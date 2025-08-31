Αυτή είναι η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο για το 2025

Μια χώρα του Βορρά διατηρεί τον τίτλο της πιο ειρηνικής στον κόσμο, κόντρα στην παγκόσμια αστάθεια. Τα στοιχεία που την βάζουν στην κορυφή.

Σε μια περίοδο παγκόσμιας αναταραχής, με εν εξελίξει πολέμους σε πολλά σημεία του κόσμου, το αίσθημα της αβεβαιότητας είναι πιο ισχυρό από ποτέ. Στον απόηχο όλων αυτών, δημιουργείται ένα εύλογο ερώτημα για το πού μπορεί κάποιος να βρει πραγματικά την ειρήνη.

Η απάντηση δίνεται για ακόμη μια χρονιά από τον Δείκτη Παγκόσμιας Ειρήνης (Global Peace Index), σύμφωνα με τον οποίο, η Ισλανδία είναι η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο.

Ο δείκτης, που καταρτίζεται από το Institute for Economics & Peace (IEP), κατατάσσει 163 ανεξάρτητα κράτη και εδάφη με βάση κριτήρια όπως η κοινωνική ασφάλεια και προστασία, η έκταση των εσωτερικών και διεθνών συγκρούσεων και ο βαθμός στρατιωτικοποίησης.

Πέρα από την κορυφή του δείκτη για το 2025, η Ισλανδία καταλαμβάνει και την 3η θέση στην Έκθεση Παγκόσμιας Ευτυχίας, ενώ αποτελεί έναν από τους πλέον επιθυμητούς ταξιδιωτικούς προορισμούς στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Ισλανδία

Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνουν σωστά η Ισλανδία και οι υπόλοιπες χώρες της πεντάδας – Ιρλανδία, Νέα Ζηλανδία, Αυστρία και Ελβετία;

«Το κλειδί για την οικοδόμηση ειρήνης σε περιόδους σύγκρουσης και αβεβαιότητας είναι η Θετική Ειρήνη: οι στάσεις, οι θεσμοί και οι δομές που δημιουργούν και συντηρούν ειρηνικές κοινωνίες», αναφέρει η έκθεση του Global Peace Index.

«Η Θετική Ειρήνη συνδέεται στενά με υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη, χαμηλότερα επιτόκια, κοινωνική ευημερία και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε κρίσεις».

iStock

Η εικόνα στον υπόλοιπο κόσμο

Από τη δημιουργία του Global Peace Index το 2008, η μέση βαθμολογία των χωρών έχει επιδεινωθεί κατά 5,4%. Το χάσμα ανάμεσα στις πιο και στις λιγότερο ειρηνικές χώρες έχει επίσης διευρυνθεί κατά 11,7%.

«Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια κρίση βίαιων συγκρούσεων. Το 2023 σημειώθηκαν 59 κρατικές συγκρούσεις, ο μεγαλύτερος αριθμός από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», αναφέρει η έκθεση του 2025.

Για πρώτη φορά, η Ρωσία κατατάσσεται ως η λιγότερο ειρηνική χώρα στον κόσμο, με την Ουκρανία να ακολουθεί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται χαμηλά στον δείκτη, στη θέση 128, κάτω από χώρες όπως η Ονδούρα, το Μπαγκλαντές και η Ουγκάντα. Αυτό οφείλεται κυρίως στον υψηλό βαθμό στρατιωτικοποίησης, που τις φέρνει πιο κοντά στις τελευταίες θέσεις μαζί με τη Βόρεια Κορέα (149), το Ισραήλ (155), την Ουκρανία (162) και τη Ρωσία (163).

Η Γαλλία είναι η πιο στρατιωτικοποιημένη χώρα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, ενώ η Νότια Αμερική ήταν η μοναδική περιοχή που κατέγραψε βελτίωση της ειρηνικότητας στον τελευταίο δείκτη. Τις μεγαλύτερες βελτιώσεις παρουσίασαν το Περού και η Αργεντινή, ενώ στον χώρο της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής οι πιο φιλειρηνικές χώρες ήταν ο Καναδάς και η Κόστα Ρίκα.

Στην Υποσαχάρια Αφρική, οι πιο ειρηνικές χώρες ήταν ο Μαυρίκιος, η Μποτσουάνα και η Ναμίμπια — όλες με ακμάζουσες τουριστικές βιομηχανίες που προσελκύουν ζευγάρια σε μήνα του μέλιτος, λάτρεις της άγριας ζωής και ταξιδιώτες της περιπέτειας αντίστοιχα.