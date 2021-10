Το τηλέφωνο σήμα κατατεθέν των παιδικών μας χρόνων, λειτουργεί

Το Chatter Phone (στην Ελλάδα κυκλοφορεί ως 'τηλέφωνο φλυαρίας') υπάρχει από το 1961. Το δημιούργησε η Fischer-Price για νήπια 12 έως 36 μηνών και το παρουσίασε ως “Talk Back Phone” πριν το λανσάρει με το όνομα Chatter Phone (το 1962). Το παιχνίδι αυτό είχε από την αρχή ένα χαμογελαστό πρόσωπο και όταν το μωρό ασχολείτο μαζί του, έβγαζε έναν ήχο φλυαρίας, ενώ τα μάτια πήγαιναν πάνω κάτω. Υπήρχε και περιστροφικό καντράν με κουδούνι.

H παραδοσιακή εκδοχή του Chatter Telephone FISHER-PRICE®

Το concept ήταν να μάθουν τα παιδιά πώς γίνονται οι τηλεφωνικές κλήσεις και να αναπτύξουν τις λεπτές κινήσεις τους -ενώ σέρνοντας το ενισχύονται οι κινητές τους ικανότητες. Έγινε το πρώτο σε πωλήσεις παιχνίδι της εταιρίας, που το κράτησε στη συλλογή της για τα χρόνια που ακολούθησαν, εμφανίζοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα βελτιώσεις. H αλήθεια είναι πως την τελευταία δεκαετία το ενδιαφέρον παρουσίασε μια κάποια πτώση.

Η Fisher-Price δεν παραιτήθηκε του best selling προϊόντος της για χρόνια και έκανε το μεγάλο βήμα: έκανε το παιχνίδι πραγματικό κινητό τηλέφωνο. Με την προσθήκη Bluetooth το Chatter Phone συνδέεται με το smart phone σας και λειτουργεί ως τηλέφωνο. Διατηρεί τα χρώματα του ουράνιου τόξου στο περιστροφικό καντράν και τα μάτια που ανεβοκατεβαίνουν. Πλέον το target group είναι οι ενήλικες. Μόλις γίνει η σύνδεση ακούγεται το “Hi there, good to go” και το συνεχίζετε από εκεί, καλώντας το τηλέφωνο που θέλετε με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο: βάζετε το δάχτυλο στο κάθε νούμερο και γυρίζετε. Υπάρχει και η επιλογή να μιλάτε με hands-free. Αν σας καλέσει κάποιος, σηκώνετε το ακουστικό και απαντάτε. Η μπαταρία του κρατά για εννέα ώρες χρόνου ομιλίας και προφανώς επαναφορτίζεται.

