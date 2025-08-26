Υπέρταση: Οι 6 βασικές συμβουλές από τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες

Νέες συμβουλές για τη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης δημοσίευσαν οι ειδικοί για πρώτη φορά από το 2017.

Με σχεδόν το 39,6% των ενηλίκων στη χώρα μας να επηρεάζεται από την υπέρταση, το νέο μήνυμα είναι σαφές: Ρυθμίστε την όσο πιο νωρίς μπορείτε.

Κι αυτό διότι όπως αναφέρουν οι ειδικοί, η πίεση αποτελεί τον μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου που μπορεί να προλάβει τις καρδιαγγειακές παθήσεις, οι οποίες είναι η νούμερο ένα αιτία θανάτου, τα εγκεφαλικά επεισόδια, την καρδιακή προσβολή, την καρδιακή ανεπάρκεια, την νεφροπάθεια, ακόμη και άνοια.

Πριν από μερικές ημέρες και για πρώτη φορά από το 2017, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) και το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας ενημέρωσαν τις κατευθυντήριες οδηγίες τους για να βοηθήσουν τα άτομα με υπέρταση να μειώσουν την πίεσή τους.

«Οι επικαιροποιημένες οδηγίες του 2025 αντιπροσωπεύουν μια νέα συσσώρευση στοιχείων που δίνουν στους ανθρώπους καλύτερες ευκαιρίες για μεγαλύτερη και υγιέστερη ζωή», δήλωσε ο Daniel W. Jones, MD, κοσμήτορας και ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Μισισιπή και πρόεδρος της επιτροπής σύνταξης των κατευθυντήριων οδηγιών.

Τα όρια για την αρτηριακή πίεση παραμένουν τα ίδια

Τα επίπεδα για τη φυσιολογική, την αυξημένη και την υψηλή αρτηριακή πίεση παραμένουν τα ίδια:

Η φυσιολογική αρτηριακή πίεση είναι μικρότερη από 120/80 mm Hg

Η αυξημένη αρτηριακή πίεση είναι 120-129/80 mm Hg.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι 130/80 mm Hg ή υψηλότερη.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση, να ακολουθούν έξι βασικούς κανόνες από τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες.

Πάρτε φάρμακα νωρίτερα

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές συμβουλεύουν τους γιατρούς να συνταγογραφούν φάρμακα για τους ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση νωρίτερα, ιδίως εάν τρεις έως έξι μήνες αλλαγών στον τρόπο ζωής δεν μειώσουν τους αριθμούς τους.

Ένας βασικός λόγος για γρήγορη δράση, δήλωσε ο Jones, είναι ότι νέες έρευνες επιβεβαίωσαν ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι επίσης παράγοντας γνωστικής παρακμής.

Αλλά ακόμη και αν αρχίσετε να παίρνετε φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, ο γιατρός σας θα εξακολουθήσει να ενθαρρύνει υγιείς συνήθειες, όπως η τακτική άσκηση και η ισορροπημένη διατροφή, δήλωσε ο Scott Jerome, MD, διευθυντής του τμήματος Ambulatory Services and Outreach for Cardiovascular Medicine της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Maryland.

Μειώστε ακόμη περισσότερο την πρόσληψη αλατιού

Όπως και οι παλιές κατευθυντήριες γραμμές, η ενημέρωση εξακολουθεί να καλεί να περιορίσετε το νάτριο σε λιγότερο από 2.300 mg την ημέρα (περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι) και να εργαστείτε προς έναν στόχο που δεν υπερβαίνει τα 1.500 mg την ημέρα.

Η AHA συμβουλεύει να ελέγχετε τις ετικέτες των τροφίμων, επειδή οι ενήλικες στις ΗΠΑ λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του νατρίου τους από συσκευασμένα τρόφιμα και τρόφιμα εστιατορίων.

Πολλές αλυσίδες εστιατορίων αναγράφουν επίσης την περιεκτικότητα σε νάτριο στο διαδίκτυο, ενώ στα εστιατόρια που τρώνε στο εστιατόριο, μπορείτε να ρωτήσετε αν μπορούν να περιορίσουν το αλάτι ή να σερβίρουν σάλτσες στο πλάι.

Όταν μαγειρεύετε στο σπίτι, δοκιμάστε υποκατάστατα αλατιού με κάλιο και προσθέστε περισσότερα τρόφιμα πλούσια σε κάλιο, όπως μπανάνες, σπανάκι, μανιτάρια και πεπόνι μελιτζάνας.

Προσπαθήστε να κόψετε ή να περιορίσετε το αλκοόλ

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές συμβουλεύουν την αποχή από το αλκοόλ. Για όσους πίνουν, η συμβουλή είναι να μην πίνουν περισσότερα από δύο ποτά την ημέρα για τους άνδρες και όχι περισσότερα από ένα ποτό την ημέρα για τις γυναίκες.

Μια ανασκόπηση επτά μελετών του 2023 στο περιοδικό Hypertension διαπίστωσε ότι κάθε επιπλέον αλκοολούχο ποτό μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση με την πάροδο των ετών, ακόμη και σε άτομα χωρίς υψηλή αρτηριακή πίεση.3

Διαχειριστείτε το άγχος

Το άγχος συνδέεται με τις καρδιακές παθήσεις. Οι κατευθυντήριες γραμμές συμβουλεύουν την άσκηση και την ενσωμάτωση τεχνικών μείωσης του άγχους, όπως η γιόγκα, η βαθιά αναπνοή και ο διαλογισμός.

Όπως και οι κατευθυντήριες οδηγίες του 2017, η επικαιροποίηση εξακολουθεί να συνιστά 75-150 λεπτά εβδομαδιαίας άσκησης, συμπεριλαμβανομένων αερόβιων δραστηριοτήτων όπως το γρήγορο περπάτημα και την προπόνηση δύναμης με ζώνες ή βάρη.

Χάστε τουλάχιστον 5% του σωματικού βάρους

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν την απώλεια τουλάχιστον 5% του σωματικού βάρους σε ενήλικες που έχουν υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία.

Συζητήστε με το γιατρό σας για αλλαγές στη διατροφή, ενέσιμα φάρμακα για απώλεια βάρους ή χειρουργική επέμβαση απώλειας βάρους.

Υιοθετήστε τη δίαιτα DASH

Οι κατευθυντήριες γραμμές του 2025 συνεχίζουν να συμβουλεύουν την υγιεινή διατροφή, ιδίως τη δίαιτα DASH, η οποία εστιάζει σε λιγότερο αλάτι και περισσότερα προϊόντα όπως δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια, ξηρούς καρπούς, σπόρους, γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε λιπαρά, πουλερικά και ψάρια.