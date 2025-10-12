Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ ο Ντραγκόβσκι με Λιθουανία, τραυματίστηκε και αποχωρεί

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόβσκι τέθηκε εκτός από την αποστολή της εθνικής Πολωνίας πριν από το ματς με τη Λιθουανία (12/10) λόγω ενός τραυματισμού στην πλάτη.

Προβλήματα τελευταίας στιγμής προέκυψαν για τον Γιαν Ούρμπαν, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του για τον αγώνα της Πολωνίας με τη Λιθουανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, τους Μπαρτλομιέι Ντραγκόβσκι και Πρζέμισλαβ Φρανκόβσκι.

Oπως αναφέρει το Sport24.gr o τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, που αντιμετωπίζει τραυματισμό στην πλάτη, έχει ήδη αποχωρήσει από το ξενοδοχείο της αποστολής της Πολωνίας.

Όπως είναι λογικό η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία και στις τάξεις των πράσινων ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεών τους.