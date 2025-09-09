Νέστος: Εξερεύνηση του ποταμού με κανό

Διασχίζοντας με κανό τον ποταμό Νέστο, στην βορειοανατολική Ελλάδα, θα συναντήσεις ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα της Ευρώπης και μαζί, μια από τις πιο όμορφες τοποθεσίες της χώρας.

Στον ποταμό Νέστο θα συναντήσεις ένα τοπίο τόσο όμορφο και γαλήνιο, που θα νομίσεις πως δεν υπάρχει όμοιό του στην Ελλάδα.

Τα καταπράσινα δάση κατηφορίζουν την πλαγιά και πλαισιώνουν το ποτάμι, δημιουργώντας ένα σκηνικό πλούσιας, άγριας φύσης: δεν βρίσκεσαι απλώς σε έναν προστατευμένο βιότοπο Natura 2000 – ο Νέστος ποταμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της συνθήκης Ράμσαρ στην Ελλάδα.

Greece, Nestos gorge in Eastmacedonia

Ανεξάρτητα αν επισκέπτεσαι τον Νέστο με φίλους ή με την οικογένειά σου, το κανό ή το καγιάκ θα είναι για σένα μια συναρπαστική εμπειρία στη φύση. Ο Νέστος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ελλάδας. 130χλμ. από τα 243χλμ. του συνολικού του μήκους διασχίζουν τη Μακεδονία και τη Θράκη, περνώντας από την οροσειρά της Ροδόπης.

Καθώς πλησιάζει το Θρακικό Πέλαγος, το ποτάμι σχηματίζει ένα Δέλτα έκτασης 550,000 εκταρίων με λίμνες και μικρότερες πηγές γλυκού νερού.

Με εύκολη πρόσβαση από τις πόλεις της Καβάλας και της Ξάνθης, ο ποταμός Νέστος είναι ένα αξιοθέατο που δεν πρέπει να χάσεις αν αγαπάς τις εξερευνήσεις στη φύση και επισκέπτεσαι τη βορειοανατολική Ελλάδα.

Από κάθε σημείο του Νέστου θα νιώσεις ακριβώς το ίδιο συναίσθημα: το σκηνικό εκπέμπει μια πρωτόγονη ενέργεια. Στη μυθολογία ο Νέστος (ή Νέσσος) ήταν γιος του Ωκεανού, ο οποίος είχε γεννηθεί στις απαρχές της δημιουργίας του κόσμου μαζί με 12.456 ποτάμια και 3.000 νύμφες.

View of the Nestos river in Macedonia, Greece in Spring

Όπου και αν γυρίσεις να κοιτάξεις, η φύση μοιάζει να είναι αγνή σαν τη μέρα της γέννησής της. Ιτιές, πλατάνια και κέδροι, αλλά και άλλα είδη βλάστησης όπως ορχιδέες και καλαμιές σχηματίζουν ένα ιδανικό «σπίτι» για 300 είδη πτηνών (όπως ερωδιούς, αετούς και γύπες), 11 είδη αμφίβιων και 21 είδη ερπετών, αλλά και για ψάρια και άλλα είδη που ζουν στο νερό.

Υπάρχουν αρκετά σημεία του ποταμού που προσφέρονται άψογα για ήπια εξερεύνηση (στα πιο αγαπημένα συγκαταλέγονται το Παραποτάμιο Δάσος και τα Στενά του Νέστου), ενώ θα βρεις ακόμα ιδανικές όχθες για ανάπαυλα, διάλειμμα για φαγητό ή -γιατί όχι;- μια δροσερή βουτιά το καλοκαίρι.

Outdoor activities on the river Nestos near Xanthi and Rodopi Mountain in Greece, hiking, kayak and rafting, panoramic view.

Στη λίμνη της Πλατανόβρυσης μπορείς να κάνεις βαρκάδα και σε αρκετά σημεία το φαράγγι στενεύει τόσο, ώστε -κάποιες εποχές του χρόνου- να δημιουργούνται στα αφρισμένα νερά του ιδανικές συνθήκες για rafting.

Στο μεταξύ το Δέλτα του Νέστου, το οποίο περιλαμβάνει τον ποταμό Κόσυνθο στα βόρεια, έχει αρκετές λίμνες και λιμνοθάλασσες για να εξερευνήσεις. Σε αυτές συγκαταλέγονται οι λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα, οι οποίες σχηματίζουν Εθνικό Πάρκο.

Υπάρχουν πολλές διαδρομές για κανό, τις οποίες θα γνωρίσεις μέσα από οργανωμένες εκδρομές, τόσο στα βόρεια όσο και στα νότια της Σταυρούπολης, οπότε μπορείς να ψάξεις να βρεις αυτή που σου ταιριάζει καλύτερα.

Τα επίπεδα δυσκολίας κυμαίνονται από 1 (εύκολο) έως 3 (μεσαίας δυσκολίας).

Οι διαδρομές του Νέστου

Βόρεια της Σταυρούπολης

Βαρκάδα στη Λίμνη Πλατανόβρυσης

Επίπεδο δυσκολίας: 1

Διάρκεια: 3 ώρες στη λίμνη, 5 ώρες συνολικά

Πλατανόβρυση-Ξάγναντο-Σταυρούπολη

Περιλαμβάνει τμήμα του ποταμού, κατάλληλο για κολύμπι

Επίπεδο δυσκολίας: 3

Διάρκεια: 5 ώρες

Από Δαφνώνα (κοντά στην Ξάνθη) – Σταυρούπολη

Επίπεδο δυσκολίας: 2-3

Διάρκεια: 4-6 ώρες

Νότια της Σταυρούπολη

Σταυρούπολη-Τοξότες-Γαλήνη