Οφθαλμικές σταγόνες μπορούν να αντικαταστήσουν τα γυαλιά στην υπερμετρωπία

Mελέτη που παρουσιάστηκε την Κυριακή δείχνει πως δυο οφθαλμικές σταγόνες την ημέρα, μπορούν να νικήσουν την υπερμετρωπία.

Tα μάτια μας δεν περνούν εύκολα και δη την εποχή των smartphones, με αποτέλεσμα να αυξάνονται διαρκώς οι άνθρωποι που έχουν μυωπία. Εκτιμήσεις θέλουν να έχει μυωπία ο μισός πληθυσμός της Γης, έως το 2050.

Παράλληλα, συνεχίζουν και υπάρχουν η υπερμετρωπία (τα κοντινά αντικείμενα είναι θολά), ο αστιγματισμός (θολή όραση σε όλες τις αποστάσεις λόγω ακανόνιστου σχήματος κερατοειδούς) και φυσικά, η πρεσβυωπία, που έρχεται με το χρόνο.

Ερευνητικές ομάδες εξετάζουν πώς μπορούμε να γλιτώσουμε από τα γυαλιά, τους φακούς επαφής ή τις επεμβάσεις που μπορούν να αποκαταστήσουν την όραση, δίνοντας έμφαση στις οφθαλμικές σταγόνες.

Έως τώρα, δεν έχει βρεθεί το προϊόν που θα μας θεραπεύσει πλήρως. Έχουν βρεθεί ωστόσο, προϊόντα που ανακουφίζουν προσωρινά τα συμπτώματα της πρεσβυωπίας και επιβραδύνουν την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά.

Σε ό,τι αφορά την πρεσβυωπία, σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε την Κυριακή 14/9, στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Χειρουργών Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS) στην Κοπεγχάγη, γιατροί ανέπτυξαν οφθαλμικές σταγόνες για άτομα με υπερμετρωπία που «θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την ανάγκη για γυαλιά ανάγνωσης ή χειρουργική επέμβαση», όπως γράφει η Guardian.

Η εργασία έδειξε πως οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούσαν να διαβάσουν επιπλέον γραμμές σε διαγράμματα οφθαλμολογικών εξετάσεων μετά τη χρήση των σταγόνων, με τη βελτίωση να διατηρείται για μια διετία!

Όπως αναφέρεται στη δημοσίευση «η θεραπεία θα μπορούσε να προσφέρει μια ασφαλή και αποτελεσματική εναλλακτική λύση για ασθενείς που αναζητούν απαλλαγή από την ταλαιπωρία της χρήσης γυαλιών ή που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε χειρουργική επέμβαση».

Πώς οφθαλμικές σταγόνες “νικούν” την υπερμετρωπία

Οι σταγόνες που δημιούργησαν οι ερευνητές περιέχουν πιλοκαρπίνη, ένα φάρμακο που συστέλλει τις κόρες και συστέλλει τον μυ που ελέγχει το σχήμα του φακού του ματιού, ώστε να επιτρέπει την εστίαση σε αντικείμενα σε διαφορετικές αποστάσεις. Περιέχουν και δικλοφενάκη, ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο (ΜΣΑΦ) που μειώνει τη φλεγμονή.

Στη μελέτη συμμετείχαν 766 άτομα στην Αργεντινή, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τις σταγόνες δύο φορές την ημέρα, αμέσως μόλις ξυπνούσαν και περίπου έξι ώρες αργότερα.

Χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, λαμβάνοντας διαφορετικές συνθέσεις.

Κάθε “εκδοχή” είχε μια σταθερή δόση δικλοφενάκης, με την συγκέντρωση της πιλοκαρπίνης να κυμαίνεται μεταξύ 1%, 2% και 3%.

Στους 148 ασθενείς που έλαβαν τις σταγόνες του 1%, σχεδόν όλοι ήταν σε θέση να διαβάσουν δύο ή περισσότερες επιπλέον γραμμές στο διάγραμμα.

Στην ομάδα του 2%, το 69% των 248 ασθενών ήταν σε θέση να διαβάσει τρεις ή περισσότερες επιπλέον γραμμές,.

Στην ομάδα του 3%, το 84% των 370 ασθενών ήταν σε θέση να διαβάσει τρεις ή περισσότερες επιπλέον γραμμές.

Η Δρ. Giovanna Benozzi, διευθύντρια του Κέντρου Προηγμένης Έρευνας για την Πρεσβυωπία στο Μπουένος Άιρες, δήλωσε πως «μία ώρα μετά τη λήψη των πρώτων σταγόνων, οι ασθενείς είχαν μια μέση βελτίωση 3,45 γραμμών Jaeger (βλ. μέτρηση που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της κοντινής οπτικής οξύτητας), ενώ η θεραπεία βελτίωσε επίσης την εστίαση, σε όλες τις αποστάσεις».

«Το εντυπωσιακό είναι πως το 99% των 148 ασθενών στην ομάδα πιλοκαρπίνης της τάξεως του 1% πέτυχε βέλτιστη κοντινή όραση και ήταν σε θέση να διαβάσει δύο ή περισσότερες επιπλέον γραμμές», πρόσθεσε η Δρ Benozzi.

Συχνές παρενέργειες ήταν η προσωρινή θαμπή όραση, ο ερεθισμός κατά τη χορήγηση των σταγόνων και οι πονοκέφαλοι, με τους ερευνητές να ενημερώνουν ότι «απαιτούνται ευρύτερες, μακροπρόθεσμες, πολυκεντρικές μελέτες, για να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα, προτού αυτή η θεραπεία προταθεί ευρέως».