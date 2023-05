Mega Deal: Το Call of Duty και το World of Warcraft περνούν "στα χέρια" της Microsoft

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη Δευτέρα την εξαγορά της εταιρείας παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών Activision Blizzard από τη Microsoft η οποία έφτασε στα 69 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ΕΕ αποφάσισε τελικά πως η συμφωνία δεν αντιτίθεται στον ανταγωνισμό γύρω από δημοφιλείς τίτλους παιχνιδιών για κονσόλες όπως το Call of Duty, ενώ αποδέχθηκε τα διορθωτικά μέτρα της αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας.

Σημειώνεται πως, όπως μεταδίδει το Associated Press, οι βρετανικές και οι αμερικανικές αρχές έχουν απορρίψει τη συμφωνία προσπαθώντας να την αποτρέψουν. Μάλιστα, τον περασμένο μήνα η κορυφαία αρχή ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου μπλόκαρε τη συμφωνία.

ADVERTISING

Αναλυτικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Microsoft δέχτηκε να λάβει διορθωτικά μέτρα στον τομέα του cloud gaming που καθησύχασαν τις αντιμονοπωλιακές αντιρρήσεις. Πρακτικά, με τις διορθωτικές κινήσεις επιτρέπεται το streaming παιχινδιών της Activision σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.

Το μεγαλύτερο ζήτημα ήταν άλλωστε το εάν η Microsoft θα μπορούσε να αποκλείσει το streaming παιχνιδιών της Activision από άλλες πλατφόρμες. Η Activision είναι υπεύθυνη για δημοφιλείς τίτλους όπως τα Call of Duty, Candy Crush, Quest for Glory, World of Warcraft και πολλά άλλα.

Μεγάλος αντίπαλος της Microsoft που ερίζει για την επιχειρούμενη εξαγορά είναι η Sony που παράγει το PlayStation. Η Microsoft δεσμεύθηκε πως οι τίτλοι της Activision θα είναι διαθέσιμοι για τη Sony αλλά και για τη Nintendo, για 10 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την προοπτική η Microsoft να αποκόψει τα παιχνίδια από το PlayStation, αναφέροντας πως αυτό θα ήταν ζημιογόνο για τον ανταγωνισμό.

Η αναδυόμενη αγορά του cloud gaming βρίσκεται στον στενό έλεγχο των Βρυξελλών. Το Cloud gaming απαλλάσσει τους παίκτες από την αγορά ακριβών κονσολών και υπολογιστών, επιτρέποντάς τους να κάνουν stream παιχνιδιών σε κινητά, tablets και άλλα devices, και σε οποιαδήποτε πλατφόρμα που μπορεί να υποστηρίξει cloud τεχνολογία με χρέωση. Η Επιτροπή επέτρεψε τη διάθεση των παιχνιδιών της Activision σε όλες τις πλατφόρμες παιχνιδιών για την επόμενη δεκαετία με τον όρο να επανεξετάσει τους όρους.

"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Microsoft να χορηγεί αυτόματα άδεια για δημοφιλή παιχνίδια της Activision Blizzard σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες cloud gaming. Αυτό θα ισχύει παγκοσμίως και θα δώσει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια καταναλωτές σε όλο τον κόσμο να παίζουν αυτά τα παιχνίδια σε οποιαδήποτε συσκευή επιλέξουν" σχολίασε από πλευράς του στο Twitter ο πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμίθ.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις