικαιώματος); Μάλλον όχι.

Όμως τέτοιου μεγέθους διαμάχες είναι αναπόφευκτο ότι θα επηρεάσουν τόσο τα ίδια τα δικαιώματα των πολιτών όσο και τον τρόπο που αυτά ρυθμίζονται. Η αναμενόμενη αναμόρφωση της νομοθεσίας στις ΗΠΑ σε σχέση με την ιδιωτικότητα και η συσχέτιση με το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο (GDPR) είναι το πεδίο στο οποίο θα εκφραστεί ο συσχετισμός δύναμης μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.

Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται η σημασία των Ανεξάρτητων Εποπτικών Αρχών για την προστασία της Ιδιωτικότητας σε κάθε χώρα και διεθνώς. Ποιον άλλο μπορεί να εμπιστευτεί ο πολίτης για την διαμόρφωση και επιβολή του θεσμικού πλαισίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων;

Αλλά και ποιος άλλος φαίνεται τόσο ανεπαρκής στις συνθήκες αυτές όσο οι Εποπτικές Αρχές; Χωρίς να σημαίνει ότι όντως είναι έτσι, η φαινομενική απουσία από μεγάλες αντιπαραθέσεις σαν αυτές που διεξάγονται υπονομεύουν την παρουσία, την αξιοπιστία και την προσφορά τους. Και αυτό δεν είναι καλός οιωνός για το μέλλον.

Ο Θόδωρος Μπλίκας είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MBA, Certified DPO

