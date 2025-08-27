Γιατί υπάρχει μια πράσινη κουκκίδα στην οθόνη του Android κινητού σου

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η μικρή κουκκίδα είναι αθώα αλλά παρέχει μια αρκετά σημαντική δυνατότητα.

Όχι, δεν φαντάζεστε πράγματα: Στην κορυφή της οθόνης του Android κινητού σας εμφανίζεται μερικές φορές μια μικρή πράσινη κουκκίδα.

Συνήθως είναι δίπλα στο εικονίδιο της μπαταρίας, εμφανίζεται και εξαφανίζεται, αλλά δεν μένει ποτέ για πολύ ώρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η μικρή κουκκίδα είναι αθώα – μπορεί να δείτε την ίδια κουκκίδα και σε iPhone – αλλά παρέχει μια αρκετά σημαντική δυνατότητα ασφαλείας.

Όπως σημειώνει το BGR, η πράσινη κουκκίδα είναι ένας απλός Δείκτης Ιδιωτικότητας που σας ειδοποιεί αν κάποια εφαρμογή χρησιμοποιεί τους αισθητήρες (μικρόφωνο ή κάμερα) του smartphone σας.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι η πράσινη κουκίδα εμφανιστεί, χωρίς να μιλάτε στο τηλέφωνο ή να ηχογραφείτε μέσω κάποιας εφαρμογής, τότε θα πρέπει να απενεργοποιήσετε συσκευή σας.

Η κουκίδα αυτή αποκαλείται Privacy Indicator dot και προστέθηκε σε κάθε Android smartphone από το Android 12 και άνω και στοχεύει να προειδοποιήσει τους χρήστες ότι κάποιος έχει πρόσβαση στο μικρόφωνο ή στην κάμερα.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει εγκατασταθεί το predator στη συσκευή σου.

Πιθανότατα έχεις δώσει άδεια σε κάποια εφαρμογή να χρησιμοποιεί τους αισθητήρες σου και να λαμβάνει δεδομένα χωρίς να το έχεις καταλάβει.

Στις ρυθμίσεις της κάθε εφαρμογής έχεις τη δυνατότητα να δεις τις άδειες που έχεις παραχωρήσει και αν θέλεις, να τις ανακαλέσεις. Καλό όμως είναι να τσεκάρεις τις άδειες που παραχωρείς σε κάθε app, τη στιγμή που το κατεβάζεις.

Πώς να απενεργοποιήσετε την πράσινη κουκκίδα στο Android

Λόγω της σημασίας αυτής της λειτουργίας, δεν υπάρχει τρόπος να απενεργοποιήσετε πλήρως την πράσινη κουκκίδα ή να την κλείσετε εντελώς. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν μερικές λύσεις που μπορεί να σταματήσουν την εμφάνισή της.

Ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να κλείσετε την εφαρμογή που προκαλεί την εμφάνιση της. Εφόσον οτιδήποτε χρησιμοποιεί το μικρόφωνο ή την κάμερα σας μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση της κουκκίδας, θα χρειαστεί να κλείσετε οποιαδήποτε εφαρμογή πιθανώς τα χρησιμοποιεί.

Έχετε επίσης την επιλογή να απενεργοποιήσετε την κάμερα, το μικρόφωνο και τις τοποθεσίες εντός συγκεκριμένων εφαρμογών, μειώνοντας έτσι την ποθανότητα εμφάνισης της κουκκίδας. Φυσικά, αυτό θα έρθει με το κόστος της λειτουργικότητας αυτών των εφαρμογών.