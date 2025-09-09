Ιπποκράτειο: Ο ΙΣΑ ζητά τα στοιχεία του γιατρού που συνελήφθη για “φακελάκι”

Στο πλαίσιο της πειθαρχικής του αρμοδιότητας, ο ΙΣΑ ζητά τα στοιχεία του γιατρού ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι απαιτούσε “φακελάκια” από ασθενείς.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στο πλαίσιο της πειθαρχικής του αρμοδιότητας, ζήτησε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και τη διοίκηση του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου, τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα γιατρό, διευθυντή καρδιοχειρουργικής, ο οποίος φέρεται να έλαβε «φακελάκι» από ασθενή.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε χρήματα για την παρακολούθηση και φροντίδα των χειρουργημένων ασθενών του, με τα ποσά να αγγίζουν ακόμη και τις 4.000 ευρώ.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΙΣΑ εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του, στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και ζητά να του χορηγήσουν άμεσα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να προχωρήσει σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Παράλληλα, ο ΙΣΑ διαβεβαιώνει ότι θα επιληφθεί του θέματος με πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα, με γνώμονα την προάσπιση της νομιμότητας και της αξιοπιστίας του ιατρικού λειτουργήματος.

«Δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους επίορκους ιατρούς που προσβάλλουν το ιατρικό σώμα, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια το σύστημα Υγείας και τον ασθενή. Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στο χώρο της υγείας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα, τόσο για την προστασία των ασθενών όσο και για την προάσπιση του κύρους των γιατρών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών», τονίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης.