Η Meta χρησιμοποίησε φωτογραφίες μαθητριών για να προωθήσει το “Threads”

Η Meta φέρεται να χρησιμοποίησε φωτογραφίες μαθητριών από την επιστροφή τους στο σχολείο για να διαφημίσει μία από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της σε έναν 37χρονο.

Σάλο έχει προκαλέσει η αποκάλυψη ότι η Meta, μητρική εταιρεία του Instagram, χρησιμοποίησε φωτογραφίες ανήλικων μαθητριών — με τα πρόσωπα και τα ονόματά τους ορατά — σε διαφημιστικό περιεχόμενο για την πλατφόρμα “Threads”, το οποίο εμφανίστηκε στο Instagram ενός 37χρονου.

Η καταγγελία, που δημοσιεύτηκε από τον Guardian, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και την ηθική της στοχευμένης διαφήμισης, με τους γονείς να χαρακτηρίζουν την ενέργεια ως «εξοργιστική» και «σοκαριστική».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guardian, o 37χρονος παρατήρησε ότι στο Instagram του εμφανίζονταν αναρτήσεις που τον ενθάρρυναν να κατεβάσει το Threads, την πλατφόρμα του Μαρκ Ζάκερμπεργκ που ανταγωνίζεται το X του Ίλον Μασκ. Οι διαφημίσεις αυτές περιείχαν αναρτήσεις με φωτογραφίες κοριτσιών με σχολικές στολές, ακόμα και 13 ετών, με τα πρόσωπά τους ευδιάκριτα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, με τα ονόματά τους.

Οι φωτογραφίες προέρχονταν από λογαριασμούς που άνηκαν στους γονείς των ανήλικων κοριτσιών και δημοσιεύθηκαν για να σηματοδοτήσουν την επιστροφή στο σχολείο. Οι γονείς δεν γνώριζαν ότι οι ρυθμίσεις της Meta επέτρεπαν κάτι τέτοιο.

Μία μητέρα ανέφερε ότι ο λογαριασμός της ήταν ιδιωτικός, αλλά οι δημοσιεύσεις της διασταυρώνονταν αυτόματα με το Threads, όπου ήταν ορατές. Μια άλλη δήλωσε ότι η φωτογραφία δημοσιεύτηκε σε δημόσιο λογαριασμό. Οι αναρτήσεις των παιδιών τους προβλήθηκαν στον άγνωστο άνδρα ως «προτεινόμενα Threads».

Ο παραλήπτης των διαφημίσεων δήλωσε στον Guardian πως οι αναρτήσεις φάνηκαν «εσκεμμένα προκλητικές και τελικά εκμεταλλευτικές προς τα παιδιά και τις οικογένειες».

Ο πατέρας μιας 13χρονης που εμφανίστηκε σε μία από τις αναρτήσεις, χαρακτήρισε την πράξη ως «εντελώς εξοργιστική». Όλες οι εικόνες ήταν από μαθήτριες με κοντές φούστες, γυμνά πόδια ή καλσόν. «Όταν έμαθα ότι η εικόνα της κόρης μου χρησιμοποιήθηκε με τρόπο που ένιωσα ότι ήταν σεξουαλικά υπονοούμενος από μια τεράστια εταιρεία για να προωθήσει το προϊόν της, ένιωσα αηδία», είπε.

Η Meta, η οποία έχει αξία 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και εδρεύει στο Menlo Park της Καλιφόρνια, δήλωσε ότι οι εικόνες δεν παραβιάζουν τις πολιτικές της.

Ο άνδρας που έλαβε τις διαφημίσεις ανέφερε ότι του εστάλησαν μόνο προωθητικές αναρτήσεις με κορίτσια — χωρίς καμία φωτογραφία με αγόρια με σχολική στολή — γεγονός που, όπως είπε, δημιουργεί «μια διάσταση σεξουαλικοποίησης».

Η μητέρα μιας 15χρονης, της οποίας η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε σε σχετική ανάρτηση για το Threads δήλωσε: «Για εμένα ήταν απλά μια φωτογραφία της κόρης μου που πήγαινε σχολείο. Δεν είχα ιδέα ότι το Instagram την είχε επιλέξει και τη χρησιμοποιούσε για διαφημιστικούς σκοπούς. Είναι απολύτως αηδιαστικό. Είναι ανήλικη». Η ίδια πρόσθεσε ότι δεν θα έδινε ποτέ τη συγκατάθεσή της: «Ούτε για όλα τα χρήματα του κόσμου δεν θα άφηνα να χρησιμοποιήσουν ένα κορίτσι με σχολική στολή για να τραβήξουν κόσμο στην πλατφόρμα τους».

Παρότι ο λογαριασμός της στο Instagram είχε μόλις 267 ακολούθους, η εν λόγω ανάρτηση έφτασε σχεδόν τις 7.000 προβολές, με το 90% αυτών να προέρχονται από μη ακολούθους. Οι μισοί από αυτούς ήταν άνω των 44 ετών και το 90% ήταν άνδρες.

Μια άλλη μητέρα, της οποίας η ανάρτηση με την 13χρονη κόρη της χρησιμοποιήθηκε επίσης για να διαφημίσει το Threads, ανέφερε: «Η Meta τα έκανε όλα αυτά εσκεμμένα, χωρίς να μας ενημερώσει, γιατί θέλει να παράγει περιεχόμενο. Είναι αηδιαστικό. Και ποιος είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία εκείνης της διαφήμισης στο Threads που χρησιμοποιεί παιδικές φωτογραφίες για να προσελκύσει μεγαλύτερους άνδρες;»

Η Meta χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες αναρτήσεις ως “εργαλεία προτάσεων” και σημείωσε ότι οι δημόσιες δημοσιεύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τέτοιους σκοπούς.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε: «Οι εικόνες που κοινοποιήθηκαν δεν παραβιάζουν τις πολιτικές μας και αποτελούν φωτογραφίες από την επιστροφή στο σχολείο, τις οποίες δημοσίευσαν δημόσια οι γονείς. Έχουμε συστήματα που διασφαλίζουν ότι δεν προτείνονται Threads που κοινοποιούνται από εφήβους ή που παραβιάζουν τις οδηγίες μας, ενώ οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν αν οι δημόσιες αναρτήσεις τους προτείνονται από τη Meta.»

Ο 37χρονος χρήστης του Instagram από το Λονδίνο, ο οποίος θέλησε να παραμείνει ανώνυμος, είπε: «Για αρκετές ημέρες λάμβανα διαφημίσεις της Meta για το Threads που περιείχαν αποκλειστικά εικόνες που είχαν αναρτήσει γονείς με τις κόρες τους με σχολικές στολές, κάποιες με εμφανή τα ονόματά τους. Ως πατέρας, θεωρώ εντελώς ακατάλληλο να επαναχρησιμοποιεί η Meta τέτοιες αναρτήσεις για στοχευμένη διαφήμιση σε ενήλικες.»

Ο άνδρας δήλωσε ότι δεν είχε αναρτήσει ούτε είχε κάνει like σε παρόμοιες εικόνες προτού του αποσταλούν οι φωτογραφίες με τις μαθήτριες. «Για εμένα, η παρουσίαση τέτοιου περιεχομένου ως “δημοφιλούς” ή “τάσης” μοιάζει εσκεμμένα προκλητική και, τελικά, εκμεταλλευτική απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειές τους, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο».