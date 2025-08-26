Πρέσπες: Ταξίδι στην υδάτινα πατρίδα των θρύλων

Στη Βόρεια Ελλάδα, υπάρχει ένα ακαθόριστο υγρό σύνορο που αφορά μονάχα στους ανθρώπους, αλλά όχι σε άλλα είδη, όπως τα πουλιά ή τα ψάρια.

Στη Μακεδονία υπάρχει ένας απέραντος υδάτινος καμβάς με καλαμιώνες, αποδημητικά πουλιά, αρχαίους οικισμούς, ψαροχώρια και ασκητήρια: Οι Πρέσπες.

Πρόκειται για δύο λίμνες (η μεγάλη και η μικρή Πρέσπα) που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο, όπου τρεις χώρες συναντώνται στο νερό και συνθέτουν μια μοναδική κιβωτό ζωής και πολιτισμού.

Ο Εθνικός Δρυμός των λιμνών: Υγρά λιβάδια και αιωνόβιοι κέδροι

Ο πυρήνας του Εθνικού Δρυμού εκτείνεται σε ολόκληρη τη Μικρή Πρέσπα και σε ελάχιστες εκτάσεις γύρω από τις λίμνες και του δίνει την ταυτότητα ενός μοναδικού υγρότοπου που χαρακτηρίσθηκε το 1973 από τη Συνθήκη Ραμσάρ «Διεθνής Προστατευόμενος Υγρότοπος».

Ο υγρότοπος της Μικρής Πρέσπας με τους καλαμιώνες και τα υγρά λιβάδια αποτελεί τον βασικό πυρήνα προστασίας του Εθνικού Δρυμού. Ο δεύτερος πυρήνας περιλαμβάνει το δάσος των αιωνόβιων κέδρων κοντά στο όρος Ντέβας.

Τα ασκητήρια των Πρεσπών

Από τους Ψαράδες, το μικρό χωριό που βρίσκεται κυριολεκτικά μέσα στη Mεγάλη Πρέσπα, ξεκινάει κανείς με το βαρκάκι για ένα «άλλο» ταξίδι. Η φυσική ομορφιά, αλλά και η απομόνωση της περιοχής λόγω γεωγραφικής θέσης προσέλκυσε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας πολλούς μοναχούς, οι οποίοι κατασκεύαζαν τα ασκητήρια τους κατά μήκος της παραλίας της Μεγάλης Πρέσπας.

Έτσι, σήμερα μπορεί κανείς να θαυμάσει μικρές μοναστικές συγκεντρώσεις, αλλά και βραχογραφίες του 14ου-16ου αιώνα, σκαρφαλωμένες στα βράχια της παραλίας της Μεγάλης Πρέσπας στην Ελλάδα και την Αλβανία, σπουδαία αξιοθέατα της περιοχής. Tο βαρκάκι προσεγγίζει μια αυτοσχέδια προβλήτα στα ριζά του βράχου και η ανάβαση αρχίζει.

Οι κυκλοτερείς χοροί των πελεκάνων

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στην Πρέσπα είναι τα πουλιά. Και ναι, χορεύουν! Ακολουθούν τα θερμικά ρεύματα του αέρα και ξεκινάνε να κάνουν κύκλους. Όσο παίρνουν ύψος, τόσο μεγαλώνει η ακτίνα του κύκλου που διαγράφουν. Το ένα πίσω από το άλλο και όλο το σμήνος στον αέρα. Το πρώτο, που θα αντιληφθεί ότι έχει ξεπεράσει σε ύψος τα 2.000 μέτρα του Βαρνούντα, σπάει τον κύκλο και φεύγει ευθεία. Τα υπόλοιπα ακολουθούν… Μα πού πάνε; Όπως και εμείς, βόλτα σε άλλες λίμνες, όπως στην αγαπημένη τους Κερκίνη. Και όταν βαρεθούν, επιστρέφουν.

Ο Άγιος Αχίλλειος: ένα αξιοθέατο στον ομφαλό της Πρέσπας

Εκατομμύρια «κλικ» φωτογραφικών μηχανών και βίντεο έχουν ακουστεί πάνω σε αυτό το νησί της Μακεδονίας. Δεν είναι μονάχα το τοπίο. Χιλιόχρονες μνήμες και μνημεία μαζί με μύθους και θρύλους συνθέτουν τον «ομφαλό» της Πρέσπας.

Πριν από χίλια χρόνια εδώ τοποθέτησε το κέντρο του βασιλείου του ο Βούλγαρος τσάρος Σαμουήλ. Από τη Λάρισα έφερε το λείψανο του τοπικού Αγίου Αχιλλείου και το τοποθέτησε μέσα σε μια μεγαλόπρεπη εκκλησία. Σώζεται σχεδόν ερειπωμένη και αποτελεί το σημαντικότερο μνημείο της Πρέσπας.

ISTOCK

Οι Ψαράδες της μεγάλης λίμνης

Ο δρόμος τελειώνει στους Ψαράδες που έχουν ανακηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός. Χτισμένοι σε ένα φυσικό φιόρδ της Μεγάλης λίμνης θυμίζουν νησιώτικο οικισμό του Αιγαίου.

Ο Άγιος Γερμανός και η εκκλησία του 11ου αιώνα

Το μεγαλύτερο χωριό της Πρέσπας, ο Άγιος Γερμανός ή Γκέρμαν, φωλιάζει κάτω από τον στιβαρό όγκο του Βαρνούντα και αποτελεί σήμα κατατεθέν της Πρέσπας. Εκεί θα συναντήσετε δύο εκκλησίες κολλημένες μεταξύ τους.

Η πολύ μικρή είναι του 11ου αιώνα και έχει ανεκτίμητη αξία. Η μεγάλη δένεται σφιχτά μαζί της, για να πάρει όλη αυτή την ανείπωτη ενέργεια. Αν βρεθείτε εκεί την Κυριακή, θα ακούσετε τους ήχους μιας τελετουργίας που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

ISTOCK

Οι κρυμμένοι θησαυροί των Πρεσπών

Φασόλια Πρεσπών: νοστιμιά λόγω υψομέτρου

Μια κούπα με χυλωμένη φασολάδα ή ένα ταψί με γίγαντες πλακί από τις Πρέσπες μαγεύει τον ουρανίσκο. Τη νοστιμιά τους τη χρωστάνε στο υψόμετρο, αφού οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι στα 900 μέτρα.

Οι σπάνιες βραχύσωμες αγελάδες

Οι αγελάδες-νάνοι, μόλις ενός μέτρου ύψους, περιφέρονται ελεύθερες, για να βρουν την τροφή τους, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να τις συναντήσετε. Ζουν μόνο στους Ψαράδες και στον Άγιο Αχίλλειο και απειλούνται με εξαφάνιση.

Ρότι: το ακρωτήριο-υπερθέαμα

Με 20’ πεζοπορίας θα απολαύσετε το υπερθέαμα της Μεγάλης Πρέσπας. Στην άκρη του φυσικού φιορδ των Ψαράδων, το Ρότι είναι ο απόλυτος τόπος χαλάρωσης.