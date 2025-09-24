Οι δύο πιο συχνές λοιμώξεις – Ποια πλήττει περισσότερο τις γυναίκες

Λοιμώξεις του αναπνευστικού και ουρολοιμώξεις κατατάσσονται πρώτες στην αρνητική λίστα. Τι συστήνουν οι ειδικοί.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ουρολογίας (22-26 Σεπτεμβρίου) είναι φέτος αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση για τις ουρολοιμώξεις με κεντρικό μήνυμα «Ένα “καυτό” ζήτημα… οι ουρολοιμώξεις».

Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) συμμετέχει ενεργά στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ουρολοίμωξη που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία (EAU), καθώς αναδύεται η ανάγκη να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα ένα από τα πιο συχνά, αλλά και υποτιμημένα, προβλήματα υγείας με την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης και θεραπείας.

Οι ουρολοιμώξεις κατατάσσονται δεύτερες σε συχνότητα μετά τις αναπνευστικές λοιμώξεις και εμφανίζονται σημαντικά συχνότερα στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες.

Υπολογίζεται ότι περίπου το 50%-60% των γυναικών θα παρουσιάσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο ουρολοίμωξης στη διάρκεια της ζωής του.

Επίσης, σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα που πραγματοποιήθηκε εφέτος σε περίπου 3.000 άτομα από χώρες όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, με σκοπό να αξιολογηθεί η γνώση του κοινού για τις ουρολοιμώξεις, προκύπτει ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και πολλά ταμπού γύρω από τα συμπτώματα, τη διάγνωση και την πρόληψη των ουρολοιμώξεων, γεγονός που συχνά καθυστερεί την κατάλληλη αντιμετώπιση.

Ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, Χαράλαμπος Θωμάς, υπογραμμίζει ότι «οι ουρολοιμώξεις είναι ένα συχνό, αλλά συχνά υποτιμημένο πρόβλημα υγείας. Στόχος μας φέτος, μέσα από την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ουρολογίας είναι να ενημερώσουμε τους πολίτες ώστε να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα συμπτώματα, να ζητούν ιατρική συμβουλή χωρίς καθυστέρηση και να ακολουθούν τις επιστημονικές οδηγίες. Παράλληλα, θέλουμε να αναδείξουμε τη σημασία της ορθής χρήσης των αντιβιοτικών, καθώς η μικροβιακή αντοχή αποτελεί μια σιωπηλή απειλή για την κοινωνία. Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην πρόληψη, τη διάγνωση και την ενημέρωση για όλες τις ουρολογικές παθήσεις».

Οι ουρολοιμώξεις επηρεάζουν, παγκοσμίως, εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο και αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες αναζήτησης ιατρικής φροντίδας.

Αντιστοιχούν δε περίπου στο 1%-5% των επισκέψεων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι ουρολοιμώξεις είναι ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας λόγω της υψηλής τους επίπτωσης και της νοσηρότητας που προκαλούν.

Το οικονομικό τους βάρος είναι επίσης τεράστιο, καθώς οι ουρολοιμώξεις κοστίζουν ετησίως δισεκατομμύρια ευρώ στα συστήματα υγείας.

Επιτακτική είναι συνεπώς η ανάγκη για υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών και για εφαρμογή των πλέον πρόσφατων επιστημονικών οδηγιών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κατευθυντήριες οδηγίες της EAU για το 2025 παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές. Εισάγεται μια νέα ταξινόμηση των ουρολοιμώξεων, η οποία μετακινείται από το παραδοσιακό σχήμα «απλές /επιπλεγμένες» στην κατηγοριοποίηση «εντοπισμένες /συστηματικές».

Η έννοια των επιπλεγμένων ουρολοιμώξεων είχε καθιερωθεί ήδη από το 1963 και αναθεωρήθηκε το 1992 από την Infectious Diseases Society of America (IDSA) και την European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID).

Σήμερα, η νέα διάκριση σε εντοπισμένες και συστηματικές λοιμώξεις αντανακλά με μεγαλύτερη σαφήνεια την κλινική εικόνα, διευκολύνοντας τόσο τη διάγνωση όσο και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.

Παράλληλα, προστέθηκαν νέες κατευθύνσεις για μη αντιβιοτικές θεραπείες στην κυστίτιδα, για την ανοσοτροποποιητική προφύλαξη σε περιπτώσεις υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων, καθώς και για λοιμώξεις του προστάτη, της ουρήθρας και την οξεία επιδιδυμίτιδα, ενώ αναθεωρήθηκαν οι δοσολογίες αντιβιοτικών με στόχο την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.

Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα των ουρολοιμώξεων, όπως είναι το αίσθημα καψίματος κατά την ούρηση, η συχνουρία, η επιτακτική ανάγκη για ούρηση, ο πόνος χαμηλά στην κοιλιά ή στη μέση, καθώς και τα θολά ή δύσοσμα ούρα, και να επισκέπτονται έγκαιρα τον ουρολόγο τους όταν αυτά εμφανίζονται.

Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία είναι καθοριστικές για την αποφυγή επιπλοκών.

Η πρόληψη, η σωστή ενημέρωση και η υπεύθυνη ιατρική πρακτική αποτελούν το «κλειδί» για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του τόσο διαδεδομένου προβλήματος υγείας.