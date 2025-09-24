Παρατηρητήριο για τις Πολιτικές και την Οργάνωση της Δημόσιας Υγείας

Μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, με τη συμβολή του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα, με στρατηγικούς εταίρους το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.

Εστιάζοντας στις σύγχρονες προκλήσεις και προτεραιότητες της Δημόσιας Υγείας, ανακοινώνεται η δημιουργία Παρατηρητηρίου για τις Πολιτικές και την Οργάνωση της Δημόσιας Υγείας από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με τη συμβολή του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα, με στρατηγικούς εταίρους το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.

Το Παρατηρητήριο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ανοιχτή και συμπεριληπτική πλατφόρμα διαλόγου και καινοτομίας, που θα φέρνει κοντά επιστήμονες, πολιτικούς, επαγγελματίες υγείας και την Κοινωνία των Πολιτών, με στόχο να διευκολύνει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, την υιοθέτηση και την προώθηση της υλοποίησης αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων λύσεων για ένα δίκαιο, ανθεκτικό και σύγχρονο σύστημα Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα.

Στόχοι του Παρατηρητηρίου είναι η προαγωγή της ευαισθητοποίησης, της συναντίληψης, της συναίνεσης και της εκπαίδευσης στην Ελλάδα γύρω από τις σύγχρονες προσεγγίσεις και στρατηγικές στη Δημόσια Υγεία. Επιδιώκει τη συστηματική διεπιστημονική αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων για την υγεία του πληθυσμού, όπως η μάστιγα των χρόνιων νοσημάτων, οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης, η πρόληψη και θωράκιση απέναντι σε νέες επιδημίες, η προάσπιση της υγείας των παιδιών, η διασφάλιση καλής υγείας και ποιότητας ζωής στην τρίτη ηλικία και η δημιουργία συνθηκών ενίσχυσης της ψυχικής υγείας, με προτεραιότητα την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία.

Βασισμένο στις αξίες της ισότητας, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας, το Παρατηρητήριο συνιστά πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη και δίνει προτεραιότητα στις ευρείες συνεργασίες με αρμόδιους φορείς, αναγνωρίζοντας ότι η προστασία και η προαγωγή της υγείας, η πρόληψη των ασθενειών και η αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων Δημόσιας Υγείας προϋποθέτουν επιστημονικά τεκμηριωμένες πολιτικές, διατομεακή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και ουσιαστικές οργανωτικές μεταρρυθμίσεις.

Το Παρατηρητήριο για τις Πολιτικές και την Οργάνωση της Δημόσιας Υγείας διαδέχεται το «Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία στον 21ο αιώνα», το οποίο παρουσιάστηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη το 2022 και ανέλυε τα δομικά στοιχεία ενός σύγχρονου Συστήματος Δημόσιας Υγείας, προτείνοντας παρεμβάσεις που αφορούσαν τις λειτουργίες της Δημόσιας Υγείας. Ως επόμενο βήμα, το Παρατηρητήριο, με τους θεματικούς τομείς προτεραιότητας που θέτει, ασχολείται με όλο το φάσμα των λειτουργιών της Δημόσιας Υγείας, όπως την εκτίμηση των αναγκών υγείας του πληθυσμού, την προαγωγή της υγείας, την προστασία και πρόληψη, τη διαχείριση κρίσεων, καθώς και με ζητήματα ηγεσίας, οργάνωσης, διακυβέρνησης, στελέχωσης και διαχείρισης πόρων.

Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται αφιλοκερδώς από 20μελή Επιστημονική Επιτροπή, την οποία συγκροτούν διακεκριμένοι ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό από τον διεπιστημονικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο της Δημόσιας Υγείας. Αρμόδια για τη διαχείριση του έργου του Παρατηρητηρίου είναι η 5μελής Συντονιστική Επιτροπή του Παρατηρητηρίου, η οποία απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής:

1. Άγις Τσουρός, π. Διευθυντής Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία, ΠΟΥ Ευρώπης, adjunct Professor, Global Health, University of Boston, Πρόεδρος Συντονιστικής & Επιστημονικής Επιτροπής Παρατηρητηρίου για τις Πολιτικές και την Οργάνωση της Δημόσιας Υγείας

2. Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Πρόεδρος Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, ΑΠΘ, Συμπρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Παρατηρητηρίου για τις Πολιτικές και την Οργάνωση της Δημόσιας Υγείας

3. Γιώργος Χρούσος, Προέδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ, Συμπρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Παρατηρητηρίου για τις Πολιτικές και την Οργάνωση της Δημόσιας Υγείας

4. Ελευθέριος Θηραίος, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός Δ/ντής ΕΣΥ, Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.)

5. Ευαγγελία Νένα, Καθηγήτρια Δημόσιας Υγιεινής – Κοινωνικής Ιατρικής- Ιατρικής Εργασίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης