Φωτιά στη Σαμοθράκη – Μήνυμα του 112

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Σαμοθράκη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη κόντρα στους δυνατούς ανέμους για την κατάσβεσή της.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (9/8) στην περιοχή Άνω Καρυώτες στη Σαμοθράκη.

Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερο.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.

Παράλληλα, λίγο πριν τις 20:30, εκδόθηκε μήνυμα του 112 που καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.