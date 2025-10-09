Ο ιδρυτής του Telegram είχε πάθει υπερφόρτωση εγκεφάλου ως μαθητής

Ο Πάβελ Ντούροφ, εκ των ιδρυτών του Telegram φοίτησε σε πειραματικό σχολείο της Ρωσίας, που έως σήμερα δοκιμάζει τα όρια του εφηβικού εγκεφάλου.

O Πάβελ Nτούροφ (Pavel Durov) είναι ο άνθρωπος πίσω από το Telegram, εφαρμογή που επιτρέπει την ανταλλαγή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, κλήσεων και βιντεοκλήσεων και το sharing απεριόριστου αριθμού εικόνων, εγγράφων, τοποθεσιών σε χάρτες και αρχείων ήχου.

Τα μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων και των καναλιών, μπορούν -κατόπιν ρύθμισης- να διαγράφονται αυτόματα, έπειτα από 24 ώρες, 7 ημέρες ή ένα μήνα. Αυτό ισχύει μόνο για μηνύματα που αποστέλλονται, μετά την ενεργοποίηση του χρόνου αυτόματης διαγραφής

Ως εκ τούτου θα λέγατε πως το Telegram εξυπηρετεί ανθρώπους που δεν έχουν τους πλέον ευγενείς σκοπούς.

Έτσι, ο Ρώσος επιχειρηματίας έχει κατηγορηθεί για συνεργεία στη διακίνηση υλικού παιδικής εκμετάλλευσης και πορνογραφίας, σε διακίνηση ναρκωτικών, σε απόκρυψη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε απάτες, οργανωμένο έγκλημα και μη συνεργασία με τις αρχές.

Μάλιστα, τον Αύγουστο του 2024 συνελήφθη στη Γαλλία. Μέχρι σήμερα η έρευνα συνεχίζεται, χωρίς ημερομηνία δίκης. Ο Ντούροφ οφείλει να εμφανίζεται στη Γαλλία κάθε 14 ημέρες.

Σε πρόσφατη επίσκεψη του σε podcast, εξήγησε ότι «κανένα αυταρχικό καθεστώς δεν έχει κάνει κάτι παρόμοιο σε τεχνολογικό ηγέτη».

Στην ίδια εμφάνιση, στον Λεξ Φρίντμαν, αποκάλυψε την ιδιαιτερότητα του σχολείου που κατέληξε, έπειτα από διάφορες αποβολές “για αμφισβήτηση της εξουσίας”, με την οποία παραδέχθηκε ότι είχε ένα θέμα από μικρός.

«Στη Σοβιετική Ένωση αξιολογούσαν και τη συμπεριφορά ενός μαθητή. Παίρναμε βαθμό για αυτήν κι εγώ κοβόμουν πάντα, γιατί προκαλούσα πάντα τους δασκάλους, επισήμαινα τα λάθη τους».

Το Faddeev Academin Gymnasium (αναφερόταν ως Εξειδικευμένο Οικοτροφείο Φυσικομαθηματικών Αρ. 45, στο σοβιετικό διάταγμα για την ίδρυση του), όπου κατέληξε, «ήταν σχολείο στο οποίο δεν ήταν 100% ΟΚ να αμφισβητείς τους δασκάλους, αλλά μπορούσες να το κάνεις. Οι δάσκαλοι μας επέτρεπαν να λέμε την άποψη μας, συζητούσαμε μαζί τους και καταλήγαμε σε μια αντικειμενική αλήθεια».

Πρόκειται για ένα πειραματικό ακαδημαϊκό γυμνάσιο που υπάρχει και σήμερα και σχετίζεται με το Saint Petersburg State University. Απευθύνεται σε 200 με 300 μαθητές, τους πιο χαρισματικούς της γενιάς τους, τους οποίους υποβάλει σε μια άκρως απαιτητική διαδικασία, που έχει ως στόχο να μεγαλώσει τα όρια του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Οι μαθητές παρακολουθούν προηγμένη εκπαίδευση STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), όπου το σχολείο έχει “βγάλει” κορυφαία ταλέντα.

«Στα μέσα του ’90, στα 11, απέκτησα την ευκαιρία να μπω σε ένα πειραματικό σχολείο, στην Αγία Πετρούπολη όπου ζούσα. Έπρεπε να περάσω πολύ απαιτητικές εξετάσεις, για να γίνω αποδεκτός. Η ιδέα που είχαν αυτοί που έφτιαξαν το σχολείο ήταν πως να “βάλουν” όσες περισσότερες πληροφορίες γινόταν στον εγκέφαλο ενός έφηβου, με επίκεντρο τα μαθηματικά και τις ξένες γλώσσες».

Φόρτωναν δηλαδή, τον εγκέφαλο με όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούσαν, για να δουν τι θα γίνει.

«Η υπόθεση ήταν πως αυτό το σύστημα ενδεχομένως να μπορεί να κάνει κάποιες αλλαγές στον εγκέφαλο των μαθητών, που θα τους επιτρέπουν να κατανοούν τα περισσότερα από τα άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε ένα μάθημα που είχε ένα αντικείμενο. Αφορούσε διάφορα, παράλληλα. Δεν είχαμε δηλαδή, ένα μάθημα φυσικής ή ένα μάθημα μαθηματικών ή ένα μάθημα ιστορίας.

Είχαμε ένα που προσπαθούσε να πάρει τα καλύτερα από όλα τα άλλα ειδικά μαθήματα.

Έπρεπε να παρακολουθούμε τουλάχιστον 4 ξένες γλώσσες, από μια λίστα που είχε τα λατινικά, τα αρχαία ελληνικά, τα γερμανικά, τα αγγλικά κλπ ή βιοχημείας ή ψυχοανάλυσης ή εξελικτικής ψυχολογίας.

Από την στιγμή που ήταν πειραματικό το πρόγραμμα, ήταν αδύνατο για έναν μαθητή να αριστεύσει. Θεωρούνταν τρελό ακόμα και να προσπαθήσουμε να το επιτύχουμε».

Ομολόγησε ότι εκείνη την περίοδο περνούσε τη φάση που περνούν όλοι οι έφηβοι, της υπαρξιακής κρίσης. «Ένιωθα πως βαριέμαι τη ζωή μου. Αναρωτιόμουν για το νόημα της ζωής και το λόγο της ύπαρξης μου».

Οπότε αποφάσισε να γίνει ο πρώτος μαθητής του Faddeev Academin Gymnasium που θα έπαιρνε Α σε όλα τα ζητούμενα. «Σκέφτηκα ότι από την στιγμή που έπρεπε να πηγαίνω στο σχολείο, ας προσπαθούσα να κάνω κάτι που ήταν αδύνατο».

Διάβαζε όλη την ημέρα «και πάλι δεν προλάβαινα να “βγάλω” την ύλη και να κάνω τις εργασίες. Άρχισα λοιπόν, να χρησιμοποιώ και τα διαλείμματα μεταξύ των μαθημάτων. Και πήρα το αποτέλεσμα που ήθελα».

Το πραγματικό μάθημα του Ντούροφ από το πειραματικό σχολείο

Τι του δίδαξε η εμπειρία του πειραματικού αυτού σχολείου, δεδομένου και ότι πάντα λέει πως η αλήθεια για τον κόσμο βρίσκεται στα μαθηματικά;

«Τα μαθηματικά διαμορφώνουν τον εγκέφαλο σου. Σε διδάσκουν να εμπιστεύεσαι τη λογική σου σκέψη, για να διαχειρίζεσαι μεγάλα προβλήματα, να τα “σπας” σε μικρότερα μέρη και να τα βάζεις στη σωστή σειρά, ώστε να τα λύσεις με υπομονή.

Αν κάτι δεν δουλεύει, προσπάθησε ξανά.

Αυτές τις ικανότητες τις χρειαζόμαστε στον προγραμματισμό, στο project management και σε κάθε στάδιο της ίδρυσης μιας νέας εταιρείας.

Τα μαθηματικά σε ενθαρρύνουν να “ακουμπάς” στον τρόπο σκέψης σου αντί του να βασίζεσαι σε όσα λένε οι άλλοι».