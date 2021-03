BAFTA 2021: Παιχνίδι της χρονιάς το "Hades" αλλά το κοινό ψήφισε "The Last of Us Part 2"

Μεγάλοι νικητές στα Bafta 2021 ανακηρύχθηκαν τα "The Last of Us Part 2" και "Hades", με το πρώτο να κερδίζει το βραβείο του παιχνιδιού της χρονιάς από τις ψήφους του κοινού, ενώ το δεύτερο αναδείχτηκε κορυφαίο παιχνίδι από την κριτική επιτροπή.

Σειρά της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA) να βραβεύσει τα κορυφαία video games για τη χρονιά που πέρασε, στη δεύτερη κατά σειρά online εκδήλωση λόγω πανδημίας και 17η συνολικά από τότε που αποφάσισε να συμπεριλάβει και τον χώρο του gaming στις δραστηριότητες της. Μεγάλοι νικητές το The Last of Us Part 2 και το Hades, με το πρώτο να κερδίζει το βραβείο του παιχνιδιού της χρονιάς από τις ψήφους του κοινού, ενώ το δεύτερο αναδείχτηκε κορυφαίο παιχνίδι από την κριτική επιτροπή. Όπως σημειώνει το Techgear.gr, άλλες αξιοσημειώτες νίκες καταγράφεται το Sackboy: A Big Adventure ως κορυφαίο Βρετανικό παιχνίδι, το Spider-Man: Miles Morales με τον τίτλο της καλύτερης μουσικής, ενώ το Animal Crossing; New Horizons πήρε μαζί του τα βραβεία στις κατηγορίες Multiplayer και Game Beyond Entertainment. H λίστα με τους νικητές των BAFTA 2021 Best Game - Hades

- Hades British Game - Sackboy: A Big Adventure

- Sackboy: A Big Adventure Animation - The Last of Us Part 2

- The Last of Us Part 2 Artistic Achievement - Hades

- Hades Audio Achievement - Ghost of Tsushima

- Ghost of Tsushima Debut Game - Carrion

- Carrion Evolving Game - Sea of Thieves

- Sea of Thieves Family Game - Sackboy: A Big Adventure

- Sackboy: A Big Adventure Game Beyond Entertainment - Animal Crossing: New Horizons

- Animal Crossing: New Horizons Game Design - Hades

- Hades Multiplayer Game - Animal Crossing: New Horizons

- Animal Crossing: New Horizons Music - Marvel's Spider-Man: Miles Morales

- Marvel's Spider-Man: Miles Morales Narrative - Hades

- Hades Original Property - Kentucky Route Zero: TV Edition

- Kentucky Route Zero: TV Edition Performer in a Leading Role - Laura Bailey as Abby in The Last of Us Part 2

- Laura Bailey as Abby in The Last of Us Part 2 Performer in a Supporting Role - Logan Cunningham as Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon, and the Storyteller in Hades

- Logan Cunningham as Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon, and the Storyteller in Hades EE Game of the Year (Voted by the Public) - The Last of Us Part 2

