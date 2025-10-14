Γαβριήλ Σακελλαρίδης: “Χάρηκα με την παραίτηση Τσίπρα, καλό είναι να ανοίγονται τα χαρτιά όλων”

Οι δημοσκοπήσεις της τελευταίας περιόδου δείχνουν σαφή υποχώρηση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος, υποχώρηση που όμως μέχρι στιγμής -δημοσκοπικά πάντα- δεν δείχνει να ωφελεί τα κόμματα της Κεντροαριστεράς και Αριστεράς, παρά τη διευρυμένη δυσαρέσκεια σε κρίσιμα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Τι συμβαίνει και η προοδευτική αντιπολίτευση δεν μπορεί να πείσει τον κόσμο ότι έχει τις λύσεις, παρά την προφανή φθορά της κυβέρνησης;

Σε αυτό το επεισόδιο τού «Δεν περνάω καλά», ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, συζητεί με την Αθανασία Κουλέτα για το έλλειμμα στον προοδευτικό χώρο, για τη φημολογούμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με νέο φορέα και εάν ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να εμπνεύσει ξανά αλλά και για τη μία στιγμή στη διάρκεια της πολιτικής του πορείας που είπε «Δεν περνάω καλά» και το εννοούσε πιο πολύ από ποτέ.

