Εξιτήριο από το “Γεννηματάς” για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Καλές ήταν οι εργαστηριακές εξετάσεις του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου και ως εκ τούτου λαμβάνει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Εξιτήριο από το Νοσοκομείο «Γεννηματάς» έλαβε το πρωί της Δευτέρας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος είχε διακομισθεί, χθες, Κυριακή, με έντονη αδιαθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξετάσεις του ήταν καλές και δεν υπάρχει λόγω νοσηλείας.

Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος είχε μεταφέρθηκε την Κυριακή με ιδιωτικό ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, διότι δεν ένιωθε καλά.

Παρότι τα συμπτώματά του δεν ήταν ανησυχητικά, κρίθηκε απαραίτητη η ιατρική αξιολόγηση. Έτσι εισήχθη στο νοσοκομείο για εξετάσεις και παρακολούθηση.

Οι εξετάσεις δεν είχαν παθολογικά ευρήματα, ενώ και ο ίδιος αισθάνεται πολύ καλύτερα, αναφέρουν πηγές του νοσοκομείου.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτης Βαρθολομαίος, ο Αρχιεπίσκοπος ήταν χθες αρκετά κουρασμένος.

Και αυτό διότι την περασμένη εβδομάδα το πρόγραμμά του ήταν γεμάτο λόγω και της χειροτονίας του νέου επισκόπου Σκιάθου.

«Αισθάνθηκε κόπωση και πήγε προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι εξετάσεις του είναι θαυμάσιες και είναι έτοιμος να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Ένιωθε κόπωση στα πόδια», ανέφερε. Και πρόσθεσε πως είναι χαρούμενος που θα βγει από το νοσοκομείο.