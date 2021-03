Call Of Duty: Στα κορυφαία video games όλων των εποχών

Call Of Duty, Guitar Hero, StarCraft, FIFA International Soccer, Tron, Mattel Football είναι μερικοί από τους τίτλους video games (μαζί με το μάλλον άγνωστο στο ελληνικό κοινό Where in the World is Carmen San Diego) που θα διεκδικήσουν μια θέση στο Hall Of Fame των καλύτερων video games όλων των εποχών.

Σύμφωνα με το Associated Press, για να κερδίσει ένα game μια θέση σε αυτό το βάθρο, θα πρέπει να έχει αφήσει το στίγμα του στην pop κουλτούρα και να έχει διεισδύσει σε όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές ανά τον κόσμο. Η ψηφοφορία διεξάγεται από το International Center for the History of Electronic Games στο μουσείο παιχνιδιού Strong, το οποίο βρίσκεται στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης

Η ψηφοφορία για το κοινό ολοκληρώνεται στις 25 Μαρτίου, ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα, μια επιτροπή δημοσιογράφων και επαγγελματιών της βιομηχανίας του gaming θα κληθεί να δώσει το πόρισμά της.

Η τελετή της "στέψης" των τριών videogames θα γίνει στις 6 Μαΐου, όπου και θα γίνουν εκτενείς αναφορές στους υπόλοιπους 28 τίτλους που βρίσκονται στο Hall Of Fame, όπως Minecraft, Grand Theft Auto III, John Madden Football, Pac-Man και Microsoft Solitaire.

