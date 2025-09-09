iPhone 17: Σήμερα η παρουσίασή του – Η μεγάλη έκπληξη στην οποία ποντάρει η Apple

Το μεγάλο event της Apple για τα νέα της προϊόντα έφτασε και όλοι αναμένουν να δουν το νέο, διαφορετικό iPhone στο οποίο έχει στηρίξει τις ελπίδες της η εταιρεία.

Η μεγάλη μέρα για την Apple και τους λάτρες των προϊόντων της έφτασε. Ο τεχνολογικός κολοσσός αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα Τρίτη (9/9) τα τελευταία μοντέλα του iPhone, του Apple Watch και των AirPods στο ετήσιο event για το ανανεωμένο λογισμικό της. Η εκδήλωση, την οποία η Apple προανήγγειλε με τη φράση “awe dropping”, θα ξεκινήσει στα κεντρικά της εταιρείας στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια στις 1 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ).

Αν και το event του iPhone είναι πάντα το σημαντικότερο της χρονιάς για την Apple, η πίεση να εντυπωσιάσει με τις νέες συσκευές της είναι φέτος ιδιαίτερα μεγάλη. Οι πωλήσεις της εταιρείας είναι ασταθείς εδώ και χρόνια, το iPhone υστερεί έναντι των ανταγωνιστών σε τεχνητή νοημοσύνη, και η Apple έχει βρεθεί στο στόχαστρο του εμπορικού πολέμου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Δεδομένων αυτών των προκλήσεων, μια απλή ανανέωση στα χρώματα του iPhone ή στις δυνατότητες της κάμερας δύσκολα θα ήταν αρκετή για να ικανοποιήσει τους χρήστες ή τους μετόχους.

Οι μετοχές της Apple είχαν πέσει περίπου 2,5% από την αρχή του έτους μέχρι το κλείσιμο της Δευτέρας, χάνοντας σε μεγάλο βαθμό το ανοδικό ράλι της αγοράς – ιδιαίτερα στον κλάδο των Big Tech – από την άνοιξη.

Όπως πάντα, η Apple κρατά κλειστά τα χαρτιά της για το event. Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές, η εταιρεία ελπίζει ότι ένα νέο, πιο λεπτό μοντέλο iPhone — που πιθανόν θα ονομάζεται “iPhone Air” — θα δώσει ισχυρή ώθηση στις πωλήσεις, προσφέροντας περισσότερες επιλογές πέρα από τα βασικά μοντέλα iPhone 17.

iPhone Air: Το νέο μοντέλο στο οποίο στηρίζεται η Apple

Η πιο αναμενόμενη ανακοίνωση της Τρίτης είναι η παρουσίαση μιας πιο λεπτής εκδοχής της σειράς iPhone 17, πιθανότατα με την ονομασία iPhone Air, σύμφωνα με πληροφορίες από το Bloomberg και την TFI Securities.

Η Apple φημολογείται ότι θα ανακοινώσει τέσσερα μοντέλα iPhone 17: το iPhone 17, το iPhone 17 Pro, το iPhone 17 Pro Max και το iPhone 17 Air.

Από αυτά, το iPhone 17 Air αναμένεται να είναι το κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος. Θα είναι η πρώτη φορά που η Apple προσθέτει μια πιο λεπτή συσκευή στη σειρά της, αν και αυτό μπορεί να κοστίσει σε διάρκεια μπαταρίας και ποιότητα κάμερας, σύμφωνα με το Bloomberg. Η οθόνη του εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερη από του κανονικού iPhone 17, αλλά μικρότερη από του Pro Max.

Το Air θα μπορούσε να δώσει στην Apple μια νέα εναλλακτική επιλογή ανάμεσα στις βασικές και high-end συσκευές της, μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες με τα Mini και Plus. Επιπλέον, η ονομασία “Air” ευθυγραμμίζεται με άλλες σειρές της Apple: MacBook Air και iPad Air.

Το Air θα μπορούσε να έχει πάχος μόλις 5,5 mm, οθόνη 6,6 ιντσών, με ανάλυση 1.260×2.740 pixel.

Υπάρχουν διάφορες φήμες σχετικά με το chip του Air, με αξιόπιστες πηγές όπως το Bloomberg να αναφέρουν ότι θα έχει το τυπικό chip A19. Πιο πρόσφατα, το MacRumors ανέφερε την ισχυρισμό πηγής ότι το τηλέφωνο θα περιέχει το chip A19 Pro, αν και δεν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.

Σύμφωνα με το MacRumors, το Air έχει μπαταρία 2.800 mAh – αν και μπορεί να είναι το πρώτο τηλέφωνο της Apple που χρησιμοποιεί μπαταρία πυριτίου υψηλής πυκνότητας, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει την πραγματική χωρητικότητα της μπαταρίας κατά 15% έως 20%. Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία Adaptive Power που θα συνοδεύει το iOS 26 μπορεί να συμβάλει στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Από τις φωτογραφίες προκύπτει ότι το iPhone Air θα έχει μία ευρυγώνια πίσω κάμερα.

Τι να περιμένεις από τα iPhone 17, Pro και Pro Max

Η υπόλοιπη σειρά iPhone 17 αναμένεται επίσης να έχει βελτιώσεις σε βασικές λειτουργίες όπως διάρκεια μπαταρίας, ποιότητα κάμερας και σχεδίαση.

Βάσει των όσων έχουν διαρρεύσει τα premium μοντέλα θα έχουν σασί από αλουμίνιο, αφήνοντας πίσω το τιτάνιο, χαρακτηριστικό που τα καθιστά ελαφρύτερα, σύμφωνα με το CNET.

Οι κάμερες αναμένονται να έχουν τη μεγαλύτερη αναβάθμιση. Tα μοντέλα iPhone 17 Pro θα διαθέτουν τηλεφακό με οπτικό ζουμ 8x, από 5x που είχε το 16 Pro. Ο Που έγραψε ότι τα τηλέφωνα Pro θα διαθέτουν τηλεφακό 48 megapixel, που αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με τον αισθητήρα 12 megapixel του 16 Pro. Η δε κάμερα selfie θα αναβαθμιστεί σε 24 megapixel, από τα 12 megapixel του 16 Pro.

Πηγή, που επικαλέστηκε, το MacRumors, υποστήριξε ότι το iPhone 17 Pro Max θα έχει τη μεγαλύτερη μπαταρία σε οποιοδήποτε iPhone μέχρι σήμερα – και το Pro πιθανότατα θα έχει μπαταρία παρόμοιου μεγέθους. Τα τηλέφωνα Pro θα διαθέτουν το chip A19 Pro, αλλά ενώ το iPhone 17 Air θα έχει πιθανώς GPU πέντε πυρήνων, τα Pro και Pro Max θα έχουν GPU έξι πυρήνων, εξασφαλίζοντας καλύτερη απόδοση σε όλους τους τομείς.

iPhone 17: Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές τις νέας σειράς

Η Apple σπάνια ανεβάζει την τιμή του πιο σημαντικού προϊόντος της. Όμως αυτό μπορεί να αλλάξει φέτος, καθώς η εταιρεία αναμένει ζημία 1,1 δισ. δολαρίων από δασμούς στο τρέχον τρίμηνο.

Αναλυτές της Morgan Stanley υπολογίζουν ότι η τιμή του iPhone Pro θα αυξηθεί κατά 100 δολάρια, ενώ το iPhone Air θα κοστίζει 100 δολάρια παραπάνω από το μεσαίας κατηγορίας iPhone 16 Plus.

Ο Brian White, αναλυτής της Monness Crespi Hardt, εκτίμησε ότι οι τιμές των iPhone θα αυξηθούν 5% έως 10% σε σχέση με τα περσινά μοντέλα.

Ένα ακριβότερο iPhone ίσως να είναι δύσκολο να πουληθεί, ειδικά με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από Google και Samsung σε AI δυνατότητες. Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές θεωρούν ότι οι καταναλωτές μπορεί να αποδεχτούν μια μικρή αύξηση τιμής, ιδιαίτερα αν το iPhone Air εντυπωσιάσει.

Νέα Apple Watch και AirPods

Η εταιρεία θα παρουσιάσει επίσης το νέο Apple Watch Series 11, το Apple Watch Ultra 3 και το Apple Watch SE 3. Αναμένονται μεγαλύτερες οθόνες και ταχύτερα chips, ενώ φημολογείται ότι το Ultra 3 θα αποκτήσει δορυφορική συνδεσιμότητα.

Τα AirPods Pro ενδέχεται να λάβουν την πρώτη τους αναβάθμιση μετά από τρία χρόνια. Το πιθανό AirPods Pro 3 ίσως έχει μικρότερη θήκη φόρτισης, δυνατότητες ζωντανής μετάφρασης και ενδεχομένως αισθητήρα καρδιακού παλμού.

Ο γνωστός αναλυτής Ming-Chi Kuo προβλέπει ακόμη μεγαλύτερη αναβάθμιση: ενσωμάτωση μικρής κάμερας για καλύτερο έλεγχο με χειρονομίες, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει την Apple να ανταγωνιστεί νέες AI-powered συσκευές όπως τα smart glasses.

Αυτό θα ήταν σημαντικό καθώς οι εταιρείες πειραματίζονται με συσκευές «λιγότερο εξαρτημένες από οθόνες αφής και πληκτρολόγια».