ΕΣΥ: Aπό σήμερα τα ηλεκτρονικά ραντεβού – Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα

Από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, όλα τα νοσοκομεία της χώρας εντάσσονται πλέον στο ηλεκτρονικό σύστημα ραντεβού.

Σε νέα ψηφιακή εποχή εισέρχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, με την έναρξη λειτουργίας της καινούργιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον προγραμματισμό ραντεβού στα νοσοκομεία.

Το νέο σύστημα στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε ιατρικές υπηρεσίες, με ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

Οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού δωρεάν μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής γραμμής 1566, μέσω της εφαρμογής MyHealth App και μέσω της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr.

Οπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης: «Στο MyHealth App θα μπουν όλα τα νοσοκομεία από 1ης Οκτωβρίου. Προσθέτουμε συν 7.000.000 ραντεβού, δηλαδή τριπλασιάζονται και τα διαθέσιμα ραντεβού και κάνουμε πολύ πιο εύκολη την ενημέρωση των ασθενών για το πού είναι τα διαθέσιμα ραντεβού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν».

Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε πως: «Μέσω του MyHealth App κλείνεις ραντεβού σε συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠΥΥ, από τους τρεις μήνες, είναι στις τρεις ημέρες. Στο ΚΑΤ, που ήταν το πρώτο νοσοκομείο που συνδέθηκε πιλοτικά πριν από μια βδομάδα στον αέρα, έχει γίνει ο χαμός, διότι κλείνεις ραντεβού σε 24 ώρες και το ΚΑΤ έδινε ραντεβού σε τέσσερις μήνες. Αρα θα έχουμε τεράστια μείωση αναμονής και στα ραντεβού στα νοσοκομεία».

Το ΚΑΤ ήταν το πρώτο νοσοκομείο που ανέβασε τα ραντεβού του στο MyHealth App πιλοτικά. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ο χρόνος αναμονής για κλείσιμο ραντεβού με γιατρό συγκεκριμένης ειδικότητας έχει μειωθεί σημαντικά.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι στα νοσοκομεία από τις 500.000 ραντεβού που γίνονταν μέχρι στιγμής τον μήνα, πλέον ο αριθμός θα αυξηθεί στις 830.000 ραντεβού, σημειώνοντας ότι υπερδιπλασιάζονται με τα ραντεβού τα οποία δίνονταν στους πολίτες.

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι υπάρχει προσωπικό στα νοσοκομεία ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στον αριθμό των ραντεβού, καθώς και ότι θα μειωθεί πάρα πολύ ο χρόνος αναμονής, για όλες τις ειδικότητες.