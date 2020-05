"Man 2020": Το βίντεο που μας προειδοποιεί για τις πράξεις μας μετά την καραντίνα

Το βίντεο σίγουρα θα το είχατε δει. Ακόμα και αν δεν γνωρίζατε τον δημιουργό του, αναδημοσιεύτηκε και έπαιξε τόσες εκατομμύρια φορές που για ένα χρονικό διάστημα, δεν μπορούσες να ξεφύγεις από αυτό.

Το ‘Man’ του εξαιρετικού animator Steve Cutts, ήταν ένα τρίλεπτο αριστούργημα, ένα κωμικό όσο και οδυνηρό στην θέαση δημιούργημα, που μέσα σε 3 και 30 δευτερόλεπτα μας υπενθύμιζε ότι ο άνθρωπος δεν έχει κανέναν σεβασμό για τον πλανήτη που ζει και για την φύση που τον φιλοξενεί.

ADVERTISING

Ο κύριος Welcome, όπως έγινε γνωστός ο βασικός χαρακτήρας του animated short, λόγω της ατάκας που στέκεται σε κεντρική θέση στο άσπρο του κοντομάνικο, ξεκινάει την καταστροφική του πορεία αφού προσγειώνεται στην γη πριν 500.000 χρόνια, όπως μας ενημερώνει το βίντεο. Μας χαιρετάει χαμογελαστός πριν αρχίσει τον περίπατό του και αφού ποδοπατά το πρώτο ζωντανό ον που βρίσκει μπροστά του (ένα ζωύφιο), πατάει γκάζι, σκοτώνοντας ζώα, μολύνοντας τις θάλασσες, μετατρέποντας τα δάση σε πύργους χαρτιού, χτίζοντας τις πόλεις του και εν τέλει καταλήγοντας να είναι ο μανιακός βασιλιάς ενός αχανούς βασιλείου σκουπιδιών.

Την λύση στο Man του 2013, την δίνουν τελικά οι εξωγήινοι, οι οποίοι προσγειώνονται στον πλανήτη και αφού βλέπουν τα κατορθώματα του κυρίου Welcome, τον ποδοπατούν, όπως ακριβώς έκανε και αυτός με το πρώτο ον που βρήκε μπροστά του. Σε περίπτωση που το ξεχάσατε ήταν αυτό:

Επτά ολόκληρα χρόνια μετά, ο Cutts επέστρεψε στο ‘Man’, θέλοντας να το αναβαθμίσει και να μας προσφέρει ένα sequel στην ιστορία και στο δημιούργημα που τον έκανε γνωστό σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Το ‘Man 2020’ είναι αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος. Επισκέπτεται και πάλι τον μανιακά καταστροφικό κύριο Welcome, μόνο που αυτήν την φορά, τον βλέπουμε να ξεκινάει την πορεία του μέσα στο σπίτι του, περικυκλωμένο από όλα τα κλασσικά εκείνα στοιχεία που έχουμε συνδέσει όλοι και όλες με την καραντίνα. Τηλεόραση, σνακ, ειδήσεις σχετικές με την θύελλα του coronavirus, βουνά από χαρτιά υγείας και αντισηπτικά και γενικότερα μια πλήρη αποκοπή από τον έξω κόσμο.

Το κοντομάνικο παραμένει ίδιο και σταθερό, με το Welcome να βγάζει μάτι ακόμα στο στήθος του, αλλά ο κόσμος, ο πλανήτης ολόκληρος φαντάζει πολύ διαφορετικός χωρίς την δική του παρουσία εκεί έξω.

Το πλάνο φεύγει γρήγορα από το μικρό σπίτι του κυρίου Welcome, εκεί που υπό τους ήχους του “In the hall of the mountain king” (που κοσμούσε και το αρχικό ‘Man’) βλέπουμε ένα φυσικό τοπίο να έχει ανακτήσει τον έλεγχο του πλανήτη, τις θάλασσες και τα δάση να σφύζουν από ζωή, τα δέντρα να παίρνουν την θέση των πόλεων, τα ζώα να χορεύουν σε ένα διονυσιακό chorus line. Και πάνω που όλη η εικόνα φτάνει κοντά σε ένα εκστασιακό κρεσέντο, όλα σταματούν απότομα και ολάκερο το τοπίο και τα ζώα του κοντοστέκονται και κοιτούν πανικόβλητα προς την κατεύθυνση του σπιτιού του κυρίου Welcome.

H καραντίνα λήγει, ο τρομακτικός τύπος με το άσπρο κοντομάνικο βγαίνει και πάλι έξω και η πρώτη του κίνηση είναι φυσικά να ξαναρχίσει τα δικά του. Περπατάει μερικά βήματα, κοντοστέκεται ξανά μπροστά σε ένα ζωύφιο και το ξαναπατά με χαρά και δύναμη. Κανένα lesson learned, πέφτουμε ξανά με τα μούτρα στην καταστροφή.

Αυτήν την φορά όμως, τα ζώα και η φύση φαίνονται πιο προετοιμασμένα. Δείτε το σήκουελ το εξαιρετικού ‘Man’ εδώ:

Και ας ελπίσουμε ότι εμείς τουλάχιστον θα έχουμε μάθει κάτι μετά το τέλος της καραντίνας.