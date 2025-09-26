Αλεξανδρούπολη: Ταξίδι στα σύνορα δύο ηπείρων

Το μεγαλύτερο λιμάνι της Θράκης καλωσορίζει τους επισκέπτες του στην πόλη, όπου η Ευρώπη συναντά την Ασία και εσείς ένα μαγευτικό προορισμό.

Από Ασία προς Ευρώπη. Έβρος. Πρώτος σταθμός: Αλεξανδρούπολη. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Θράκης σάς υποδέχεται με τον φάρο του, στην πρώτη ευρωπαϊκή πόλη που συναντάτε με την άφιξή σας στην Ελλάδα. Μεταξύ Ασίας, Μεσογείου και Βαλκανίων ένα κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου. Εδώ σταματούν όλοι, εδώ θα σταματήσετε και εσείς.

Τίποτα πια δεν θυμίζει το γραφικό ψαροχώρι του 19ου αιώνα. Τώρα οι δρόμοι είναι φαρδείς, η ρυμοτομία άψογη, η παραλία γεμάτη ταβέρνες, εστιατόρια, μπαρ και πολυτελή ξενοδοχεία – ένας προορισμός διακοπών που μπορεί να ικανοποιήσει κάθε πιθανή ανάγκη σας.

Λίγο έξω από την πόλη, κάποιοι άλλοι «ταξιδιώτες» της ορνιθοπανίδας απολαμβάνουν το μοναδικό οικοσύστημα του ποταμού Έβρου.

Ο φάρος: Το σήμα κατατεθέν της Αλεξανδρούπολης

Ο φάρος στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης iStock

27 μέτρα ύψος, 6 όροφοι με πέτρινα σκαλοπάτια, φως ακτίνας 23 μιλίων… Δύσκολο να μην προσέξει κανείς τον επιβλητικό φάρο που στέκει στο λιμάνι από το 1880, ένα από τα αξιοθέατα που δεσπόζουν στην πόλη.

Ακούραστος, ρίχνει το φως του σε θάλασσα και στεριά, κρατώντας ακόμη στους ναυτικούς χάρτες ζωντανό το παλιό όνομα της Αλεξανδρούπολης: Δεδέ-Αγάτς.

Το Δέλτα του Έβρου: Ταξίδι-σταθμός για τους ιπτάμενους επισκέπτες

Ένας πίνακας ζωγραφικής, φτιαγμένος από τη φύση με χρώματα Ελλάδας. Στο Δέλτα του Έβρου, θα ζήσετε μία από τις δυνατότερες φυσιολατρικές εμπειρίες.

iStock

Γλυκό και αλμυρό νερό ανακατεύονται στην παλέτα της πλάσης, για να δημιουργήσουν έναν βιότοπο μοναδικής αξίας ως καταφύγιο για μεγάλους πληθυσμούς υδρόβιων πουλιών, αλλά και ζωτικό χώρο συγκέντρωσης και ανάπαυσης. 300 από τα 400 είδη πουλιών της Ελλάδας περνούν από εδώ, ενώ στον ποταμό Έβρο έχουν βρεθεί 46 είδη ψαριών, 7 είδη αμφίβιων, 21 είδη ερπετών και περισσότερα από 40 είδη θηλαστικών.

Η ακριτική Παναγία Κοσμοσώτειρα

Δίπλα στη γέφυρα που χαράζει τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, η αρχιτεκτονική συναντά την πίστη στο μοναδικό ναό της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας. Το σημαντικό εκκλησιαστικό μνημείο βρίσκεται στις Φέρες (αρχαία Βήρα), μαζί με τα λιγοστά ερείπια της ομώνυμης μονής.

Χτίστηκε στα μέσα του 12ου αιώνα και αποτελεί λαμπρό δείγμα βυζαντινής ναοδομίας – και φυσικά σημαντικό αξιοθέατο της περιοχής.

Τα ιαματικά λουτρά του Έβρου

Αν έχετε όρεξη για ιαματικά λουτρά, κάνετε μια στάση στην Τραϊανούπολη. Σε αυτήν την αιώνια πηγή ευεξίας η ιστορία μιλάει από μόνη της: το θολωτό πλινθόκτιστο οικοδόμημα της Χάνας δείχνει πως ήταν ένας ξενώνας για τους οδοιπόρους του 14ου αιώνα. Προσέξτε τις σωληνώσεις στους τοίχους: κάποιοι είχαν ανακαλύψει το καλοριφέρ από τότε!

Ταξίδι στη σπηλιά του Κύκλωπα

Στο σημερινό λιμανάκι της Μάκρης μπορείτε να δείτε ακόμα μία σπηλιά Κύκλωπα από τις πολλές που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Ένα αρχαίο σύστημα κλιματισμού

Στον Έβρο, στην αρχαία παραθαλάσσια πόλη της Μεσημβρίας Ζώνης (7ος αι. π.Χ.) οι κάτοικοι, έθαβαν κανάτια κάτω από τη σάλα του σπιτιού, που λειτουργούσαν σαν σύστημα κλιματισμού.