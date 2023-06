Fortimel: Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία

Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από το υπερβολικό σωματικό βάρος. Ένα πρόβλημα που είναι σε όλους γνωστό και για το οποίο μιλάμε ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια.

Όμως, υπάρχουν κι οι άνθρωποι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από την ακούσια απώλεια βάρους, που οδηγεί σε αδυναμία, ευπάθεια και εντέλει στην απώλεια της ίδιας τους της αυτονομίας.

Η δυσθρεψία (υποθρεψία), δηλαδή η ακούσια απώλεια βάρους, αφορά 1 στους 3 άνω των 65 ετών*. Μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα δυσθρεψίας έχουν τα άτομα που νοσούν ή έχουν χειρουργηθεί ή άτομα που δυσκολεύονται να αυτό-εξυπηρετηθούν λόγω ηλικίας.

Η πιο ισχυρή ένδειξη δυσθρεψίας, όπως προαναφέρθηκε, είναι η ξαφνική απώλεια βάρους, σε ποσοστά άνω του 5% μέσα σε διάστημα 6 μηνών κι άνω του 10% σε διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. Κι αυτό ισχύει κυρίως για ανθρώπους ηλικίας άνω των 70 ετών.

Ωστόσο, υπάρχει λύση. Αρκεί φυσικά, να κάνουμε το πρώτο και βασικότερο βήμα, το οποίο αφορά τη συνειδητοποίηση του προβλήματος και την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Η έξυπνη εφαρμογή της Docandu που θα βρείτε στο site dosevaros.gr δίνει την δυνατότητα στον καθένα να πραγματοποιήσει έναν δωρεάν έλεγχο δυσθρεψίας και στη συνέχεια να αναζητήσει τη συμβολή ενός γιατρού, ενός διαιτολόγου ή ενός φαρμακοποιού.

Το επόμενο βήμα συνίσταται στην διατροφική διαχείριση της δυσθρεψίας και εδώ ο σύμμαχος σας είναι τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel της NUTRICIA, τα οποία συμβάλουν στη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, επιτρέποντας στους ηλικιωμένους να συνεχίσουν να απολαμβάνουν όσα αξίζουν στη ζωή -χωρίς περιορισμούς.

Τα συμπτώματα

Αλλά ας πάρουμε, τα πράγματα από την αρχή κι ας δούμε λίγο αναλυτικότερα τι ακριβώς είναι η δυσθρεψία (υποθρεψία).

Καθώς μεγαλώνουμε ή αν ξαφνικά αρρωστήσουμε, υπάρχει ο κίνδυνος ο οργανισμός μας να μην μπορεί να προσλάβει τα επίπεδα θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται. Δηλαδή την ενέργεια, τις πρωτεΐνες και τα θρεπτικά συστατικά που μας κρατούν ενεργούς και δραστήριους.

Εάν αυτό συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε ο κίνδυνος της δυσθρεψίας είναι ορατός. Τα πρώτα συμπτώματα είναι η απώλεια μυϊκής μάζας, η ευρύτερη αδυναμία, η γενικευμένη ευπάθεια κ.ο.κ., ενώ το πρόβλημα μπορεί να φθάσει έως την απώλεια της αυτονομίας.

Ζητήστε βοήθεια

Η δυσθρεψία είναι μια κατάσταση που πρέπει να διαγνωστεί από Επαγγελματία Υγείας. Γι’ αυτό θα πρέπει συμβουλευτείτε τον ιατρό, τον φαρμακοποιό σας ή τον διαιτολόγο σας.

Τι είναι το Fortimel

Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel της NUTRICIA συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Είναι Τρόφιμα για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που σχετίζεται με ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη ενός Επαγγελματίας Υγείας.

Περιέχουν βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία και ισοδυναμούν με ένα απόλυτα ισορροπημένο γεύμα. Τα Fortimel λαμβάνονται μεταξύ των ημερήσιων γευμάτων για να συμπληρωθεί η διατροφική πρόσληψη.

Στόχος του Fortimel είναι, φυσικά, να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τις καθημερινές χαρές της ζωής, χωρίς περιορισμούς ή δυσκολίες. Γι’ αυτό, ας δώσουμε βάρος σε όσα έχουν αξία!

