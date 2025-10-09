“Rawdogging” marathons: Η Gen Z ανακάλυψε την τέχνη του τίποτα

Η τεχνική που αγαπά η Gen Z και υπόσχεται να επαναφέρει την χαμένη μας ικανότητα να εστιάζουμε απερίσπαστοι σε κάτι για ώρα.

Ειδοποιήσεις στα social media, στα mail, στα apps, στις πλατφόρμες θέασης. Αν είσαι κάτοχος smartphone – που είσαι δηλαδή – λαμβάνεις καθημερινά δεκάδες – αχ όχι εκατοντάδες- ειδοποιήσεις από όλο τον κόσμο για κάθε τι καινούριο που προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή σου.

Για να μιλήσουμε στη γλώσσα των αριθμών, ο μέσος χρήστης smartphone λαμβάνει καθημερινά περίπου 60 έως 100 ειδοποιήσεις, σύμφωνα με διάφορες έρευνες και μελέτες. Ο αριθμός αυτός μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση του κινητού, τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται και τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων.

Για παράδειγμα, μια έρευνα από το Common Sense Media διαπίστωσε ότι οι έφηβοι λαμβάνουν κατά μέσο όρο 237 ειδοποιήσεις την ημέρα, με το 23% αυτών να συμβαίνει κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών.

Αυτά τα δεδομένα υπογραμμίζουν την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των ειδοποιήσεων και την εφαρμογή στρατηγικών για τον περιορισμό τους. Κάπως έτσι, μέσα στην πληθώρα των “προϊόντων” και των εφαρμογών που υπόσχονται να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, μια νέα τάση αναδύθηκε από τον πυρήνα της Gen Z: τα “Rawdogging” marathons.

Αυτή η νέα πρακτική, αν και αρχικά φαίνεται αστεία και παράδοξη, έχει κερδίσει αρκετούς υποστηρικτές και προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση στην απόλυτη συγκέντρωση. Aν δεν έχεις ξανακούσει τη λέξη, δεν είσαι μόνος. Το “rawdogging”, με την πιο απλή του έννοια, αφορά το να κάνεις κάτι χωρίς προετοιμασία, προστασία ή περισπασμούς. Κι αν σου φαίνεται παράξενο, περίμενε να μάθεις πώς αυτό το “τίποτα” μπορεί να γίνει το νέο σου πιο παραγωγικό διάλειμμα.

Τι είναι τα “rawdogging” marathons;

Για να τα καταλάβεις καλύτερα σκέψου το εξής: φαντάσου ότι δίνεις εξετάσεις χωρίς να έχεις διαβάσει, ή ότι βρίσκεσαι σε μια υπερατλαντική πτήση χωρίς να κοιτάς το κινητό σου. Αυτό είναι το “rawdogging”. Άλλες παραλλαγές περιλαμβάνουν το να βγαίνεις έξω μόνος, χωρίς καμία εξωτερική επιρροή, ή το να παρακολουθήσεις μία ομιλία χωρίς να κοιτάς το ρολόι σου. Σαν να διαγράφεις την τεχνολογία από τη ζωή σου για λίγο.

Γιατί κάνουμε “rawdogging”;

Ο Rowan, ένας influencer στον τομέα της παραγωγικότητας, αποφάσισε να καταγράψει την εμπειρία του με το rawdogging και να την μοιραστεί στο TikTok. Κάθε μέρα, για μία ώρα, έβαλε στην άκρη το κινητό του και απαρνήθηκε κάθε είδους ψυχαγωγία. Το αποτέλεσμα; Η συγκέντρωσή του – σύμφωνα με τον ίδιο- βελτιώθηκε αισθητά, και οι followers του άρχισαν να υιοθετούν την ίδια πρακτική. Χωρίς εξωτερικούς περισπασμούς, ανακάλυψε τη δύναμη του να παραμένεις… απλώς ακίνητος και να μην κάνεις τίποτα.

#100dayschallenge #focus #productivity #habitstacking ♬ original sound – productive.rowan @productive.rowan Recently, I have been struggling with having short attention span. Constant dopamine hits from my phone, caffeine, sugary foods and games. This gave me such hard time to focus on my work and the things I really care about. Then I came across a challenge for fixing your attention span. The premise for this challenge is for your brain to take a break and wander off freely without any stimulation. This is my first day of this challenge. I never tried this and it was challenging. Just sitting there doing nothing was a lot harder than I thought. I’m going to be doing this challenge for 30 days to show the difference. #dopaminedetox

Τα οφέλη του “rawdogging”: Τίποτα = Δημιουργικότητα

Αν και ακούγεται σαν το πιο βαρετό πράγμα στον κόσμο, οι ειδικοί λένε ότι η ανία είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος της δημιουργικότητας, γράφει ο Guardian. Απλά κάτσε, μην κοιτάς υπολογιστή, κινητό ή τηλεόραση, μείνει με τις σκέψεις σου και ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει.

Μπορεί να σου έρθει μια εκπληκτική ιδέα, ή να ανακαλύψεις πράγματα για τον εαυτό σου. Ακόμα όμως κι αν δεν προκύψει κάτι, τουλάχιστον θα έχεις χαλαρώσει.

Είναι μία νέα μόδα;

Είναι σαφές ότι η νέα τάση είναι η αποδοχή του τίποτα. Η ζωή είναι γεμάτη πληροφορίες και εμείς συνεχώς τρέχουμε πίσω από το επόμενο νέο project. Tα “rawdogging” marathons όμως μας προκαλούν να «σταματήσουμε», να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να αποδεχτούμε το κενό. Είμαστε όλοι τόσο εθισμένοι στις οθόνες που, κάποιες φορές, το μεγαλύτερο κατόρθωμα είναι να βάλουμε τον κόσμο σε παύση.