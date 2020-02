Google Tangi: Η απάντηση της εταιρείας στο TikTok

Η Google βλέπει όλα αυτά τα χρόνια τις εφαρμογές δημιουργίας μικρών videos να κερδίζουν το ενδιαφέρον των χρηστών και τους developers τους να θησαυρίζουν, επομένως, δεν προκαλεί καμία εντύπωση το γεγονός ότι προχωρά και η ίδια στην κυκλοφορία της δικής της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα σήμερα το Google Tangi, μια εφαρμογή που αποτελεί δημιουργία του τμήματος Area 120, η οποία προορίζεται για τους χρήστες που αναζητούν νέους τρόπους για να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους ειδικά στον χώρο του “Φτιάχτο μόνος σου” (DIY - Do It Yourself).

Σύμφωνα με το Techgear.gr , η Google επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της (βλ. TikTok, Byte) λέγοντας ότι το Tangi θα απευθύνεται περισσότερο στους χρήστες που θέλουν να μεταδώσουν τη γνώση τους και σε αυτούς που θέλουν να μάθουν και κάτι καινούργιο μέσα από σύντομα videos.

Για την ώρα, το Tangi είναι διαθέσιμο μόνο μέσω web από τη διεύθυνση tang.io και για συσκευές iOS μόνο σε ορισμένες χώρες, αλλά σύντομα θα επεκταθεί σε όλο τον κόσμο και στο κατάστημα Google Play για συσκευές Android.