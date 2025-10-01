Πέτρος Δαμιανός: Ο Ρωμανός είναι προφυλακισμένος για το 1/4 αποτυπώματος σε μια σακούλα

Πριν από λίγες ημέρες, χτύπησε το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας. Η έναρξη της κάθε νέας σχολικής χρονιάς, όμως, δεν είναι για όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες η ίδια, ειδικά όταν αυτή συμβαίνει σε συνθήκες στέρησης της ελευθερίας του ατόμου.

Σε αυτό το επεισόδιο τού «Δεν Περνάω Καλά», ο εκπαιδευτικός και πρώην διευθυντής του σχολείου των Φυλακών Αυλώνα, Πέτρος Δαμιανός, συζητεί με την Αθανασία Κουλέτα για τη σημασία της ύπαρξης σχολείων στις φυλακές, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Δικαιοσύνης αλλά και γιατί η περισσότερη καταστολή δεν συνεπάγεται και μείωση της εγκληματικότητας.

