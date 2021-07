Εκατοντάδες κτίρια στις ΗΠΑ δίνουν το κλειδί των εισόδων τους στην Amazon

To Κey for Business είναι σύστημα που έφτιαξε η Amazon, για να αποκτήσουν οι διανομείς πρόσβαση στα κτίρια στα οποία έχουν να κάνουν παράδοση, χωρίς να χτυπούν κουδούνια ή να αναγκάζονται να αφήσουν στη μέση του δρόμου τα πακέτα. Σύμφωνα με το Associated Press το σύστημα αυτό που λειτουργεί με σύνδεση στο Internet, έχει ήδη εγκατασταθεί σε χιλιάδες κτίρια στις ΗΠΑ, μετά και τα δώρα που προσφέρει η Amazon. Κατ' αρχάς είναι η δωρεάν εγκατάσταση, ενώ υπάρχουν και δωροεπιταγές 100 δολαρίων που προσφέρονται στους διαχειριστές των κτιρίων -στα οποία μένουν άνθρωποι ή υπάρχουν γραφεία. Ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει κάνει συνεργασίες και με κλειδαράδες.

Άπαξ και μπαίνουν οι διανομείς στο όποιο κτίριο, μπορούν ή να παραδώσουν το πακέτο στους κατοίκους/εργαζομένους ή να το αφήσουν σε αίθουσα που έχει δημιουργηθεί και παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια. Όπου υπήρχε θυρωρός, το αφήνουν σε αυτόν. Με αυτό τον τρόπο οι παραδόσεις αυξήθηκαν ήση κατά 98%.

Αυτό που έγινε γνωστό τελευταία είναι πως την απόφαση για την τοποθέτηση του Key for Business την παίρνει ο μάνατζερ του κτιρίου, ο οποίος δεν έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τους κατοίκους. Εξ ου και η Amazon κάνει την προώθηση του Key for business όχι στους ενοίκους και ιδιοκτήτες των κτιρίων, αλλά σε αυτόν που τα διαχειρίζεται.

Ο πρώην επικεφαλής τεχνολόγος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ, Ασκάν Σολτάνι δήλωσε ότι "στην ουσία εισάγουν μια ξένη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το Internet, με ένα άλλο εξωτερικό δίκτυο. Ως εκ τούτου, hackers μπορούν να παραβιάσουν το σύστημα και να δώσουν πρόσβαση στα κτίρια, σε όποιον θέλουν".

Το AP ζήτησε και την άποψη της Amazon που ενημέρωσε ότι δεν έχει να κάνει κάποιο σχόλιο.

