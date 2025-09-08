Μειώνει τελικά το μπρόκολο τον κίνδυνο για καρκίνου του εντέρου;

Σύμφωνα με νέα έρευνα, ακόμη και 20-40 γραμμάρια σταυρανθή λαχανικά αν καταναλώνουμε την ημέρα, αυτό συνδέεται με υψηλότερη προστασία από τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Το 2022, καταγράφηκαν περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια νέα κρούσματα καρκίνου του παχέος εντέρου παγκοσμίως, καθιστώντας τον τρίτο πιο συχνό καρκίνο.

Δυστυχώς, ο καρκίνος του παχέος εντέρου παρουσιάζει πλέον αύξηση σε άτομα ηλικίας και κάτω των 50 ετών.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτός ο αυξημένος κίνδυνος για πρόωρη εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου προκαλείται από ένα συνδυασμό παραγόντων, όπως ο καθιστικός τρόπος ζωής, η παχυσαρκία, η κατανάλωση αλκοόλ, περιβαλλοντικοί παράγοντες και φυσικά η διατροφή πλούσια σε επεξεργασμένα και υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι η εστίαση σε ορισμένους τύπους τροφίμων, όπως ολόκληρα φυτικά τρόφιμα, διαιτητικές ίνες, γαλακτοκομικά προϊόντα και ψάρια, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης καρκίνου του παχέος εντέρου.

Τώρα, μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην επιστημονική επιθεώρηση BMC Gastroenterology προσθέτει σε αυτή τη λίστα τα σταυρανθή λαχανικά, όπως το μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών και το κουνουπίδι, με στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση αυτών των λαχανικών μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου καρκίνου του παχέος εντέρου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, ακόμη και 20-40 γραμμάρια σταυρανθή λαχανικά αν καταναλώνουμε την ημέρα, αυτό συνδέεται με υψηλότερη προστασία από τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Για τη μελέτη αυτή, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από συνολικά 17 μελέτες, που περιλάμβαναν περισσότερους από 97.000 συμμετέχοντες, για να αναζητήσουν πιθανές συνδέσεις μεταξύ της ποσότητας κατανάλωσης σταυρανθών λαχανικών και της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου, γνωστή ως σχέση δόσης-απόκρισης.

Στο τέλος της μελέτης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες που έτρωγαν περισσότερα σταυρανθή λαχανικά —μεταξύ 20 και 40 γραμμάρια την ημέρα— είχαν 20% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, σε σύγκριση με εκείνους που έτρωγαν λιγότερα.

Συνολικά, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση περίπου 20 γραμμαρίων σταυρανθών λαχανικών την ημέρα προσφέρει τη μεγαλύτερη προστασία, ενώ η προστατευτική δράση σταθεροποιείται μεταξύ 40 και 60 γραμμαρίων την ημέρα.

Πώς τα σταυρανθή λαχανικά μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου καρκίνου του παχέος εντέρου;

Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι τα σταυρανθή λαχανικά, όπως η λαχανίδα και το λάχανο, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου καρκίνου, καθώς περιέχουν ορισμένες αντικαρκινικές ουσίες, όπως το σουλφοραφανή και τα ινδόλη.

Η Monique Richard, MS, RDN, LDN, διαιτολόγος-διατροφολόγος, η οποία δεν συμμετείχε σε αυτή την ανασκόπηση, εξήγησε στο Medical News Today ότι «έχουμε παρατηρήσει σε έρευνες τα οφέλη των ενώσεων στα σταυρανθή λαχανικά, όπως τα γλυκοσινολικά, που συχνά αποδίδονται στην ικανότητά τους να προστατεύουν τα κύτταρα από τον καρκίνο, το οξειδωτικό στρες, τις τοξίνες και τις ελεύθερες ρίζες, ενώ παράλληλα αποτελούν πλούσια πηγή βιταμίνης C, μετάλλων, φλαβονοειδών, καροτενοειδών και φυτοχημικών ουσιών».

«Η περιεκτικότητα σε διαλυτές και αδιάλυτες ίνες τροφοδοτεί επίσης το μικροβίωμα του εντέρου και βοηθά στη διατήρηση της υγείας και της ζωτικότητας του εντερικού βλεννογόνου, καθώς αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων», πρόσθεσε η Richard.

Προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει την κατανάλωση σταυρανθών λαχανικών με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, των ωοθηκών, του προστάτη, της ουροδόχου κύστης, του πνεύμονα, του στομάχου και του παγκρέατος.

Απαιτούνται περισσότερες μελέτες

Σύμφωνα με τον Nilesh Vora, MD, Αιματολόγο-Ογκολόγο και ιατρικό διευθυντή του Memorial Care Todd Cancer Institute στο Long Beach Medical Center στο Long Beach της Καλιφόρνιας τα αποτελέσματα της μελέτης είναι πολύ ενδιαφέροντα και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατύπωση μιας υπόθεσης μεταξύ της κατανάλωσης σταυρανθών λαχανικών και της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου.

«Παρατηρούμε μια πολύ μεγάλη αύξηση του καρκίνου του παχέος εντέρου, ειδικά μεταξύ των νεότερων ατόμων», εξήγησε.

«Δεν έχουμε καλύτερη εξήγηση από τις περιβαλλοντικές αιτίες, με τη διατροφή να είναι μία από αυτές, καθώς και άλλες επιλογές του τρόπου ζωής, όπως η άσκηση. Πιστεύω ότι η έρευνα που εμβαθύνει σε αυτό το θέμα μπορεί να διευκρινίσει περαιτέρω τους λόγους για τους οποίους αυξάνεται η συχνότητα εμφάνισης και να μας δώσει επίσης έναν πιθανό τρόπο για τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου του παχέος εντέρου».

Ωστόσο, ο Vora δήλωσε ότι θα ήθελε να δει περισσότερες μελέτες επικύρωσης για αυτή την έρευνα.