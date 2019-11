Grounded: Το νέο παιχνίδι της Obsidian δεν είναι RPG

Ακόμη ένα καινούργιο παιχνίδι ανακοινώθηκε επίσημα στην εκδήλωση X019, αυτή τη φορά από την Obsidian Entertainment, γνωστή κυρίως για τα Pillars of Eternity, The Outer Worlds και Fallout: New Vegas. Το νέο πόνημα της εταιρείας ονομάζεται Grounded και είναι ένα co-op παιχνίδι επιβίωσης που παίζεις σε πρώτο πρόσωπο, με τους παίκτες να σμικρύνονται στο μέγεθος μυρμηγκιού και να προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα αστικό τοπίο από τους κινδύνους μαζεύοντας προμήθειες, κατασκευάζοντας αντικείμενα και στήνοντας βάσεις.

Με το Grounded, η Obsidian ξεφεύγει από το είδος των RPGs και παρουσιάζει κάτι αρκετά διαφορετικό σε επίπεδο gameplay. Στον κλειστό κόσμο του παιχνιδιού σου δίνεται η εντύπωση ότι έχεις απόλυτη ελευθερία, αλλά στην πραγματικότητα παίζεις προκαθορισμένες αποστολές που μπορείς να ολοκληρώσεις με τη συμμετοχή έως και 4 ατόμων.

Το Grounded αναμένεται την άνοιξη του 2020 για Xbox One, Windows 10 (από Microsoft Store και Steam), ενώ θα προστεθεί και αυτό απευθείας στη συνδρομητική υπηρεσία Xbox Game Pass.