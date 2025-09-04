Πρόβλημα πρόσβασης σε Google, Gmail, YouΤube, Spotify και Google Maps

Από το πρωί της Πέμπτης αυξάνονται οι αναφορές για δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες της Google.

Πολλοί χρήστες στην Ελλάδα αναφέρουν πως αντιμετωπίζουν προβλήματα, με τις υπηρεσίες της Google από το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Downdetector και το Down For Everyone or Just Me, εκτός από την κύρια μηχανή αναζήτησης της Google, δυσλειτουργίες καταγράφονται και στο YouTube, καθώς και στο Gmail, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση στην καθημερινότητα των χρηστών.

Τα προβλήματα φαίνεται να ξεκίνησαν περίπου στις 10:00 ώρα Ελλάδας, κατ’ αρχάς στη μηχανή αναζήτησης και το YouTube, μετά το Gemini κι έπειτα στο Spotify, το Gmail, το Analytics και το Google Maps και συνεχίζονται με μικρές ή μεγαλύτερες διακοπές στη λειτουργία των υπηρεσιών.

Υπάρχουν επιβεβαιωμένες αναφορές, για δυσκολίες πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες του κολοσσού σε τουλάχιστον 24 χώρες, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία. Παρόλο που τα περισσότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην νοτιοανατολική Ευρώπη, λιγότερες διακοπές σημειώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Δυτική Ευρώπη.

Ιστοσελίδες που βασίζονται στο Google Ads, συμπεριλαμβανομένων πολλών ειδησεογραφικών ιστότοπων, εμφανίζονταν χωρίς διαφημίσεις.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Google, σχετικά με τα αίτια των προβλημάτων ή για το πότε αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας τους.