Έρχεται μπύρα κάνναβης με υπογραφή Cypress Hill

Οι Cypress Hill, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιδραστικά ονόματα στην ιστορία της Hip-hop δεν έκρυψαν ποτέ την αδυναμία τους στην κάνναβη. Μάλιστα κατά τη διάρκειας της πολυετούς πορείας τους την εξύψωσαν μέσα από διάφορα κομμάτια τους όπως τα "Hits From the Bong", "Insane in the Brain" και φυσικά το ίσως πιο δημοφιλές τραγούδι τους, το "I Want to Get High".

Σύμφωνα με πληροφορίες του Oct.co, το θρυλικό συγκρότημα θα προχωρήσει σε συνεργασία με την εταιρεία μπύρας SweetWater Brewing και από κοινού θα λανσάρουν μπύρες με γεύση κάνναβης.

Οι μπύρες κάνναβης θα κυκλοφορήσουν στην αγορά μέχρι τα τέλη Μαΐου. "Η μυρωδιά της είναι σαν να μυρίζεις μία σακούλα με χόρτο", ανέφερε σε δηλώσεις του ο B-Real, τραγουδιστής των Cypress Hill.

"Η μουσική, η μπύρα και το χόρτο βαδίζουν πάντα χέρι με χέρι, σωστά;", είπε ο συνιδρυτής της SweetWater, Freddy Bensch.