Κορονοϊός: Έντονα προβληματισμένοι οι φαρμακοποιοί για τα self test

Διευκρινίσεις από την Πολιτεία ζητά ο κλάδος των φαρμακοποιών σχετικά με τις ανακοινώσεις για τη διάθεση self test κορονοϊού προς του πολίτες. Μιλώντας σε διαδικτυακή συνέντευξη, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, εκτίμησε ότι αν οι πολίτες προμηθεύονται 4 τεστ το μήνα τότε μιλάμε για τη διάθεση 40 εκατομμυρίων τεστ. "Ακόμη και αν δεν διατεθούν τόσα εκατομμύρια, εκτιμάται ότι οι επισκέψεις στα φαρμακεία θα πενταπλασιαστούν με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ασφάλεια των φαρμακοποιών αλλά και την πίεση στην εργασία μας".

Ειδικότερα, όπως τόνισε τα self test θα διανέμονται δωρεάν από τα φαρμακεία και θα τα κάνει ο πολίτης μόνος του, καθώς υπάρχουν τεράστιες πρακτικές δυσκολίες για να διενεργούνται από τον φαρμακοποιό. Τα self test θέλουν μισή ώρα για να βγει το αποτέλεσμα. Όμως δεν έχει διευκρινίσει η Πολιτεία τι θα γίνεται εάν κάποιος δηλώσει αδυναμία να το κάνει μόνος του.

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των self test ανέφερε ότι με βάση όσα τον ενημέρωσαν, αυτή φτάνει το 90-95%. «Υπάρχει μία διάσταση απόψεων. Σίγουρα ένα rapid test είναι πολύ πιο αποτελεσματικό και ίσως πιο έγκυρο από ένα self test. To self test, όμως, κάνει την προειδοποίηση. Είναι το καμπανάκι για κάποιον που είναι θετικός ότι πρέπει να κάνει ένα μοριακό μετά» εξήγησε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΦΣ.

Ο κ. Βαλτάς σημείωσε πως αν κάποιος πολίτης είναι θετικός θα πρέπει να επαναλάβει το τεστ σε κάποια υγειονομική δομή. Πρόσθεσε ότι τα self test αποτελούν ένα γρήγορο τεστ, το οποίο απαιτεί να πάρεις σίελό ή να πάρεις έκκριμα από την μύτη. «Εμείς θεωρούμε ότι τα ασφαλέστερα των ασφαλέστερων - τα οποία όμως είναι χρονοβόρα και στη διαδικασία και θέλουν εξειδικευμένο χώρο- είναι τα rapid test» συμπλήρωσε.

Όσον αφορά την καταγραφή του αποτελέσματος, ο κ. Βαλτάς είπε ότι ο πολίτης «συνειδητά» θα πρέπει να σημειώσει σε μία πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί αν είναι θετικός και μετά θα πρέπει να κάνει μοριακό τεστ.

Σχετικά με τη συζήτηση για τα rapid test ο πρόεδρος των φαρμακοποιών ανέφερε πως σε συζήτηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας την προηγούμενη Πέμπτη είχε προταθεί από την πλευρά τους να ξεκινήσει η πώληση rapid test ή ακόμη και διενέργειά τους από τους φαρμακοποιούς με αμοιβή. Όπως διευκρίνισε η διαφορά με τα self test είναι ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα γινόταν πιο συντονισμένα, κάτι που δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται με τις αθρόες διανομές των δωρεάν self test. Τέλος, ανέφερε ότι σύμφωνα με όσα του είπε ο Υπουργός, τα self test θα είναι για 2 μήνες ενώ τα rapid test θα είναι εσαεί, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη καθώς επίσης ότι και τα rapid δείχνουν το αποτέλεσμα σε 10 λεπτά και όχι σε 30 λεπτά που δείχνουν τα self test.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό, Άκη Σκέρτσο, μέχρι τη Παρασκευή θα υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο για τα self test αλλά και πλατφόρμα για τα στοιχεία τους.

