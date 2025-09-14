Συνελήφθησαν τρεις Παλαιστίνιοι και δύο Ισραηλινοί που συνεπλάκησαν στο Σύνταγμα

Οι εξελίξεις στο επεισόδιο που είχαν το Σάββατο Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι στην Πλατεία Συντάγματος.

Σε συνέχεια της από 13-9-2025 Ανακοίνωσης Γ.Α.Δ.Α. σχετικά με συμπλοκή που σημειώθηκε μεταξύ -2- Ισραηλινών υπηκόων και -3- Παλαιστινίων μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη χθες το απόγευμα, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος προχώρησε στη σύλληψη των -5- εμπλεκομένων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα από αστυνομικές δυνάμεις που επενέβησαν, τερματίζοντας το επεισόδιο.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των –3- Παλαιστινίων (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών) για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, πράξη που έλαβε χώρα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Επιπρόσθετα, σε βάρος του 29χρονου υπηκόου Ισραήλ συντάχθηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή με ρατσιστικά κίνητρο, καθώς και σε βάρος της 30χρονης υπηκόου Ισραήλ για εξύβριση ομοίως με ρατσιστικά στοιχεία.

Ο 29χρονος Ισραηλινός και ο 27χρονος Παλαιστίνιος, οι οποίοι υπέστησαν σωματικές βλάβες, χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία υπό τη συνοδεία αστυνομικών περιπολιών.

Από το σημείο περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν -6- κοντάρια, εκ των οποίων -2- από φέρουν τη σημαία της Παλαιστίνης.