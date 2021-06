Έπεσε το ίντερνετ: Σοβαρά προβλήματα σε όλο τον κόσμο - Amazon, Spotify, Twitter και Google "εκτός"

Πολλοί ιστότοποι σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους ειδησεογραφικοί και κυβερνητικοί, όπως ο ιστότοπος του Λευκοί Οίκου, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας σήμερα το πρωί, περίπου στις 13:00 ώρα Ελλάδας, με κάποια μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι το πρόβλημα οφείλεται στην αμερικανική εταιρεία cloud computing Fastly. Η εταιρεία τόνισε ότι το πρόβλημα έχει εντοπιστεί και διορθώνεται.

Δεκάδες δημοφιλείς εφαρμογές την τελευταία μία ώρα βρίσκονται εκτός λειτουργίας, με αρκετούς χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο να αναφέρουν ότι δεν έχουν πρόσβαση σε Amazon, Spotify, Reddit, Twitch, αλλά και HBO Max, Paypal, Vimeo kai eBay. Το Twitter και η Google που αντιμετώπιζαν νωρίτερα προβλήματα τώρα λειτουργούν κανονικά.

Η Amazon δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Αναλυτικά σχεδόν 21.000 χρήστες του Reddit ανέφεραν προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την πρόσβασή τους στην πλατφόρμα, ενώ περισσότεροι από 2.000 χρήστες ανέφεραν προβλήματα με την Amazon, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης διακοπών Downdetector.com

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας σε όλο τον πλανήτη.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TV2 της Δανίας επίσης ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο ιστότοπός του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα downdetector οι περισσότερες αναφορές για προβλήματα στα συγκεκριμένα sites έχουν γίνει από τις 12.30 και έπειτα (ώρα Ελλάδας).

Εκτός λειτουργίας και ο ιστότοπος της βρετανικής κυβέρνησης

Μεταξύ των "θυμάτων" του ιντερνετικού προβλήματος είναι και ο ιστότοπος της βρετανικής κυβέρνησης που τέθηκε εκτός λειτουργίας σήμερα το πρωί, περίπου στις 13:00 ώρα Ελλάδας.

Ο ιστότοπος gov.uk εμφάνιζε "Error 503 Service Unavailiable" περίπου στις 13:20 ώρα Ελλάδας.

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής τι έχει θέσει εκτός λειτουργίας τους ιστότοπους.

