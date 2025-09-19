ΕΣΗΕΑ και Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία ενώνουν τις δυνάμεις τους

Συνεργασία για την προώθηση δράσεων και ενημέρωσης για την καρδιαγγειακή υγεία υπέγραψαν η ΕΣΗΕΑ με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Σε μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο την από κοινού ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και πρόληψης για την καρδιαγγειακή υγεία, προχώρησαν η Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ).

Οι δύο φορείς, εκπροσωπούμενοι από την Μαρία Αντωνιάδου, πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ, την Άρια Αγάτσα, Α΄ αντιπρόεδρο της ΕΣΗΕΑ, τον Κωνσταντίνο Τούτουζα, πρόεδρο της ΕΚΕ, καθηγητή Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, τον Αθανάσιο Τρίκα, Γ.Γ. της ΕΚΕ, αν. καθηγητή Καρδιολογίας και τον Γ. Λάτσιο, επεμβατικό καρδιολόγο, υπεύθυνο Σεμιναρίων ΚΑΡΠΑ της ΕΚΕ, παρουσίασαν τους βασικούς άξονες της συνεργασίας, που -ανάμεσα σε άλλα- περιλαμβάνει την Εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για μέλη της ΕΣΗΕΑ, τη συνεργασία σε πανελλήνιες καμπάνιες ενημέρωσης για την πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων, εκπαιδευτικά σεμινάρια δημοσιογράφων, σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, για την ορθή χρήση ιατρικών όρων και την έγκυρη παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων καθώς και την ανάδειξη -μέσω των ΜΜΕ- των κοινωνικών και επιστημονικών δράσεων της ΕΚΕ, για την πληρέστερη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για την καρδιαγγειακή τους υγεία.

Μετά το πέρας της Συνέντευξης Τύπου πραγματοποιήθηκε στους χώρους της ΕΣΗΕΑ πιστοποιημένο σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (Basic Life Support-BLS) από εκπαιδευτές της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου 30 μέλη της ΕΣΗΕΑ είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν ζωτικής σημασίας δεξιότητες πιστοποιημένου διασώστη στην ΚΑΡΠΑ.

Ο πρόεδρος της ΕΚΕ, κ. Τούτουζας με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή εκπορεύεται από την ανάγκη αντιμετώπισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, που παραμένουν η πρώτη αιτία θνησιμότητας στην Ελλάδα και συνοδεύονται από υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος και ότι κύριος στόχος είναι οι δημοσιογράφοι να ενημερώνονται συστηματικά και να μεταδίδουν αξιόπιστη γνώση στους πολίτες, καθώς η σωστή ενημέρωση και η πρόληψη σώζουν ζωές. Η ΕΣΗΕΑ, με την ιστορική της διαδρομή, και η ΕΚΕ, με την επιστημονική και κοινωνική της δραστηριοποίηση, ενώνουν δυνάμεις ώστε η γνώση να φτάσει στο ευρύ κοινό, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας»,